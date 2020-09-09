Rua de Lazer será retomada a partir deste domingo (13) pela Prefeitura de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória

Prefeitura de Vitória anunciou nesta quarta-feira (9) que todos os campos de futebol, quadras e os 18 parques da cidade poderão funcionar normalmente a partir desta quinta-feira (10), de terça a domingo, das 6h às 22h. Além disso, a Rua de Lazer, que funciona nos domingos e feriados das 7h às 13h, também será retomada a partir deste domingo (13). A decisão foi tomada após uma reunião do prefeito Luciano Rezende com os secretários das pastas relacionadas ao tema e a Procuradoria Geral do Município (PGM).

Your browser does not support the audio element. Covid-19: Vitória libera funcionamento de parques e retoma Rua de Lazer

Luciano Rezende afirmou que a flexibilização foi permitida por conta do novo Mapa de Risco de transmissão do coronavírus , no qual a Capital está classificada com risco baixo. Ele ressaltou, porém, que as decisões podem ser revogadas caso seja necessário.

"Tomando como base o novo Mapa de Risco, divulgado pelo Governo do Estado no último sábado (05), no qual Vitória aparece na cor verde, ou seja, com risco baixo de contaminação, decidimos reabrir os parques, as praças, quadras nesta quinta-feira (10) e voltar com a Rua de Lazer já no próximo domingo (13), podendo reavaliar cada uma dessas medidas quando necessário. Vale ressaltar que precisamos da corresponsabilidade das pessoas para que mantenham as medidas de higiene e cuidados, pois a pandemia continua, avaliou o prefeito.

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa, reforçou que, apesar da liberação, ainda é obrigatório o uso de máscaras nos locais. Além disso, ele estimulou que a população higienize as mãos com álcool em gel e pediu que aglomerações sejam evitadas.

"O que as pessoas devem fazer pra se manterem protegidas da contaminação é seguirem o protocolo mantendo o afastamento social, evitar aglomeração, usar máscara e higienizar as mãos, mesmo estando em local aberto", disse.

Já a secretária de Saúde, Cátia Lisboa, lembrou que, desde o início da pandemia, Vitória está adotando várias medidas para reduzir o número de casos da Covid-19 na cidade, o que, segundo ela, permitiu que atividades de lazer fossem permitidas. Dentre elas, a secretária cita a telemedicina, aumento de testagens e monitoramento dos casos ativos na Capital.