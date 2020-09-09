Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Churrasqueira explodiu

Após explosão em festa, mulher tem metade do corpo queimado em Cariacica

Pelo menos outras quatro pessoas também ficaram feridas. Uma mulher de 40 anos teve 30% do corpo queimado

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 19:42
Após explosão em festa, mulher tem metade do corpo queimado em Cariacica
Após explosão em festa, mulher tem metade do corpo queimado em Cariacica Crédito: Internauta
Uma nutricionista de 25 anos teve metade do corpo queimado depois que uma churrasqueira explodiu em um evento em que ela participava. O fato aconteceu no domingo (6), em Cariacica, na Grande Vitória. Ela está internada, em estado gravíssimo, no Hospital Jayme Santos Neves.
Além dela, pelo menos outras quatro pessoas ficaram feridas na explosão. Entre elas, um policial militar e uma mulher, de 40 anos, que teve 30% do corpo queimado. Os dois também estão internados no Jayme.

Veja Também

"O barulho da bateria me manteve viva", diz jovem queimada no Carnaval de Vitória

Todos os feridos participaram de uma cavalgada, no bairro Cariacica Sede. De acordo com testemunhas, o grupo se juntou para fazer um churrasco durante a tarde, mas na hora de acender a churrasqueira aconteceu uma explosão.
As polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros informaram que não receberam nenhum chamado em Cariacica referente ao caso.
Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Café da manhã de domingo: 3 receitas práticas e deliciosas
Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados