Blackpink, Thalía e Katy Perry nos lançamentos da semana #51

A última semana de agosto resultou em bons lançamentos para começar setembro com tudo. Destaque para a parceria entre Selena Gomez e Blackpink, misturando o pop americano com o produzido na Coreia.
A semana ainda conta com novos nomes com o capixaba Douglas Lopes dando início ao projeto "Minimal Sessions", Donatto trazendo um novo hit e a estreia de Tilia, a filha de Kamila Fialho com Dennis DJ. Se prepara que nos álbuns e EPs tem bastante novidade como o aclamado "Smile", de Katy Perry, e o lançamento de Jaden Smith. Confira e atualize a playlist.
- "SOSSEGO" - DOUGLAS LOPES
- O capixaba apresenta a primeira canção de seu novo projeto "Minimal Sessions". Com parceria da instrumentista Heviny Moura, a canção mistura pop e folk. O projeto ainda vai contar com outras três faixas (duas releituras e uma inédita), que também contarão com os vídeos da gravação ao vivo, onde, em cada uma, há a participação de um artista convidado. Além de Heviny Moura, que está em "Sossego", participam do projeto: Alinne Garruth, Barol Beats (Herança Negra) e Rodolfo Simor (Solana).
- "SOLIDÃO" - LOOV-U
- Por meio de um trabalho baseado na mistura do eletrônico com o pop, o DJ Alex Calderon, conhecido como Loov-U, apresenta "Solidão". A canção soa como um momento de desabafo e de reflexão do rapaz de apenas 15 anos. Busquei trazer a minha reflexão, com uma vibe bem intimista. A música fala sobre os momentos em que percebo estar me sentindo sozinho, com pouca esperança, sentimento que considero essencial, reflete Loov-U.
- "LIPS" - SILVIA MACHETE
- O artista plástico Gui Pondé assina a direção do vídeo clipe de "Lips", canção do álbum "Rhonda", novíssimo e elogiado trabalho de Silvia Machete, apresentado em julho. "Na primeira vez que ouvi 'Lips' pensei sobre a nostalgia da ideia do amor romântico, a dramaticidade e a urgência de sentimentos que me parecem vindos de tempos passados. A música me manteve sempre em dúvida se aquelas palavras eram sentidas realmente, ou se tudo se tratava de uma nostalgia sarcástica. Daí percebi que para esse vídeo precisávamos pensar no ritmo como norte paras as imagens: me lembrei dos astronautas,que obrigatoriamente se movimentam ao ritmo de 'Lips'", define Gui Pondé. Confira o vídeo e a música.
- "LA LUZ" - THALÍA, MYKE TOWERS
- Caracterizada por sua originalidade marcante e inovação constante, Thalia apresenta La Luz, com um dos líderes da nova geração musical, Myke Towers. A canção mistura o pop e o reggaeton e entrega animação para os ouvintes. Gravei La Luz pensando no meu povo e na oportunidade que a música nos dá de elevar o nosso nível de positivismo e alegria, que é o que mais precisamos hoje. Além disso, foi excelente estar cercada de grandes amigos como Tainy e Myke, que deram tudo de si para nos preencher com energia e luz, expressou Thalia.
- "ICE CREAM" - BLACKPINK FEAT. SELENA GOMEZ
- O aguardado single Ice Cream, resultado da eletrizante colaboração entre o grupo sensação global do pop BLACKPINK e a cantora e compositora multiplatina Selena Gomez, está entre nós. O segundo single do antecipado álbum do quarteto do k-pop, que sai em outubro, foi composta pelas intérpretes, o ícone pop Ariana Grande, Vitoria Monét, TEDDY, Tommy Brown, Steven Franks, Bekuh BOOM e 24. A faixa foi apresentada junto do videoclipe, que estreou na primeira posição do ranking Vídeos em Alta, do YouTube. O clipe acumulou mais de 50 milhões de visualizações em poucas horas após seu lançamento. Assista.
- "NO TALO" - RENNAN DA PENHA E LEXA
- Rennan da Penha segue colhendo os frutos do sucesso e apresenta uma parceria que promete agitar as pistas. Com muitos elementos latinos, "No Talo" traz o melhor do DJ e de Lexa, com muita sensualidade e batida acelerada. O clipe não deixa por menos e traz muita cor, figurino escolhido a dedo, dança, casando perfeitamente com a música. Confira.
