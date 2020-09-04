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Coronavírus

Mesmo liberados pelo governo, museus do ES não têm data para reabrir

Espaços culturais estão em fase de preparação para cumprirem as regras sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Saúde

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 14:30
Museu da Vale tem exposições temporárias e fixas para entreter os capixabas.
Prédio principal do Museu Vale, em Vila Velha (ES) Crédito: Foto por Vixfly Drones
Desde o último dia 31 museus, bibliotecas e outros centros culturais do Espírito Santo estão autorizados a funcionar seguindo regras de higiene e distanciamento estabelecidas pelo governo estadual. Porém, capixabas ainda não encontrarão os principais espaços do gênero abertos. Pelo menos na Grande Vitória, os pontos de arte e cultura ainda estão em fase de planejamento e não devem voltar a operar por enquanto.
Secretaria de Estado da Cultura (Secult), prefeituras da Grande Vitória e Museu Vale preferem, por enquanto, manter as portas dos museus fechadas e com programação virtual. Todos os órgãos e diretorias dos espaços culturais estão se adequando aos protocolos sanitários que devem ser seguidos após a reabertura.
Dentre as medidas universais que devem ser adotadas estão: o uso obrigatório de máscara, instalação de pontos com distribuição de álcool em gel e controle de número máximo de visitantes de acordo com o tamanho do ambiente a ser visitado para evitar aglomerações.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

De todos os espaços consultados pela reportagem, o Museu Vale é o único que tem programação especial, durante a pandemia, disponível de graça na internet. No site oficial do local, é possível acessar jogos infantis, contação de histórias, aulas de desenho e produção de vídeo, exposição de fotos e tour virtual. O espaço físico permanece fechado.
Questionada, a Prefeitura de Vitória (PMV) corrobora que também tem parte da programação migrada para a web - mas este conteúdo, em forma de aulas, está disponível para alunos que tiveram os encontros paralisados pelo surto da Covid. Segundo o órgão, equipes usarão o mês de setembro para elaborar as regras sanitárias a serem usadas pelos visitantes dos espaços culturais.
Em Vila Velha, a prefeitura também informa que estuda medidas para planejar a reabertura dos seus espaços. O mesmo foi informado pela Prefeitura da Serra (PMS), que destacou, por meio de nota: "Os pontos turísticos do município estão sendo preparados para reabrirem no mês de setembro, mas ainda não há uma data definida. Os protocolos de seguridade estão em elaboração".

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EQUIPAMENTOS

Questionada, a Secult reforça que planeja reabrir seus museus e demais espaços culturais, mas está em fase de aquisição de materiais e treinamento de equipes para cumprir os protocolos de saúde necessários.
A pasta estadual também destacou que os ambientes culturais só voltam a operar no Espírito Santo após ser garantido o cumprimento do que decidir a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo a Secult, os visitantes podem acompanhar as novidades pelas redes sociais e canais oficiais do governo do Estado.

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