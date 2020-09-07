Incêndio em vegetação bloqueia trânsito na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Um incêndio na vegetação causou bloqueio nos dois sentidos da Rodovial do Sol, no quilômetro 17, próximo ao bairro Praia dos Recifes, em Vila Velha. Após ter ficado interditada, a liberação da via ocorreu por volta das 19h40 desta segunda (07). Segundo a concessionária Rodosol, que administra a Rodovia do Sol, durante a interdição foi realizado desvio por dentro dos bairros São Conrado e Praia dos Recifes. Os funcionários da Rodosol já estão orientando os condutores que estão vindo de Guarapari sobre a interdição da via. Segundo a concessionária, o fechamento das vias aconteceu às 17h20 e a ocorrência está em andamento.