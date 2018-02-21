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8 casos em Coqueiral

Avenida Santa Leopoldina: morte por selfie, explosão e mortes em posto

O Gazeta Online fez um levantamento dos últimos anos e recuperou fatos de grande repercussão na avenida onde uma agência do Banco do Brasil foi explodida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 13:05

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 13:05

Montagem de crimes na Avenida Santa Leopoldina Crédito: Montagem A Gazeta
Endereço de diferentes bancos, da Prefeitura de Vila Velha, de faculdade e de vários pontos de comércio, a Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, já foi cenário de crimes e acidentes de grande repercussão nos últimos anos.
E mesmo sendo uma das vias mais movimentadas do bairro, com condomínios residenciais e postos de gasolina, nesta quarta-feira (21), uma agência do Banco do Brasil foi explodida por bandidos, por volta das 3h30. A partir desse crime, recuperamos outros que aconteceram no local, como uma tentativa de assalto com morte na mesma agência em 2012. 
As repetições não param por aí. No bar ao lado da agência, onde clientes foram feitos reféns nesta madrugada, um colombiano foi assassinado neste mês por causa de uma selfie.  
Já com uma distância maior de tempo, três mortes em um posto de combustíveis também tiveram grande repercussão na imprensa: a de um jovem atropelado em 2008, a da jornalista Mariza Cavalcanti e do ex-namorado dela, Gustavo Luiz Sodré Machado, em 2011.
Além de todos esses casos, tem o desabamento da obra de uma igreja, que, por pouco, não atingiu funcionários que chegavam para trabalhar em um açougue que fica no terreno

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