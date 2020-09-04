Motorista capota carro em avenida de Itapoã em Vila Velha

Carro capotou na Avenida Francelina Carneiro Setúbal, em Vila Velha Crédito: Ouvinte/CBN

Um veículo perdeu o controle e capotou na Avenida Francelina Carneiro Setúbal, em Vila Velha, no início da tarde desta sexta-feira (04). O acidente aconteceu na altura do bairro de Itapoã, por volta das 14 horas.

De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vila Velha, o acidente foi atendido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Ainda não foram divulgadas informações referentes à dinâmica do acidente ou se vítimas foram registradas na ocorrência.