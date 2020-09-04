Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acompanhe a coletiva

Subsecretário de Saúde fala sobre a pandemia de coronavírus no ES

A coletiva é transmitida pela internet e A Gazeta acompanha todas as informações

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 10:10

Publicado em 

04 set 2020 às 10:10
A secretaria de Estado da Saúde (Sesa) convocou uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (04) para falar sobre a situação da pandemia de coronavírus no Espírito Santo. A coletiva é transmitida pela Sesana internet e A Gazeta acompanha todas as informações. Inicialmente, a entrevista seria com o secretário Nésio Fernandes, mas por volta das 10h30 a Sesa informou que a coletiva será com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, e o gerente estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso. Em todo o Estado, já são 3221 mortes e 113.759 casos confirmados de Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

nesio fernandes SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados