Nova Avenida Vitoria será entregue na próxima terça-feira (8) Crédito: Luciney Araújo

Após 10 meses e 25 dias, a nova Avenida Vitória , será entregue na próxima terça-feira (08), exatamente no dia do aniversário da Capital, que completará 469 anos. A obra começou no dia 22 de outubro de 2019. O ato de entrega será às 11h da manhã, nas proximidades da Fábrica de Ideias, com uma bênção ecumênica conduzida pelo arcebispo do Espírito Santo, Dom Dario Campos, e pelo pastor da Primeira Igreja Batista de Vitória, Doronézio Pedro de Andrade.

Your browser does not support the audio element. Nova Avenida Vitória será inaugurada no aniversário da capital

Na data também é comemorado o dia da padroeira de Vitória. Este será o ponto alto do aniversário da cidade. Nós vamos começar o dia participando da missa de Nossa Senhora da Vitória, na Catedral Metropolitana, porque é dia também de Nossa Senhora da Vitória, a padroeira da cidade, e de lá, nós vamos com o arcebispo Dom Dario para a avenida Vitória, onde encontraremos com o pastor Doronézio, para que a gente possa fazer a bênção e entrega da avenida, detalhou o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.

De acordo com a autoridade municipal, a solenidade será simples em virtude do momento de pandemia do novo coronavírus . Nós resolvemos fazer uma solenidade muito simples, sóbria, pois o momento do país é de sofrimento, de luto, estamos enfrentando uma pandemia, muita gente perdeu emprego, estão com dificuldades, então nós achamos que não cabe festa. Cabe uma oração, uma benção, para que a gente possa ter o início das atividades oficiais da nova avenida Vitória com a benção ecumênica, explicou. Segundo o prefeito Luciano, durante o mês de aniversário a cidade terá alguns eventos pequenos, como entregas de obras e registros de ordens de serviço.

A AVENIDA VITÓRIA

De acordo com informações da Prefeitura de Vitória (PMV) , a obra na Avenida Vitória foi iniciada em 22 de outubro de 2019, com previsão de conclusão de um ano. No total, foram recapeados 2,6 km da via, trecho que vai da Curva do Saldanha, no Forte São João, até o início da avenida César Hilal, em Bento Ferreira.

Também segundo a PMV, foram investidos cerca de R$ 20 milhões do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). A nova Avenida Vitória deverá beneficiar 25.390 moradores dos 11 bairros do entorno da via e 61.638 motoristas que circulam por ela diariamente.

A faixa de ônibus foi refeita em concreto e as duas faixas de veículos receberam nova pavimentação em asfalto. A via também recebeu uma nova rede de drenagem. Além disso, uma ciclovia foi construída no canteiro central, mantendo as árvores. A Avenida Vitória terá, com o replantio e o plantio, 633 árvores. 450 delas ficarão na ciclovia arborizada.

Segundo a PMV, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) realizou a compensação ambiental por meio do plantio do dobro da quantidade de espécies que foram removidas - porque estavam doentes ou fora do alinhamento do canteiro. Receberam o plantio de mudas as calçadas ao longo da extensão da avenida Vitória, bem como os bairros do entorno (que estão nas áreas de influência direta e indireta da via), especialmente Bento Ferreira e Bairro de Lourdes.

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