- "SÓ VOCÊ" - LÉO SANTANA, ROGERINHO E KEVINHO
- Léo Santana não para e segue produzindo a todo vapor! Após o sucesso de Proibida para adolescente, ao lado de MC Du Black, o gigante "Só Você", com participação de Kevinho e Rogerinho. A canção traz a batida do funk, elementos do bregafunk e o suingue do pagode da Bahia. Três artistas e um hit, essa é a boa do momento! Só Você chegou para trazer alegria e curtição nessa quarentena. Uma balada leve e envolvente. Foi um prazer gravá-la em parceira com esses dois amigos. Tenho certeza de que a turma de casa também vai curtir muito!, revela Léo.
- "ME DEIXA" - DONATTO
- Uma das apostas da Universal Music em 2020, Donatto apresenta mais um single. Em parceria com Jal, ele apresenta "Me Deixa", que chega com clipe. É uma música que toca muito meu coração e relata o que me aconteceu em um relacionamento. Eu não tenho nem palavras pra descrever, mas é uma alegria ver esse som pronto. Produzi essa música no mesmo dia que terminei um relacionamento. Me lembro que o Jal mandou o comecinho da canção e eu terminei em seguida", explica o rapaz.
- "BESO" - CNCO
- Depois de meses em quarentena, a premiada boy band multiplatina da América Latina CNCO surpreende seus fãs com o lançamento de "Beso". A canção teve estreia mundial durante o VMA's 2020. Confira o lançamento do mais novo reggaeton do grupo.
- "CIDADE DOS ANJOS" - FILIPE RET
- Filipe Ret liberou mais um single do seu novo álbum, previsto para sair este ano ainda pela Som Livre. Com mais de 10 anos de carreira e considerado um dos principais artistas da cena rap nacional, Ret inova ao compor uma faixa de reflexões profundas embalada apenas pela sonoridade acústica do violão, sem o beat predominante do rap. "Cidade dos Anjos" chega com videoclipe, que você pode conferir abaixo.
- "NO MEU TALENTO! - TÍLIA
- Filha da empresária Kamilla Fialho e do Dennis DJ, Tília entra na carreira de cantora. A canção de estreia é "No Meu Talento", um pop que fala de sua versatilidade e crescimento. Vale lembrar que a moça, com apenas 17 anos, é influencer. É que eu sempre fui garota independente / que só sente vontade de estar com quem quer ir pra frente / E pra me envolver, não pode me prender / tem que querer me ver subindo e voando constantemente, diz trecho da canção. Confira.
ÁLBUNS E EPs
- "HOMEWORK" - SAM FISCHER
- Após o enorme sucesso global de This City e do recente projeto These Cities, Sam Fischer compartilha seu novo projeto, Homework, junto com dois novos singles Ready e People I Don't Know. As faixas compõem o EP, junto com canções lançadas anteriormente The Usual, Everybodys Got Somebody, I Got To Live e, claro, This City. Sempre falando com o coração e com sinceridade em suas letras e conversas, o novo projeto Homework é um trabalho que revela os momentos difíceis pelos quais Sam tem passado e como essas situações têm feito com que ele se torne melhor.
- "RELACIONAMENTO ABERTO" - BRUNO GADIOL
- Após o lançamento dos singles "Transborda" e "relacionamento a b e r t o", o músico Bruno Gadiol lança EP de estreia. São seis faixas no total, incluindo as duas citadas. A faixa inédita Bem Maluco ganhou destaque com o lançamento do EP, se tornando imediatamente uma favorita entre fãs e curadores de plataformas, que incluíram a canção em diversas playlists oficiais. Bruno estampa a capa da Lacradorxs, playlist oficial do Spotify focada em artistas LGBT+. Confira o EP do rapaz, que também foi galã de "Malhação".
- "SMILE" - KATY PERRY
- A nova era de Katy Perry está entre nós. "Smile" traz 12 canções da jornada "sombria" da cantora, resultando em letras repletas de gratidão, resiliência e bons possíveis hits. No início desta semana, Katy compartilhou vídeos alternativos para as faixas Never Really Over e Harleys in Hawaii e continuará revelando um novo vídeo diariamente enquanto comemora o lançamento de Smile. Confira o disco que tem agradado aos fãs que não curtiram e era "Witness".
