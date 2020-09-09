Grande Vitória pode entrar em risco baixo na próxima semana, diz secretário

A Grande Vitória pode entrar em risco baixo para a contaminação do novo coronavírus já na semana que vem. A afirmação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. No entanto, tal fato só vai se concretizar se o número de mortes continuar a cair.
Pelo último mapa de classificação de risco, divulgado pelo governo do Estado, Vitória e Serra já estão em risco baixo. Já Vila Velha, Cariacica e Viana ainda estão em risco moderado.
Na última segunda-feira (7), Nésio Fernandes afirmou em uma publicação em seu perfil no Twitter que a média móvel mostra que as mortes estão em queda na Serra e em Cariacica. Para que toda a Grande Vitória entre em risco baixo, o número de óbitos não pode voltar a subir.
Nos municípios classificados como risco baixo, estabelecimentos comerciais, shoppings, bares e restaurantes podem funcionar sem restrições de horários ou dias da semana.
MEDIDAS ADOTADAS
- Funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais com medidas qualificadas de 1 cliente por 10 m², obrigatoriedade do uso de máscaras para funcionários e clientes, distanciamento social em filas, sem restrição de horário de funcionamento;
- Galerias, centros comerciais e shoppings centers devem funcionar com 50% da ocupação (1 pessoa por 14 m²);
- Funcionamento de restaurantes e bares sem restrições de horário e dias da semana;
- Funcionamento das academias, conforme regras contidas em Portaria, com liberação das atividades aeróbicas e autorização da prática de pilates e similares para a população acima de 60 anos.
- Orientação para isolamento social e distanciamento social;
- Obrigatoriedade para adoção de medidas de proteção (máscaras e higiene);
- Determinação para o uso de máscaras pelas pessoas fora do ambiente residencial;
- Recomendação para que pessoas dos grupos de risco permaneçam em isolamento social;
- Autorização da prática de atividades coletivas aeróbicas em locais abertos sem público;