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Trânsito

Acidente com 6 veículos causa congestionamento na BR 262

A ocorrência que envolveu quatro veículos de passeio e dois caminhões não deixou feridos na manhã deste sábado (05), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 13:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 13:30
Engavetamento na BR 262
Engavetamento na BR 262 deixa o fluxo intenso no local  Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O motorista que trafega pela BR 262 em direção à região Serrana do Espírito Santo enfrenta lentidão e é preciso paciência na manhã deste sábado (05). De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o que provocou o congestionamento foi um engavetamento envolvendo quatro veículos de passeio e dois caminhões ocorrido no início da manhã. 
Ainda segundo informações da PRF, nenhuma vítima foi registrada na ocorrência. Não foram divulgadas informações quanto à dinâmica do acidente. 
Equipes da PRF atuaram no local e liberaram a via para a passagem dos demais veículos. Entretanto, com o grande número de motoristas que trafegam pela BR, em decorrência do início do feriado,  o trânsito continua com grande intensidade no local. 

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