- "S&M2" - METALLICA
- S&M2 é um marco para o catálogo do Metallica, tanto do ponto de vista sonoro quanto visual. Gravado ao vivo no ano passado, o disco captura mais de duas horas e meia de James, Lars, Kirk Hammet e Robert Trujillo unindo forças à Orquestra Sinfônica de San Francisco, o lendário diretor musical da orquestra, Michael Tilson Thomas, e o maestro Edwin Outwater. São 24 músicas da primeira vez que a banda e a orquestra se reencontraram desde as apresentações de 1999, que foram compiladas no álbum vencedor do Grammy S&M, além de ter apresentado as primeiras versões sinfônicas de algumas faixas do Metallica lançadas depois dos shows originais de S&M.
- "FÃ DECLARADA" - ANA CLARA
- Ana Clara lança mais um projeto em período de pandemia. "Fã Declarada" conta com seis faixas, sendo uma homônima ao nome do EP. Por sinal, este trabalho é mais um esquenta para a gravação do novo DVD de Ana Clara, que promete surpreender em estilo, letras, melodias e cenários. Se é saudade ou amor, Para com isso, Quando fiz amor com você, Sem você não dá e Um amor pra durar completam, com as seis faixas de "Bate-Bola", o DVD. Enquanto as gravações não rolam, dá para ouvir o pagode da moça que estará no trabalho. Confira o clipe de "Fã Declarada" e o EP.
- "CTV3: COOL TAPES VOLUME 3" - JADEN
- O filho de Will Smith está de volta ao mundo da música. Jaden lança o projeto CTV3: Cool Tapes Volume 3, que conta com 17 faixas e participações Justin Bieber e Raury. A parceria com Bieber aparece em "Falling For You". Vale lembrar que esta é a segunda vez que os jovens trocam figurinhas, a primeira foi na música Never Say Never, tema do filme Karate Kid, no qual Jaden é protagonista. Jaden já havia apresentado a faixa e o vídeo de animação de Rainbow Bap e Cabin Fever. O videoclipe desta última supera 3.6 milhões de visualizações. Confira o disco.
- "BADLANDS LIVE FROM WEBSTER HALL" - HALSEY
- Para celebrar o aniversário de cinco anos de seu álbum de estreia, Badlans, Halsey lança o disco Badlands Live From Webster Hall. O show foi realizado em 2019, no Webster Hall, em Nova Iorque, e fazia parte de uma série intimista de dois shows em que ela também tocou, na integra, seu álbum Hopeless Fountain Kingdom, de 2017. Confira as 37 faixas do projeto.
- "OH MY GOD" - (G)I-DLE
- Após o sucesso do lançamento do single DUMDi DUMDi, o (G)I-DLE está de volta com seu novo EP, Oh my god. O trabalho traz as versões japonesas das cinco canções, a faixa-tema, DUMBi DUMBi, Uh-Oh, Senorita, além da inédita Tung-Tung (Empty). Além do EP de cinco faixas, as moças apresentam a música "The Baddest", com Bea Miller e Wolftyla'. Confira o EP e a canção inédita.
- "PATROAS - EP4" - MARILIA MENDONÇA E MAIARA & MARAISA
- Seguindo uma maratona de lançamentos que acontecem desde o mês de junho, quando fizeram a live Patroas, Marília Mendonça e Maiara & Maraisa lançam o quarto EP do projeto. O destaque fica por conta da inédita Assunto Delicado, que sai com clipe no canal oficial de Maiara & Maraisa no YouTube. As homenagens aos grandes cantores do sertanejo continuam com regravações de peso. Nada Mudou de Di Paullo e Paulino, Deixa Eu Te Amar de Edson & Hudson, e o clássico de Leandro e Leonardo, Não Aprendi Dizer Adeus, completam as faixas deste lançamento. Em setembro, sai o álbum completo das Patroas pela Som Livre, que será disponibilizado reunindo todas as 21 faixas, entre inéditas e regravações, lançadas até hoje.
- "INFINITO ACÚSTICO" - GAAB
- Gaab, que sempre flertou com o trap, o soul, o funk e o pagode, agora reúne as suas composições em versões acústicas. São onze músicas já conhecidas pelo seu público, como Real Pensamento, Brisa Demais e Calma, Calma. Mas o projeto mais intimista ainda ganha uma canção inédita, chamada Aconteceu, em parceria com a sua irmã Vitória Gattolin. Confira.