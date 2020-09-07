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BR 259

Motorista foge após acidente com moto que deixou dois feridos em Colatina

Colisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (7), na altura do Trevo do bairro Honório Fraga. Os dois ocupantes da motocicleta foram encaminhados para o Hospital Estadual Sílvio Avidos

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 19:22
O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (7), na altura do Trevo do bairro Honório Fraga
O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (7), na altura do Trevo do bairro Honório Fraga Crédito: Divulgação/PMES
Um acidente envolvendo um um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (7), na altura do Trevo do bairro Honório Fraga. O motorista do veículo fugiu do local da ocorrência, segundo a Polícia Militar
De acordo com os policiais, os dois ocupantes da motocicleta ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. Eles não tiveram o quadro de saúde informado.

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Ainda segundo a PM, o condutor do carro fugiu do local do acidente, sem prestar socorro. Testemunhas disseram, aos militares, que ele estava em um carro vermelho. O veículo ficou sem retrovisor e com a lateral amassada. Os policiais estão procurando o motorista, que não teve o nome informado. 
O trânsito já está normalizado no local do acidente.
Segundo a PM, o motorista fugiu do local do acidente
Segundo a PM, o motorista fugiu do local do acidente Crédito: Divulgação/ PMES

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