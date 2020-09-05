Acidente com 6 veículos causa congestionamento na BR 262

O motorista que trafega pela BR 262 em direção à região Serrana do Espírito Santo enfrenta lentidão e é preciso paciência na manhã deste sábado (05). De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o que provocou o congestionamento foi um engavetamento envolvendo quatro veículos de passeio e dois caminhões ocorrido no início da manhã.
Ainda segundo informações da PRF, nenhuma vítima foi registrada na ocorrência. Não foram divulgadas informações quanto à dinâmica do acidente.
Equipes da PRF atuaram no local e liberaram a via para a passagem dos demais veículos. Entretanto, com o grande número de motoristas que trafegam pela BR, em decorrência do início do feriado, o trânsito continua com grande intensidade no local.