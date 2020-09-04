Mesmo liberados pelo governo, museus do ES não têm data para reabrir

Prédio principal do Museu Vale, em Vila Velha (ES) Crédito: Foto por Vixfly Drones

Desde o último dia 31 museus, bibliotecas e outros centros culturais do Espírito Santo estão autorizados a funcionar seguindo regras de higiene e distanciamento estabelecidas pelo governo estadual. Porém, capixabas ainda não encontrarão os principais espaços do gênero abertos. Pelo menos na Grande Vitória, os pontos de arte e cultura ainda estão em fase de planejamento e não devem voltar a operar por enquanto.

Secretaria de Estado da Cultura (Secult), prefeituras da Grande Vitória e Museu Vale preferem, por enquanto, manter as portas dos museus fechadas e com programação virtual. Todos os órgãos e diretorias dos espaços culturais estão se adequando aos protocolos sanitários que devem ser seguidos após a reabertura.

Dentre as medidas universais que devem ser adotadas estão: o uso obrigatório de máscara, instalação de pontos com distribuição de álcool em gel e controle de número máximo de visitantes de acordo com o tamanho do ambiente a ser visitado para evitar aglomerações.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

De todos os espaços consultados pela reportagem, o Museu Vale é o único que tem programação especial, durante a pandemia, disponível de graça na internet. No site oficial do local, é possível acessar jogos infantis, contação de histórias, aulas de desenho e produção de vídeo, exposição de fotos e tour virtual. O espaço físico permanece fechado.

Questionada, a Prefeitura de Vitória (PMV) corrobora que também tem parte da programação migrada para a web - mas este conteúdo, em forma de aulas, está disponível para alunos que tiveram os encontros paralisados pelo surto da Covid. Segundo o órgão, equipes usarão o mês de setembro para elaborar as regras sanitárias a serem usadas pelos visitantes dos espaços culturais.

Em Vila Velha, a prefeitura também informa que estuda medidas para planejar a reabertura dos seus espaços. O mesmo foi informado pela Prefeitura da Serra (PMS), que destacou, por meio de nota: "Os pontos turísticos do município estão sendo preparados para reabrirem no mês de setembro, mas ainda não há uma data definida. Os protocolos de seguridade estão em elaboração".

EQUIPAMENTOS

Questionada, a Secult reforça que planeja reabrir seus museus e demais espaços culturais, mas está em fase de aquisição de materiais e treinamento de equipes para cumprir os protocolos de saúde necessários.