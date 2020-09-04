Renato Casagrande concede coletiva de imprensa nesta sexta-feira (04) Crédito: Governo do Estado

Your browser does not support the audio element. Casagrande fala em retorno da educação básica a partir de outubro no ES

A medida dará sequência à autorização de funcionamento das atividades de nível superior . "A partir do dia 14 de setembro, retiramos restrições às atividades de nível superior. Tanto nível superior, 3º grau, mestrado, doutorado, especialização. Aqueles que estão concluindo cursos técnicos do Senai, Governo do Estado e também de outras instituições. Instituição que não quiser retornar, continue com atividades remotas. Temos interesse em retornar com os outros níveis da educação básica a partir do dia 1º de outubro. O primeiro a retornar, certamente será o ensino médio", informou.

Ainda de acordo com Casagrande, a ideia é retornar com as atividades presenciais escolares seguindo o protocolo anunciado pelo Secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, e pelo secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, respeitando o distanciamento social. "Não será todo mundo ao mesmo tempo na sala de aula, seguiremos uma série de medidas dentre as já anunciadas e outras que ainda serão", esclareceu.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, o plano de retorno está se estabelecendo. "Como o governador diz, temos expectativa, pode ser que ela se concretize ou não. Nós, como gestores da educação, temos nos planejado. Como rede estadual, precisamos construir nosso plano de retorno, até porque seria inconcebível a gente não voltar por falta de planejamento. Protocolo sanitário é parte deste plano, mas envolve outras coisas, sobre como operacionalizar esse protocolo. Isto se refere apenas às redes estaduais. O anúncio específico é de que estamos colocando em consulta pública este plano", afirmou.