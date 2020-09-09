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Risco baixo

Covid-19: Vitória libera funcionamento de parques e retoma Rua de Lazer

Decisão foi tomada pela Prefeitura de Vitória nesta quarta-feira (9), durante reunião do prefeito Luciano Rezende com secretários e a Procuradoria Geral do Município

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 20:56
Rua de Lazer terá horário reduzido neste domingo por conta do segundo dia de provas do Enem
Rua de Lazer será retomada a partir deste domingo (13) pela Prefeitura de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória anunciou nesta quarta-feira (9) que todos os campos de futebol, quadras e os 18 parques da cidade poderão funcionar normalmente a partir desta quinta-feira (10), de terça a domingo, das 6h às 22h. Além disso, a Rua de Lazer, que funciona nos domingos e feriados das 7h às 13h, também será retomada a partir deste domingo (13). A decisão foi tomada após uma reunião do prefeito Luciano Rezende com os secretários das pastas relacionadas ao tema e a Procuradoria Geral do Município (PGM).
Covid-19: Vitória libera funcionamento de parques e retoma Rua de Lazer
Luciano Rezende afirmou que a flexibilização foi permitida por conta do novo Mapa de Risco de transmissão do coronavírus, no qual a Capital está classificada com risco baixo. Ele ressaltou, porém, que as decisões podem ser revogadas caso seja necessário.
"Tomando como base o novo Mapa de Risco, divulgado pelo Governo do Estado no último sábado (05), no qual Vitória aparece na cor verde, ou seja, com risco baixo de contaminação, decidimos reabrir os parques, as praças, quadras nesta quinta-feira (10) e voltar com a Rua de Lazer já no próximo domingo (13), podendo reavaliar cada uma dessas medidas quando necessário. Vale ressaltar que precisamos da corresponsabilidade das pessoas para que mantenham as medidas de higiene e cuidados, pois a pandemia continua, avaliou o prefeito.

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O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa, reforçou que, apesar da liberação, ainda é obrigatório o uso de máscaras nos locais. Além disso, ele estimulou que a população higienize as mãos com álcool em gel e pediu que aglomerações sejam evitadas.
"O que as pessoas devem fazer pra se manterem protegidas da contaminação é seguirem o protocolo mantendo o afastamento social, evitar aglomeração, usar máscara e higienizar as mãos, mesmo estando em local aberto", disse.

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Já a secretária de Saúde, Cátia Lisboa, lembrou que, desde o início da pandemia, Vitória está adotando várias medidas para reduzir o número de casos da Covid-19 na cidade, o que, segundo ela, permitiu que atividades de lazer fossem permitidas. Dentre elas, a secretária cita a telemedicina, aumento de testagens e monitoramento dos casos ativos na Capital.
"Devido a todas essas ações, como o aumento das testagens, a telemedicina, o monitoramento dos casos confirmados, entre outras, conseguimos reduzir o número de casos positivos, internações e óbitos e isso nos permitiu passar do nível moderado para o nível baixo, onde nos encontramos, destacou.

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