Em protesto, manifestantes incendeiam pneus e fecham a BR 101 na Serra

Um grupo de manifestantes realizou um protesto contra uma reintegração de posse e chegou a interditar totalmente a BR 101, na altura de Serra Sede, na manhã desta quarta-feira (02). O protesto, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu no quilômetro 255 da rodovia e terminou por volta das 12h30. O grupo colocou fogo em pneus e pedaços de madeira, fechando a BR 101 nos dois sentidos.
Segundo informações de pessoas que vivem na comunidade, os manifestantes moravam em um terreno e tiveram que sair após a chegada da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Eles alegam que são proprietários do terreno e contam que tiveram as casas derrubadas pelos agentes.
Uma autônoma contou que pagou mais de R$ 20 mil pela posse do terreno. "Comprei direto com o dono e foi registrado no cartório. Cheguei a construir dois cômodos, mas destruíram tudo. Vendi meu carro pra comprar o lote e fiquei sem o carro e sem o lote", relatou a moradora, que pediu para não ser identificada.
A Prefeitura da Serra e a Polícia Militar foram procuradas para comentar o caso. A PM afirmou que o cumprimento da ordem judicial cabe ao oficial de Justiça, sendo função da Polícia Militar a garantia do cumprimento dessa ordem, e que acompanha todas as ações de reintegração de posse quando solicitada. A prefeitura disse que a área já tem embargo judicial e que há, inclusive, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público por ser um loteamento irregular. Por determinação judicial, segundo nota da prefeitura, foi realizada a demolição de obras que estavam em andamento. De acordo com a prefeitura, não havia nenhum morador no local.