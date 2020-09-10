Agentes da Guarda são recebidos a tiros em Vila Velha

Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha foram recebidos a tiros no bairro Vale Encantado, na noite desta quarta-feira (9). Eles foram atrás de bandidos que estavam escondidos em uma mata perto da praça do bairro e apreenderam uma metralhadora.
A equipe estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando recebeu a denúncia de que homens armados estariam em uma mata perto de uma pracinha. Quando os agentes chegaram, foram recebidos a tiros pelos suspeitos, como explica o subinspetor Morais.
Ao adentrar a área de mata, nos deparamos com três elementos portando essa arma e algumas outras. No intuito de não ser abordados, eles empreenderam fuga e fizeram alguns disparos contra a equipe. Durante a fuga, um dos elementos dispersou uma bolsa. Ao ser feita a averiguação, foi encontrada essa submetralhadora na bolsa.
A submetralhadora era de fabricação artesanal. Segundo o subinspetor, a venda de entorpecentes e a movimentação de criminosos é intensa na região.
Sabemos que ali há uma guerra de facções pelos pontos de venda de entorpecentes. Diante disso, eles adquirem esses armamentos para, segundo eles mesmos, se proteger dos rivais.
A arma apreendida foi levada para a delegacia e, até o momento, ninguém foi preso.
Com informações da TV Gazeta