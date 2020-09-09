Caso Vivian: família protesta em Vila Velha contra soltura de suspeito

Familiares de Vívian Lima de Almeida, encontrada morta na casa em que morava, no bairro Araças, em Vila Velha, no final de julho deste ano, realizaram um protesto na Rodovia Darly Santos, no final da tarde desta quarta-feira (9). A motivação foi o direito à liberdade concedido, no dia 03 de setembro, a Thiago Cruz, ex-marido de Vivian e apontado pela polícia como principal suspeito do crime. Durante o protesto o fluxo de veículos seguiu em uma pista no local. A manifestação acabou por volta das 19h15.
Em conversa com o repórter Jorge Félix, da TV Gazeta, a irmã gêmea de Vívian, Viviane Lima, afirmou que não entende como o suspeito conseguiu liberdade se há imagens que mostram Thiago entrando na casa de Vívian na noite do crime. Ela afirmou que tem medo dele.
A mãe de Vívian, Solange Lima, disse que quer justiça e que o acusado deveria continuar preso. Os manifestantes carregaram faixas com mensagens de protesto questionando a soltura de Thiago. Eles também pedem justiça pela morte de Vívian.
O CRIME
Vivian foi encontrada morta em casa no dia 28 de julho, no bairro Araçás, em Vila Velha, local para onde havia se mudado há poucos dias. A vítima foi espancada até a morte.
Inicialmente, os familiares de Vivian descartaram que Thiago tivesse sido capaz de tirar a vida da ex-mulher. Mas as investigações e as provas coletadas, contudo, levaram à prisão dele em agosto. Imagens de câmeras do bairro onde aconteceu o crime mostram que a última pessoa a entrar na casa Vivian foi Thiago, na segunda-feira (27), um dia antes dela ter sido encontrada morta. Lá, ele permaneceu por 1h30.
À polícia, ele admitiu que esteve na casa da ex-mulher, mas negou a autoria do crime.
EX-MARIDO CONSOLOU PARENTES
O ex-marido, de quem Vivian estava separada há mais de três anos, foi ao local do crime, enquanto a perícia e polícia trabalhavam, e consolou os familiares da vítima. No dia seguinte, foi com a família dela ao Departamento Médico Legal (DML) reconhecer o corpo, e consolou os parentes durante o enterro.
Vivian e o ex-companheiro tiveram um filho e mantinham boa relação, além de nunca ter havido suspeita de violência doméstica ou qualquer outro tipo de agressão entre o casal. A autônoma, inclusive, já estava em outro relacionamento quando o crime aconteceu. Assim como Thiago, que já estava noivo de outra mulher. A polícia ainda não divulgou o que motivou o crime.