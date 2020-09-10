Agentes da Guarda são recebidos a tiros em Vila Velha

Submetralhadora apreendida pela Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Vale Encantado Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha foram recebidos a tiros no bairro Vale Encantado, na noite desta quarta-feira (9). Eles foram atrás de bandidos que estavam escondidos em uma mata perto da praça do bairro e apreenderam uma metralhadora.

A equipe estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando recebeu a denúncia de que homens armados estariam em uma mata perto de uma pracinha. Quando os agentes chegaram, foram recebidos a tiros pelos suspeitos, como explica o subinspetor Morais.

Ao adentrar a área de mata, nos deparamos com três elementos portando essa arma e algumas outras. No intuito de não ser abordados, eles empreenderam fuga e fizeram alguns disparos contra a equipe. Durante a fuga, um dos elementos dispersou uma bolsa. Ao ser feita a averiguação, foi encontrada essa submetralhadora na bolsa.

A submetralhadora era de fabricação artesanal. Segundo o subinspetor, a venda de entorpecentes e a movimentação de criminosos é intensa na região.

Sabemos que ali há uma guerra de facções pelos pontos de venda de entorpecentes. Diante disso, eles adquirem esses armamentos para, segundo eles mesmos, se proteger dos rivais.

A arma apreendida foi levada para a delegacia e, até o momento, ninguém foi preso.