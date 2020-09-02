Em protesto, manifestantes incendeiam pneus e fecham a BR 101 na Serra

Uma autônoma contou que pagou mais de R$ 20 mil pela posse do terreno. "Comprei direto com o dono e foi registrado no cartório. Cheguei a construir dois cômodos, mas destruíram tudo. Vendi meu carro pra comprar o lote e fiquei sem o carro e sem o lote", relatou a moradora, que pediu para não ser identificada.

A Prefeitura da Serra e a Polícia Militar foram procuradas para comentar o caso. A PM afirmou que o cumprimento da ordem judicial cabe ao oficial de Justiça, sendo função da Polícia Militar a garantia do cumprimento dessa ordem, e que acompanha todas as ações de reintegração de posse quando solicitada. A prefeitura disse que a área já tem embargo judicial e que há, inclusive, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público por ser um loteamento irregular. Por determinação judicial, segundo nota da prefeitura, foi realizada a demolição de obras que estavam em andamento. De acordo com a prefeitura, não havia nenhum morador no local.