Acidente com 6 veículos causa congestionamento na BR 262

Engavetamento na BR 262 deixa o fluxo intenso no local Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O motorista que trafega pela BR 262 em direção à região Serrana do Espírito Santo enfrenta lentidão e é preciso paciência na manhã deste sábado (05). De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o que provocou o congestionamento foi um engavetamento envolvendo quatro veículos de passeio e dois caminhões ocorrido no início da manhã.

Ainda segundo informações da PRF, nenhuma vítima foi registrada na ocorrência. Não foram divulgadas informações quanto à dinâmica do acidente.