Faculdades têm até quarta para liberar passe de ônibus de estudantes do ES

Termina nesta quarta-feira (9) o prazo para que instituições de ensino superior comuniquem o retorno das aulas presenciais ao GVBus, sindicato que reúne as empresas do Sistema Transcol. A medida é necessária para que seja feio o desbloqueio do cartão escolar, que oferece passe gratuito ou com 50% do valor para estudantes.
Os estudantes das instituições que não oficializarem o retorno vão continuar com os cartões bloqueados para evitar aglomerações no transporte coletivo e, consequentemente, a propagação do novo coronavírus. Já para os alunos de outras modalidades de ensino, o passe escolar continua bloqueado por determinação do governo.
As faculdades devem informar ao sindicato sobre a retomada das atividades para que os estudantes já possam ser transportados pelos ônibus a partir de 14 de setembro. Após a data, será necessário aguardar o prazo de um dia útil para o desbloqueio.
Na última quarta-feira (26), o governo do Estado emitiu um decreto liberando a volta às aulas presenciais na segunda quinzena do mês para o ensino superior, desde que respeitem as normas de segurança. A maioria dos alunos do Ensino Superior utiliza o transporte público por ônibus para se deslocar.
A retomada do funcionamento presencial deverá ser formalizada por meio de ofício e enviada para o e-mail [email protected]. Esse documento precisa ser assinado pelo responsável credenciado da instituição. As tarifas presentes nos cartões bloqueados por determinação do Estado poderão ser usadas após o desbloqueio.