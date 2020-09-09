Após explosão em festa, mulher tem metade do corpo queimado em Cariacica

Uma nutricionista de 25 anos teve metade do corpo queimado depois que uma churrasqueira explodiu em um evento em que ela participava. O fato aconteceu no domingo (6), em Cariacica, na Grande Vitória. Ela está internada, em estado gravíssimo, no Hospital Jayme Santos Neves.
Além dela, pelo menos outras quatro pessoas ficaram feridas na explosão. Entre elas, um policial militar e uma mulher, de 40 anos, que teve 30% do corpo queimado. Os dois também estão internados no Jayme.
Todos os feridos participaram de uma cavalgada, no bairro Cariacica Sede. De acordo com testemunhas, o grupo se juntou para fazer um churrasco durante a tarde, mas na hora de acender a churrasqueira aconteceu uma explosão.
As polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros informaram que não receberam nenhum chamado em Cariacica referente ao caso.
Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta