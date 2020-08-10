The Rolling Stones, Manu Gavassi e Doja Cat nos lançamentos da semana #48

A segunda semana de agosto traz bons lançamentos para os amantes do pop, sertanejo e do rock'n'roll. Sim, o rock não morreu e os Rolling Stones trazem canção nova, assim como o Metallica mostra mais um pedaço de seu projeto com a Sinfônica de São Francisco.
Na linha do pop, temos Manu Gavassi, Sam Smith, Kylie Minogue e muitos outros. Na black music, apresentamos a nova canção de Cardi B, de Doja Cat e o clipe novo do Projota. Confira estas e outras novidades abaixo.
- "EU TE QUERO" - ZEEBA E MANU GAVASSI
- Após o sucesso do single e vídeo acústico de quarentena, Manu Gavassi e Zeeba lançam o clipe oficial de Eu te quero. Cantada em inglês e português, a música é uma composição de Manu Gavassi e Zeeba com o produtor Gee Rocha (ex-NXZero). Lançada há quase três meses, a canção alcançou o 1º lugar no iTunes no Brasil no dia da estreia. A letra da música, gravada antes mesmo de a artista entrar no programa BBB20, conta a história de um casal apaixonado que atingiu um grau de intimidade que até o silêncio fica confortável. Confira.
- "SCARLET" - THE ROLLING STONES
- Os Rolling Stones seguem firme na estrada e lançam o vídeo oficial da canção "Scarlet", escrita em 1974 e lançada no último dia 22 de julho. O clipe traz a participação do ator indicado ao Emmy Paul Mescal, estrela da série de televisão aclamada pela crítica Normal People, que gravou as cenas no icônico hotel Claridge's, em Londres. A canção será incluída na reedição do clássico álbum de 1973, Goats Head Soup, ao lado de duas faixas inéditas, All The Rage e Criss Cross, além de outras raridades e mixagens alternativas. A previsão é que o disco saia no dia 4 de setembro.
- "SMILE" - JUICE WRLD E THE WEEKND
- Após o sucesso do lançamento do disco Legends Never Die, álbum póstumo de Juice WRLD que estreou no topo da Billboard 200 e hoje segue na terceira posição, a Universal lança mais uma canção do rapper. "Smile" é uma parceria de Juice com The Weeknd. Após o lançamento, a música entrou no catálogo do disco póstumo de Juice. Confira.
- "MOTH INTO FLAME - LIVE" - METALLICA
- Para diminuir a ansiedade dos fãs, o Metallica apresenta "Moth Into Flame", mais uma faixa do projeto "S&M2", show comemorativo da banda com a Orquestra Sinfônica de São Francisco, realizado no ano passado, relembrando 20 anos do álbum "S&M" (Symphony & Metallica). Confira a apresentação abaixo e se prepare para o lançamento do disco, que sai no dia 28 deste mês.
- "DUMDI DUMDI" - (G)I-DLE
- A sensação do K-Pop (G)I-DLE acaba de disponibilizar sua nova faixa, DUMDi DUMDi. A canção chegou acompanhada de seu videoclipe oficial, que superou 28 milhões de views em menos de 24 horas. A canção dá sequÊncia ao sucesso "I'm The Trend" e mistura o pop coreano com sonoridades tropicais, como o moombahton. Confira.
- "TE QUIERO MAS" - SPAX E FRANCINNE
- Por falar em k-pop, o ex Blanc7, Spax, apresenta uma canção com a brasileira Francinne. "Te Quiero Mas" é cantada em coreano, espanhol e português. Longe das batidas características do K-pop, a música traz um ritmo mais leve, misturando o pop e o reggae. Desde o início, foi tudo muito leve, me encantei com o trabalho da Francinne e surgiu o convite. Desde o ensaio até a hora de contracenarmos juntos, nos sentimos bem a vontade, como a música fala de romance, queríamos deixar o mais natural possível. Estamos felizes com o resultado, diz Spax, que está no Brasil desde março.
