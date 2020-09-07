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Incêndio em vegetação bloqueia trânsito na Rodovia do Sol, em Vila Velha

A Rodosol, concessionária da via, informou que Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estão no local para conter as chamas. Rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 18:32
Incêndio em vegetação deixa trânsito lento na Rodovia do Sol. Registro nesta segunda-feira (07)
Incêndio em vegetação deixa trânsito lento na Rodovia do Sol Crédito: Internauta
Um incêndio na vegetação causou bloqueio nos dois sentidos da Rodovial do Sol, no quilômetro 17, próximo ao bairro Praia dos Recifes, em Vila Velha. Após ter ficado interditada, a liberação da via ocorreu por volta das 19h40 desta segunda (07). Segundo a concessionária Rodosol, que administra a Rodovia do Sol, durante a interdição foi realizado desvio por dentro dos bairros São Conrado e Praia dos Recifes. Os funcionários da Rodosol  já estão orientando os condutores que estão vindo de Guarapari sobre a interdição da via. Segundo a concessionária, o fechamento das vias aconteceu às 17h20 e a ocorrência está em andamento.
Segundo o Corpo de Bombeiros, às margens da Rodovia do Sol, sentido Guarapari x Vila Velha, antes da Barra do Jucu, em frente ao bairro São Conrado, existe uma vegetação nativa pegando fogo. Conforme informado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que está no local, a fumaça provocada pelo incêndio está colocando em risco os condutores de veículos que transitam pelo local. Por este motivo, as viaturas do BPTran estarão bloqueando os dois sentidos neste ponto. 
Às 19h28, a Rodosol informou que  começou a ocorrer a liberação das vias marginais. Contudo, as vias principais ainda estavam fechadas. A liberação aconteceu por volta de 19h40 e o trânsito segue congestionado.

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