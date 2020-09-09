Após explosão em festa, mulher tem metade do corpo queimado em Cariacica Crédito: Internauta

Uma nutricionista de 25 anos teve metade do corpo queimado depois que uma churrasqueira explodiu em um evento em que ela participava. O fato aconteceu no domingo (6), em Cariacica , na Grande Vitória . Ela está internada, em estado gravíssimo, no Hospital Jayme Santos Neves.

Além dela, pelo menos outras quatro pessoas ficaram feridas na explosão. Entre elas, um policial militar e uma mulher, de 40 anos, que teve 30% do corpo queimado. Os dois também estão internados no Jayme.

Todos os feridos participaram de uma cavalgada, no bairro Cariacica Sede. De acordo com testemunhas, o grupo se juntou para fazer um churrasco durante a tarde, mas na hora de acender a churrasqueira aconteceu uma explosão.

As polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros informaram que não receberam nenhum chamado em Cariacica referente ao caso.