Helicóptero resgata adolescente no Morro do Moreno, em Vila Velha

Ocorrência chamou atenção de visitantes que estavam no local Crédito: Vitor Jubini

De acordo com informações divulgadas pela corporação, a equipe realizou o pouso da rampa de saltos por dificuldade ao acesso terrestre das ambulâncias.

A adolescente embarcou na aeronave e, posteriormente, foi atendida por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no campo de futebol do 38º Batalhão de Infantaria.