Vitória decide voltar com ciclofaixa aos domingos e feriados
Após mais de cinco meses de suspensão por causa da pandemia de coronavírus, as ciclofaixas vão voltar em Vitória no próximo fim de semana. A Prefeitura de Vitória revogou parte de um decreto de março de 2020 que suspendia as faixas exclusivas para bicicletas, que são montadas aos domingos e feriados em alguns trechos da Capital, como na orla de Camburi.
A ciclofaixa liga o Tancredão a Jardim Camburi pela orla e os espaços de Jucutuquara (próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo) e Goiabeiras (passando pela Avenida Adalberto Simão Nader) e funciona aos domingos e feriados. Antes da pandemia, mais de 5 mil frequentadores usavam a ciclofaixa em cada dia que ela funcionava, sempre das 7h às 15 h.
Também foi anunciada para o próximo domingo a volta do horário integral do Bike Vitória, programa de compartilhamento de bicicletas, que retornou no início de julho, com o funcionamento apenas de segunda a sexta, das 7h às 19h e, aos sábados, das 7h às 13h.
Ainda continua suspensa a Rua de Lazer, que é quando a a Avenida Dante Micheline, nos trechos de Jardim da Penha/Mata da Praia e Jardim Camburi, e a Avenida Beira-Mar, na altura da Praça Getúlio Vargas, ficam fechadas para a prática de esportes.
Desde julho, Vitória deixou o risco alto e entrou para o risco moderado para o coronavírus. Na Capital, desde o início da pandemia, quase 14 mil pessoas já foram contaminadas e foram registrados 409 mortes por Covid-19. Em todo o Estado, já são 3.221 mortes e 113.759 casos confirmados.