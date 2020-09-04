Carro quebrado trava trânsito na antiga Reta do Aeroporto

O motorista encontra trânsito intenso na Serra nesta sexta-feira (04) Crédito: Reprodução/ Trânsito CBN

Rádio CBN Vitória, o veículo ocupa uma faixa no sentido do motorista que vai para a Serra, na altura do antigo radar que funcionava na via. O motorista que segue para a Serra pela antiga Reta do Aeroporto terá que ter muita paciência no início da noite desta sexta-feira (04). Um carro quebrado gera uma grande lentidão no trânsito do local. De acordo com informações da Guarda Municipal do município e relatos de motoristas à, o veículo ocupa uma faixa no sentido do motorista que vai para a Serra, na altura do antigo radar que funcionava na via.

Agentes da Guarda Municipal estão no local e auxiliam o trânsito orientando os motoristas.

No início da noite desta sexta (4), também há relatos de trânsito com grande congestionamento para o motorista que transita pela Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, em trechos da ES 010 e na BR 101, também na Serra.