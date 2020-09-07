Nova Avenida Vitória ganha ciclovia de 2,6 quilômetros. Confira fotos

Avenida Vitória ganhou ciclovia Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Nova Avenida Vitória ganha ciclovia de 2,6 quilômetros

Após 10 meses e 25 dias, a obra da nova Avenida Vitória está pronta. A via ganhou um novo pavimento ao longo de quase três quilômetros, passa a contar com uma nova rede de drenagem e ganha uma ciclovia no canteiro central. A nova estrutura estará totalmente liberada para carros no final da manhã desta terça-feira (8).

Iniciada em 22 de outubro de 2019, com previsão de conclusão de um ano, a entrega da avenida repaginada será feita oficialmente nesta terça-feira (08), dia em que a Capital completa 469 anos. Segundo a Prefeitura de Vitória (PMV), no total, foram recapeados 2,6 km da via - que vai da região da Curva do Saldanha, no Forte São João, até o início da Avenida César Hilal, em Bento Ferreira.

A prefeitura também informa que foram investidos cerca de R$ 20 milhões do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) e que a reforma vai beneficiar diretamente 25.390 moradores dos 11 bairros do entorno da via, além de cerca de 61.638 motoristas que por ela circulam diariamente.

Avenida Vitória

AS INTERVENÇÕES

Entre as principais intervenções realizadas na nova Avenida Vitória encontra-se a construção de um ciclovia no canteiro central, mantendo as árvores. A avenida terá, com o replantio e o plantio, 633 árvores, sendo 450 delas na ciclovia arborizada em linha reta. Além disso, a faixa de ônibus foi refeita em concreto e as duas faixas de veículos receberam nova pavimentação em asfalto. A via também recebeu uma nova rede de drenagem.

Segundo a administração municipal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) realizou a compensação ambiental por meio do plantio do dobro da quantidade de espécies removidas que estavam doentes ou fora do alinhamento do canteiro. Receberam os plantios de mudas as calçadas ao longo da extensão da Avenida Vitória, bem como os bairros do entorno (que estão nas áreas de influência direta e indireta da via), especialmente Bento Ferreira e Bairro de Lourdes.

Nova ciclovia da Avenida Vitória tem árvores Crédito: Vitor Jubini

ATO DE ENTREGA