- "BATE AMIGA" - ANGEL
- Sucesso no TikTok com Eu Nunca, Eu Já, a artista mostra que as batidas do bregafunk seguem fazendo sucesso e lança "Bate Amiga". A canção enaltece a amizade e traz uma mensagem sobre a importância de manter o distanciamento físico. O clipe de Bate Amiga traz referências da brincadeira infantil bate e vira que, no filme, foi adaptada para mostrar a substituição dos beijinhos por batidas de antebraço. A carioca vem se dedicando a carreira e prepara o lançamento do clipe Quarentena, feat. com o Kevin O Chris, lançado no mês passado.
- "FREAK" - DOJA CAT
- Doja Cat lançou oficialmente "Freak". A canção estava disponível apenas no SoundCloud. Ao se tornar viral no TikTok, ela ganhou reforço para o lançamento em todas as redes. A melodia R&B bem sessentista apresentada na canção se difere dos últimos lançamentos da cantora. Confira.
- "TÔ TRANQUILÃO" - GABILY
- Gabily segue com a proposta de fazer releituras de clássicos do funk carioca. Depois de "Copo de Vinho", a bola da vez é "Tô Tranquilão", hit de MC Sapão, que ganhou uma versão acústica. "Neste momento de quarentena, são nesses clássicos em que nos agarramos para respirar o ar fresco do rejuvenescimento. A releitura de uma obra eternizada traz sempre uma novidade, além de ser um gatilho para a nostalgia", diz a carioca.
- "LOUCO PRA VOLTAR" - MARCELO FALCÃO E FILIPE RET
- Marcelo Falcão está de volta com um reggae em parceria com Filipe Ret. "Louco Pra Voltar" é uma regravação que chega com clipe gravado durante a segunda live do cantor, no dia 19 de julho, no terraço da Fundição Progresso no Rio de Janeiro. Por sinal, os trechos deste show estão sendo divulgadas pelo cantor nas últimas semanas. Falcão ainda anuncia que está preparando um novo álbum para lançar até o fim do ano ou começo de 2021.
- "SAI DE ROLÊ" - PROJOTA E CYNTHIA LUZ
- Projota apresenta o clipe de Sai de rolê, canção em parceria com Cynthia Luz e que faz parte do álbum Tempestade Numa Gota DÁgua, que está sendo lançado em partes. O vídeo, dirigido por Rafael Carvalho, é uma animação com ilustrações de Luiz Gonz. Sai de Rolê fala sobre a forma como os caras são inconvenientes ao abordar uma mulher, explica Projota. Confira o clipe.
- "ME DEVENDO UM BEIJO" - MAURÍCIO MANIERI E IVETE SANGALO
- Maurício Manieri continua a divulgação do DVD "Classics", gravado no final do ano passado, no Teatro Bradesco. O trabalho reúne clássicos românticos nacionais e internacionais, com participações de grandes nomes como Chitãozinho & Xororó, Jon Secada, Alexandre Pires, Gilbert e Daniel. Assim, ele apresenta "Me Devendo um Beijo" com participação de Ivete Sangalo. Esta é a oitava canção do disco divulgada. No Youtube, você confere as apresentações de "É Tarde Demais", "All Out Of Love", "Adoro Amar Você", com a participação do cantor Daniel, "Angels", "Classic", "Mandy/Home" e "Take a Look at Me Now".
- "WAP" - CARDI B E MEGAN THEE STALLION
- Cardi B volta ostentando como sempre. A artista apresenta "Wap", parceria com Megan Thee Stallion, que chega com clipe. No vídeo, as artistas se encontram numa mansão e passeiam por cômodos repletos de surpresas e artistas. Kylie Jenner, Rosalía, Normani, Rubi Rose, Mulatto e Suki Hana aparecem no vídeo. Confira o resultado.
- "PINTOR DO MUNDO" - ENZO RABELO E BRUNO
- Chega às plataformas digitais, "Pintor do Mundo", nova parceria entre Enzo Rabelo e seu pai Bruno, parte da dupla Bruno & Marrone. A faixa tem autoria do Pastor Lucas e leva uma mensagem de paz e esperança. Confira.
