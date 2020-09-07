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Infraestrutura

Nova Avenida Vitória ganha ciclovia de 2,6 quilômetros. Confira fotos

Via foi toda repagina. Segundo projeção da prefeitura, a intervenção vai beneficiar 25.390 moradores de 11 bairros do entorno da avenida e 61.638 motoristas que circulam por ela diariamente

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 14:33
Avenida Vitória
Avenida Vitória ganhou ciclovia Crédito: Vitor Jubini
Nova Avenida Vitória ganha ciclovia de 2,6 quilômetros
Após 10 meses e 25 dias, a obra da nova Avenida Vitória está pronta. A via ganhou um novo pavimento ao longo de quase três quilômetros, passa a contar com uma nova rede de drenagem e ganha uma ciclovia no canteiro central. A nova estrutura estará totalmente liberada para carros no final da manhã desta terça-feira (8).
Iniciada em 22 de outubro de 2019, com previsão de conclusão de um ano,  a entrega da avenida repaginada será feita oficialmente nesta terça-feira (08), dia em que a Capital completa 469 anos. Segundo a Prefeitura de Vitória (PMV), no total, foram recapeados 2,6 km da via - que vai da região da Curva do Saldanha, no Forte São João, até o início da Avenida César Hilal, em Bento Ferreira. 
A prefeitura também informa que foram investidos cerca de R$ 20 milhões do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) e que a reforma vai beneficiar diretamente 25.390 moradores dos 11 bairros do entorno da via, além de cerca de 61.638 motoristas que por ela circulam diariamente.

Avenida Vitória

AS INTERVENÇÕES

Entre as principais intervenções realizadas na nova Avenida Vitória encontra-se a construção de um ciclovia no canteiro central, mantendo as árvores.  A avenida terá, com o replantio e o plantio, 633 árvores, sendo 450 delas na ciclovia arborizada em linha reta. Além disso, a faixa de ônibus foi refeita em concreto e as duas faixas de veículos receberam nova pavimentação em asfalto. A via também recebeu uma nova rede de drenagem.
Segundo a administração municipal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) realizou a compensação ambiental por meio do plantio do dobro da quantidade de espécies removidas que estavam doentes ou fora do alinhamento do canteiro. Receberam os plantios de mudas as calçadas ao longo da extensão da Avenida Vitória, bem como os bairros do entorno (que estão nas áreas de influência direta e indireta da via), especialmente Bento Ferreira e Bairro de Lourdes. 
Avenida Vitória
Nova ciclovia da Avenida Vitória tem árvores  Crédito: Vitor Jubini

ATO DE ENTREGA

A obra de reforma da Avenida Vitória será entregue com bênção ecumênica e oração conduzidas pelo arcebispo do Espírito Santo, Dom Dario Campos, e pelo pastor da Primeira Igreja Batista de Vitória, Doronézio Pedro de Andrade. A celebração será às 11h na própria avenida, nas proximidades da Fábrica de Ideias, em Jucutuquara. 

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