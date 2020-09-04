Vitória decide voltar com ciclofaixa aos domingos e feriados

Vitória vai retornar com ciclofaixa aos domingos e feriados a partir deste fim de semana Crédito: Internauta

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Após mais de cinco meses de suspensão por causa da pandemia de coronavírus , as ciclofaixas vão voltar em Vitória no próximo fim de semana. A Prefeitura de Vitória revogou parte de um decreto de março de 2020 que suspendia as faixas exclusivas para bicicletas, que são montadas aos domingos e feriados em alguns trechos da Capital, como na orla de Camburi.

A ciclofaixa liga o Tancredão a Jardim Camburi pela orla e os espaços de Jucutuquara (próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo) e Goiabeiras (passando pela Avenida Adalberto Simão Nader) e funciona aos domingos e feriados. Antes da pandemia, mais de 5 mil frequentadores usavam a ciclofaixa em cada dia que ela funcionava, sempre das 7h às 15 h.

Também foi anunciada para o próximo domingo a volta do horário integral do Bike Vitória, programa de compartilhamento de bicicletas, que retornou no início de julho, com o funcionamento apenas de segunda a sexta, das 7h às 19h e, aos sábados, das 7h às 13h.

Ainda continua suspensa a Rua de Lazer, que é quando a a Avenida Dante Micheline, nos trechos de Jardim da Penha/Mata da Praia e Jardim Camburi, e a Avenida Beira-Mar, na altura da Praça Getúlio Vargas, ficam fechadas para a prática de esportes.