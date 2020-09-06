Helicóptero resgata adolescente no Morro do Moreno, em Vila Velha

Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) sobrevoou com o helicóptero Hapia 02 para fazer o resgate de uma adolescente, que não teve nome e idade revelados, no topo do Morro do Moreno, em Vila Velha, na manhã deste domingo (6). A menina teve uma crise severa de asma e não conseguia deixar o local.
De acordo com informações divulgadas pela corporação, a equipe realizou o pouso da rampa de saltos por dificuldade ao acesso terrestre das ambulâncias.
A adolescente embarcou na aeronave e, posteriormente, foi atendida por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no campo de futebol do 38º Batalhão de Infantaria.
Por fim, o Notaer esclareceu que toda a ação terminou bem, com a vítima encaminhada para atendimento médico.