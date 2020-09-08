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Nova Avenida Vitória é inaugurada no aniversário da Capital

A via ganhou um novo pavimento ao longo de quase três quilômetros, passa a contar com uma nova rede de drenagem e ganha uma ciclovia no canteiro central

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 12:10
Avenida Vitória
Obras finalizadas na Avenida Vitória  Crédito: Vitor Jubini
A nova Avenida Vitória foi inaugurada às 11h desta terça-feira (8), dia em que Vitória completa 469 anos, após 10 meses e 25 dias em obras. A via ganhou um novo pavimento ao longo de quase três quilômetros, passa a contar com uma nova rede de drenagem e ganha uma ciclovia no canteiro central.
A obra de reforma da avenida foi entregue com benção ecumênica e oração conduzidas pelo arcebispo do Espírito Santo, Dom Dario Campos, e pelo pastor da Primeira Igreja Batista de Vitória, Doronézio Pedro de Andrade. A celebração teve início às 11h na própria avenida, nas proximidades da Fábrica de Ideias, em Jucutuquara.
Iniciada em 22 de outubro de 2019, com previsão de conclusão de um ano, a entrega da avenida repaginada foi feita oficialmente. Segundo a Prefeitura de Vitória (PMV), no total, foram recapeados 2,6 km da via - que vai da região da Curva do Saldanha, no Forte São João, até o início da Avenida César Hilal, em Bento Ferreira.

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A prefeitura também informa que foram investidos cerca de R$ 20 milhões do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) e que a reforma vai beneficiar diretamente 25.390 moradores dos 11 bairros do entorno da via, além de cerca de 61.638 motoristas que por ela circulam diariamente.

AS INTERVENÇÕES

Entre as principais intervenções realizadas na nova Avenida Vitória, encontra-se a construção de um ciclovia no canteiro central, mantendo as árvores. A avenida terá, com o replantio e o plantio, 633 árvores, sendo 450 delas na ciclovia arborizada em linha reta. Além disso, a faixa de ônibus foi refeita em concreto e as duas faixas de veículos receberam nova pavimentação em asfalto. A via também recebeu uma nova rede de drenagem.
Segundo a administração municipal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) realizou a compensação ambiental por meio do plantio do dobro da quantidade de espécies removidas que estavam doentes ou fora do alinhamento do canteiro. Receberam os plantios de mudas as calçadas ao longo da extensão da Avenida Vitória, bem como os bairros do entorno (que estão nas áreas de influência direta e indireta da via), especialmente Bento Ferreira e Bairro de Lourdes.

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