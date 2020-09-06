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Helicóptero resgata adolescente no Morro do Moreno, em Vila Velha

Garota embarcou na aeronave e, posteriormente, foi atendida por socorristas do Samu no campo de futebol do 38º Batalhão de Infantaria

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 14:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 14:01
Vila Velha - ES - Terceira Ponte e Morro do Moreno.
Ocorrência chamou atenção de visitantes que estavam no local Crédito: Vitor Jubini
Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) sobrevoou com o helicóptero Hapia 02 para fazer o resgate de uma adolescente, que não teve nome e idade revelados, no topo do Morro do Moreno, em Vila Velha, na manhã deste domingo (6). A menina teve uma crise severa de asma e não conseguia deixar o local.
De acordo com informações divulgadas pela corporação, a equipe realizou o pouso da rampa de saltos por dificuldade ao acesso terrestre das ambulâncias.
A adolescente embarcou na aeronave e, posteriormente, foi atendida por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no campo de futebol do 38º Batalhão de Infantaria.
Por fim, o Notaer esclareceu que toda a ação terminou bem, com a vítima encaminhada para atendimento médico.

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