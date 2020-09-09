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Tráfico de drogas

Suspeito de matar homem em Guarapari é preso um dia após crime

Criminoso não teve nome e idade revelados, mas foi autuado por homicídio triplamente qualificado em flagrante; com ele, a polícia encontrou uma grande quantidade de diversos tipos de droga

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 14:54
Polícia também apreendeu grande quantidade de drogas que estava com o acusado
Polícia também apreendeu grande quantidade de drogas que estava com o acusado Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um dos acusados de matar um homem, identificado como Diógenes dos Santos Oliveira, na última segunda-feira (7), foi preso no dia seguinte por uma equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, em parceria com a Polícia Militar. O crime aconteceu no bairro Pontal de Santa Mônica, no mesmo município. Grande quantidade de droga também foi encontrada com o suspeito.
De acordo com o delegado Franco Malini, titular da DHPP de Guarapari, o homem preso é somente um dos suspeitos de cometer o homicídio. "Em sua posse foram encontradas diversas espécies de drogas, que confirmaram o envolvimento dele com o tráfico", detalhou Malini.
Na investigação, o delegado diz que a equipe conseguiu apurar que dois indivíduos mataram Diógenes porque pensavam que ele fazia parte do tráfico de drogas de um grupo rival. "Um traficante conhecido como 'Terceirão' autorizou que seus homens realizassem a execução da vítima", pontuou.
Diógenes, vítima dos criminosos, tinha saído do sistema prisional havia dois meses e foi morar no bairro Portal de Santa Mônica. No local, traficantes desconfiavam que ele estava traficando para outros grupos. O suspeito que foi preso não teve nome e idade revelados, mas foi autuado por homicídio triplamente qualificado em flagrante.
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