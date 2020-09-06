Três homens foram assassinados na noite do último sábado (5) e na madrugada deste domingo (6) na Grande Vitória. Dois dos crimes aconteceram em Cariacica, enquanto o terceiro ocorreu em Vila Velha. Nenhum suspeito dos homicídios foi localizado pela polícia. Os casos serão investigados pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de cada região.
Três homens são mortos em noite violenta na Grande Vitória
O primeiro assassinato da noite aconteceu no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, por volta das 19h30. A vítima era um homem que não teve a identidade e idade reveladas. No corpo dele, a perícia localizou quatro perfurações de arma de fogo. Nenhum outro detalhe sobre o caso foi divulgado para a imprensa e ninguém foi preso.
Cerca de meia hora depois, o bairro São João Batista, em Vila Velha, foi o cenário da violência. Por volta das 20 horas um homem, que não teve a identidade revelada, levou cerca de cinco tiros, segundo a polícia. De acordo com o relatório da DHPP, a autoria do crime ainda será investigada.
Já o terceiro caso, aconteceu pela madrugada deste domingo (6), no bairro Oriente, em Cariacica. Desta vez, a arma utilizada foi um objeto cortante. A vítima, um homem que não teve a identidade e idade reveladas pela DHPP, foi morta por volta das 3h30. Agora, a polícia investiga quem praticou o crime.