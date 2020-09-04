Subsecretário de Saúde fala sobre a pandemia de coronavírus no ES

A secretaria de Estado da Saúde (Sesa) convocou uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (04) para falar sobre a situação da pandemia de coronavírus no Espírito Santo. A coletiva é transmitida pela Sesana internet e A Gazeta acompanha todas as informações. Inicialmente, a entrevista seria com o secretário Nésio Fernandes, mas por volta das 10h30 a Sesa informou que a coletiva será com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, e o gerente estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso. Em todo o Estado, já são 3221 mortes e 113.759 casos confirmados de Covid-19.