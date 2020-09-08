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Pandemia

Covid-19: ES registra 18 mortes e 785 casos nas últimas 24 horas

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) mostram que o Estado já soma 116.578 casos da doença e 3.286 óbitos desde o começo da pandemia

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 17:19
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.286 mortes e 116.578 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (08). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 785 novos casos e 18 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.381 registros da doença, seguida por Vitória (14.167), Serra (14.081) e Cariacica (11.041). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.926 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 106.006 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 323.855 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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