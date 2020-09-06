Três homens foram assassinados na noite do último sábado (05) e na madrugada deste domingo (06) na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

Três homens foram assassinados na noite do último sábado (5) e na madrugada deste domingo (6) na Grande Vitória . Dois dos crimes aconteceram em Cariacica , enquanto o terceiro ocorreu em Vila Velha . Nenhum suspeito dos homicídios foi localizado pela polícia. Os casos serão investigados pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de cada região.

Your browser does not support the audio element. Três homens são mortos em noite violenta na Grande Vitória

O primeiro assassinato da noite aconteceu no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, por volta das 19h30. A vítima era um homem que não teve a identidade e idade reveladas. No corpo dele, a perícia localizou quatro perfurações de arma de fogo. Nenhum outro detalhe sobre o caso foi divulgado para a imprensa e ninguém foi preso.

Cerca de meia hora depois, o bairro São João Batista, em Vila Velha, foi o cenário da violência. Por volta das 20 horas um homem, que não teve a identidade revelada, levou cerca de cinco tiros, segundo a polícia. De acordo com o relatório da DHPP, a autoria do crime ainda será investigada.