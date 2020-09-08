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Sistema Transcol

Faculdades têm até quarta para liberar passe de ônibus de estudantes do ES

Cartões que dão ao estudante gratuidade ou meia passagem nos ônibus estão bloqueados

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 19:36
Pagamento da passagem só poderá ser feito com o uso do bilhete único da Grande Vitória, chamado Cartão GV
Pagamento da passagem pelo Cartão GV Crédito: Divulgação | Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura
Termina nesta quarta-feira (9) o prazo para que instituições de ensino superior comuniquem o retorno das aulas presenciais ao GVBus, sindicato que reúne as empresas do Sistema Transcol. A medida é necessária para que seja feio o desbloqueio do cartão escolar, que oferece passe gratuito ou com 50% do valor para estudantes.
Os estudantes das instituições que não oficializarem o retorno vão continuar com os cartões bloqueados para evitar aglomerações no transporte coletivo e, consequentemente, a propagação do novo coronavírus. Já para os alunos de outras modalidades de ensino, o passe escolar continua bloqueado por determinação do governo.

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As faculdades devem informar ao sindicato sobre a retomada das atividades para que os estudantes já possam ser transportados pelos ônibus a partir de 14 de setembro. Após a data, será necessário aguardar o prazo de um dia útil para o desbloqueio.
Na última quarta-feira (26), o governo do Estado emitiu um decreto liberando a volta às aulas presenciais na segunda quinzena do mês para o ensino superior, desde que respeitem as normas de segurança. A  maioria dos alunos do Ensino Superior utiliza o transporte público por ônibus para se deslocar.
A retomada do funcionamento presencial deverá ser formalizada por meio de ofício e enviada para o e-mail [email protected]. Esse documento precisa ser assinado pelo responsável credenciado da instituição. As tarifas presentes nos cartões bloqueados por determinação do Estado poderão ser usadas após o desbloqueio.

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