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Se queda de mortes continuar

Grande Vitória pode entrar em risco baixo na próxima semana, diz secretário

Pelo último mapa de classificação de risco para a transmissão da Covid-19, divulgado pelo governo do Estado, Vitória e Serra já estão em risco baixo

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 11:33
Secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior
Secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Grande Vitória pode entrar em risco baixo para a contaminação do novo coronavírus já na semana que vem. A afirmação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. No entanto, tal fato só vai se concretizar se o número de mortes continuar a cair.
Pelo último mapa de classificação de risco, divulgado pelo governo do Estado, Vitória e Serra já estão em risco baixo. Já Vila Velha, Cariacica e Viana ainda estão em risco moderado. 
Na última segunda-feira (7), Nésio Fernandes afirmou em uma publicação em seu perfil no Twitter que a média móvel mostra que as mortes estão em queda na Serra e em Cariacica. Para que toda a Grande Vitória entre em risco baixo, o número de óbitos não pode voltar a subir.
Nos municípios classificados como risco baixo, estabelecimentos comerciais, shoppings, bares e restaurantes podem funcionar sem restrições de horários ou dias da semana.

MEDIDAS ADOTADAS

  • Funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais com medidas qualificadas de 1 cliente por 10 m², obrigatoriedade do uso de máscaras para funcionários e clientes, distanciamento social em filas, sem restrição de horário de funcionamento;
  • Galerias, centros comerciais e shoppings centers devem funcionar com 50% da ocupação (1 pessoa por 14 m²);
  • Funcionamento de restaurantes e bares sem restrições de horário e dias da semana;
  • Funcionamento das academias, conforme regras contidas em Portaria, com liberação das atividades aeróbicas e autorização da prática de pilates e similares para a população acima de 60 anos.
  • Orientação para isolamento social e distanciamento social;
  • Obrigatoriedade para adoção de medidas de proteção (máscaras e higiene);
  • Determinação para o uso de máscaras pelas pessoas fora do ambiente residencial;
  • Recomendação para que pessoas dos grupos de risco permaneçam em isolamento social;
  • Autorização da prática de atividades coletivas aeróbicas em locais abertos sem público;

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