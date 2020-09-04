Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rede de ensino

Casagrande fala em retorno da educação básica a partir de outubro no ES

A autoridade destacou que o ensino médio deverá ser o primeiro nível educacional a retomar as atividades presenciais

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 19:40
Renato Casagrande concede coletiva de imprensa nesta sexta-feira (04)
Renato Casagrande concede coletiva de imprensa nesta sexta-feira (04) Crédito: Governo do Estado
O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (04), a previsão de retorno das atividades presenciais das instituições da educação básica a partir do início de outubro. Casagrande ainda destacou que o ensino médio deverá ser o primeiro nível educacional a voltar a funcionar. As atividades presenciais escolares estão suspensas desde o dia 17 de março, em virtude das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.
Casagrande fala em retorno da educação básica a partir de outubro no ES
A medida dará sequência à autorização de funcionamento das atividades de nível superior. "A partir do dia 14 de setembro, retiramos restrições às atividades de nível superior. Tanto nível superior, 3º grau, mestrado, doutorado, especialização. Aqueles que estão concluindo cursos técnicos do Senai, Governo do Estado e também de outras instituições. Instituição que não quiser retornar, continue com atividades remotas. Temos interesse em retornar com os outros níveis da educação básica a partir do dia 1º de outubro. O primeiro a retornar, certamente será o ensino médio", informou.
Ainda de acordo com Casagrande, a ideia é retornar com as atividades presenciais escolares seguindo o protocolo anunciado pelo Secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, e pelo secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, respeitando o distanciamento social. "Não será todo mundo ao mesmo tempo na sala de aula, seguiremos uma série de medidas dentre as já anunciadas e outras que ainda serão", esclareceu.
Segundo o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, o plano de retorno está  se estabelecendo. "Como o governador diz, temos expectativa, pode ser que ela se concretize ou não. Nós, como gestores da educação, temos nos planejado. Como rede estadual, precisamos construir nosso plano de retorno, até porque seria inconcebível a gente não voltar por falta de planejamento. Protocolo sanitário é parte deste plano, mas envolve outras coisas, sobre como operacionalizar esse protocolo. Isto se refere apenas às redes estaduais. O anúncio específico é de que estamos colocando em consulta pública este plano", afirmou.
Ângelo disse ainda que o plano ficará disponível a partir deste sábado (05) até o dia 14 de setembro, no site da Secretaria de Educação para uma consulta pública. "Em primeiro lugar, o objetivo é dar transparência. Ninguém será pego de surpresa. É um documento extenso, detalhado, que tem também o objetivo de engajar as pessoas, tornar o cidadão participante daquilo que está sendo proposto. A consulta deve ser um espaço para críticas, sugestões, observações que podem servir para nós no sentido de aprimorar isso", observou.

Veja Também

Professor da pós-graduação de Letras da Ufes no Prêmio Oceanos 202o

Coronavírus: ES registra 3.235 mortes e passa de 114 mil casos

Coronavírus: a cada quatro profissionais de saúde um já foi infectado no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados