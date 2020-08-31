Blackpink, Thalía e Katy Perry nos lançamentos da semana #51

A última semana de agosto resultou em bons lançamentos para começar setembro com tudo. Destaque para a parceria entre Selena Gomez e Blackpink, misturando o pop americano com o produzido na Coreia.

A semana ainda conta com novos nomes com o capixaba Douglas Lopes dando início ao projeto "Minimal Sessions", Donatto trazendo um novo hit e a estreia de Tilia, a filha de Kamila Fialho com Dennis DJ. Se prepara que nos álbuns e EPs tem bastante novidade como o aclamado "Smile", de Katy Perry, e o lançamento de Jaden Smith. Confira e atualize a playlist.