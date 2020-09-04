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Trânsito

Carro quebrado trava trânsito na antiga Reta do Aeroporto

O motorista que segue para o município da Serra também enfrentará congestionamento na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes e na BR 101

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 18:58
Trânsito intenso na Serra
O motorista encontra trânsito intenso na Serra nesta sexta-feira (04) Crédito: Reprodução/ Trânsito CBN
O motorista que segue para a Serra pela antiga Reta do Aeroporto terá que ter muita paciência no início da noite desta sexta-feira (04). Um carro quebrado gera uma grande lentidão no trânsito do local. De acordo com informações da Guarda Municipal do município e relatos de motoristas à Rádio CBN Vitória, o veículo ocupa uma faixa no sentido do motorista que vai para a Serra, na altura do antigo radar que funcionava na via. 
 Agentes da Guarda Municipal estão no local e auxiliam o trânsito orientando os motoristas. 
No início da noite desta sexta (4), também há relatos de trânsito com grande congestionamento para o motorista que transita pela Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, em trechos da ES 010 e na BR 101, também na Serra. 
Procuradas, a Eco 101 e a Guarda Municipal da Serra afirmaram não há registros de ocorrências nas vias do município. A concessionária também afirma que o fluxo intenso de veículos na via se dá pela véspera de feriado.

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