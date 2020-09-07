Motorista foge após acidente com moto que deixou dois feridos em Colatina

De acordo com os policiais, os dois ocupantes da motocicleta ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. Eles não tiveram o quadro de saúde informado.

Ainda segundo a PM, o condutor do carro fugiu do local do acidente, sem prestar socorro. Testemunhas disseram, aos militares, que ele estava em um carro vermelho. O veículo ficou sem retrovisor e com a lateral amassada. Os policiais estão procurando o motorista, que não teve o nome informado.