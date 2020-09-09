Suspeito de matar homem em Guarapari é preso um dia após crime

Polícia também apreendeu grande quantidade de drogas que estava com o acusado Crédito: Polícia Civil | Divulgação

De acordo com o delegado Franco Malini, titular da DHPP de Guarapari, o homem preso é somente um dos suspeitos de cometer o homicídio. "Em sua posse foram encontradas diversas espécies de drogas, que confirmaram o envolvimento dele com o tráfico", detalhou Malini.

Na investigação, o delegado diz que a equipe conseguiu apurar que dois indivíduos mataram Diógenes porque pensavam que ele fazia parte do tráfico de drogas de um grupo rival. "Um traficante conhecido como 'Terceirão' autorizou que seus homens realizassem a execução da vítima", pontuou.