- "ESQUECE A HORA" - DEKO
- Coautor de sucessos como "Tô de Pé", "Corre Pro Meu Mar" e "Sem Jeito" do Maneva, Deko lança o single "Esquece a Hora". A música chega com clipe com participação de Maneva, Planta & Raiz e Gabriel Elias. "Esse som nasceu na vibe daquele dia preguiçoso, em que tudo que gente quer é se desligar do mundo lá fora e passar o dia com quem a gente ama. Sempre temos os dias em que desejamos esquecer a hora e desfrutar do amor com a família", conta o cantor. A faixa é o primeiro lançamento solo de DEKO desde 2015 e a primeira de uma série de seis canções que o cantor lançará até o começo de 2021.
ÁLBUNS E EP's
- "PATROAS - PT 3" - MARÍLIA MENDONÇA E MAIARA & MARAISA
- A terceira parte do show "As Patroas" chegou às plataformas digitais. O trabalho conta com quatro faixas, sendo Você Não É Tudo Isso a inédita e outras três regravações: Te Quero Pra Mim, de Edson & Hudson; Nuvem de Lágrimas, hit de Chitãozinho & Xororó; e o Pot-Pourri de Modão. Confira o vídeo da canção inédita e o disco abaixo.
- "HEAL" - SAM SMITH
- Sam Smith traz um novo compilado de canções num EP. Chamado de "Heal", ele conta com cinco canções, incluindo o sucesso "I'm Ready", que teve parceria de Demi Lovato. "La La La", "Pray", "Like I Can" e "Midnight Train" completam a obra do projeto, que é uma sequência de EPs que resumem a carreira do cantor. "Heal" chega após "Heartbreak" e "Dance".
- "LIVE DO MUMU - PARTE 1" - MUMUZINHO
- Mumuzinho resolveu fazer de sua primeira LiveShow um novo disco. A primeira parte está disponível e conta com nove faixas, sendo Guerra de almofada a canção de trabalho, com direito a mais de 1 milhão de views no YouTube. Por sinal, semanalmente ele vai soltar trechos da apresentação como clipes - o que foi feito com a primeira canção. Além de "Guerra...", os vídeos de Mantra, Fulminante / Dengo Nego e Homem Perfeito / Utopia estão disponíveis. Já nas próximas seis semanas, os fãs podem se preparar para curtir o som de Estonteante, Separação, 32 de fevereiro e muito mais.
- "VÁRIOS LUGARES" - NANNO. V
- Dois meses após apresentar "Te Levar", Nanno V. lança seu segundo EP. "Vários Lugares" conta com quatro faixas, sendo Saturday, que tem a participação de Mayra, a canção de trabalho. Gravado em uma pedreira, o clipe da canção traz a mistura de dois mundos paralelos, onde dois Nannos podem se encontrar e Mayra interpreta um personagem inspirado no filme Kill Bill, do cineasta Quentin Tarantino. O EP fala muito sobre lugares, encontros, tempo e as energias que se cruzam. Estou muito animado com esse segundo EP, tudo está ganhando a forma. Agora, dá pra ver mais a minha cara, com uma levada mais underground, ressalta Nanno.
- "DI BOA SESSIONS 2" - DI FERRERO
- Di Ferrero segue produzindo na pandemia e traz Di Boa Sessions II, no qual Di Ferrero apresenta a versão acústica de Diamante raro e a inédita Devíamos sumir. O cantor ainda disponibilizará mais dois compilados, que chegam às plataformas nas próximas semanas.
- "TÔ ACHANDO QUE É AMOR" - PÉRICLES
- Após ser sucesso de audiência nos shows online e divulgar um EP com o registro de áudios e vídeos de uma dessas lives show, Péricles lança a primeira parte de um álbum inédito que terá 17 faixas. To Achando Que é Amor, além de ser o primeiro single, foi o nome escolhido para o projeto. Ao todo serão divulgados cinco EP's e as faixas de destaque de cada etapa virão com um videoclipe, algo que Péricles não produzia há quase quatro anos. Confira o clipe da canção e o EP.