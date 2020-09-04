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Trânsito

Motorista capota carro em avenida de Itapoã em Vila Velha

O trânsito, mesmo com uma faixa da via interrompida próximo ao acidente, seguia sem grandes retenções

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 16:30
Carro capotou na Avenida Francelina Carneiro Setúbal, em Vila Velha Crédito: Ouvinte/CBN
Um veículo perdeu o controle e capotou na Avenida Francelina Carneiro Setúbal, em Vila Velha, no início da tarde desta sexta-feira (04). O acidente aconteceu na altura do bairro de Itapoã, por volta das 14 horas. 
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vila Velha, o acidente foi atendido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.  Ainda não foram divulgadas informações referentes à dinâmica do acidente ou se vítimas foram registradas na ocorrência. 
O trânsito, mesmo com uma faixa da via interrompida próximo ao acidente, seguia sem grandes retenções na rua Antônio Ataíde e na Rodovia do Sol, sentido Centro. 

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