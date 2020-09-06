Vitória libera faixa exclusiva para ciclistas no feriadão

As ciclofaixas de Vitória estarão liberadas de domingo (6) a terça-feira (8), das 7h às 15h Crédito: Fernando Madeira

Dia da Independência (7) e a comemoração do aniversário de Vitória (8). Ainda com a liberação, a indicação do governo do Estado é de que as pessoas Os amantes das bikes têm motivos para comemorar. Vitória contará com as faixas exclusivas para bicicletas liberadas de domingo (6) a terça-feira (8). A ação contemplará os feriados do(7) e a comemoração do aniversário de(8). Ainda com a liberação, a indicação do governo do Estado é de que as pessoas mantenham distanciamento social e façam o uso da máscara por conta da pandemia pelo novo coronavírus.

A faixa, que é exclusiva para bicicletas, funcionará de 7h às 15h e liga, pela orla, o Tancredão ao bairro de Jardim Camburi. Espaços de Jucutuquara (próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo) e Goiabeiras (passando pela avenida Adalberto Simão Nader), também são contemplados, totalizando quase 19 quilômetros de ciclofaixas.

A prefeitura da capital também liberou o aluguel de bicicletas, o projeto Bike Vitória, em horário integral. Antes com atividades reduzidas, por conta da pandemia do novo coronavírus, os aluguéis agora podem ser feitos de segunda a domingo, das 6h às 23h.