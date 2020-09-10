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Vale Encantado

Agentes da Guarda são recebidos a tiros em Vila Velha

Os criminosos estavam em uma mata perto de uma pracinha no bairro Vale Encantado. Na ação, os agentes apreenderam uma submetralhadora

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 06:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 06:43
Submetralhadora apreendida pela Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Vale Encantado
Submetralhadora apreendida pela Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Vale Encantado Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha foram recebidos a tiros no bairro Vale Encantado, na noite desta quarta-feira (9). Eles foram atrás de bandidos que estavam escondidos em uma mata perto da praça do bairro e apreenderam uma metralhadora.
A equipe estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando recebeu a denúncia de que homens armados estariam em uma mata perto de uma pracinha. Quando os agentes chegaram, foram recebidos a tiros pelos suspeitos, como explica o subinspetor Morais.
Ao adentrar a área de mata, nos deparamos com três elementos portando essa arma e algumas outras. No intuito de não ser abordados, eles empreenderam fuga e fizeram alguns disparos contra a equipe. Durante a fuga, um dos elementos dispersou uma bolsa. Ao ser feita a averiguação, foi encontrada essa submetralhadora na bolsa.

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A submetralhadora era de fabricação artesanal. Segundo o subinspetor, a venda de entorpecentes e a movimentação de criminosos é intensa na região.
Sabemos que ali há uma guerra de facções pelos pontos de venda de entorpecentes. Diante disso, eles adquirem esses armamentos para, segundo eles mesmos, se proteger dos rivais.
A arma apreendida foi levada para a delegacia e, até o momento, ninguém foi preso.
Com informações da TV Gazeta

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