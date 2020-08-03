Comichão, Billie Eilish e Alanis Morissette nos lançamentos da semana #47

A primeira semana de agosto tem uma seleção bem eclética para você atualizar sua playlist. Entre os lançamentos, temos os comentados álbuns de Beyoncé - que ganhou um filme e está no Disney+ -, de Alanis Morissete, que volta após 8 anos sem um álbum de inéditas, e o de estreia de Dominic Fike.
Além disso, têm produções capixabas de Comichão e Gustavo Macacko lançando o olhar sobre a pandemia do novo coronavírus com singles bem legais. Acha pouco? Tem o pop solar do Melim, a nova roupagem do Maneva para um clássico do Los Hermanos, as batidas funk misturadas ao pop de Luísa Sonza, o rock de Marilyn Manson e muito mais.
- "MINHA LIVE PREFERIDA" - COMICHÃO
- Completando 20 anos, a banda Comichão se renova e lança "Minha Live Preferida", que mistura sertanejo e forró. A letra fala da saudade do amor nessa pandemia. O personagem chega a falar que viu centenas de lives, mas o melhor é o momento ao vivo do casal. Confira a nova aposta da banda que promete mais lançamentos para este ano.
- "ANTI VÍRUS" - GUSTAVO MACACKO
- Por falar em pandemia, ela virou também assunto na nova música de Gustavo Macacko. "Anti Vírus" conta com participação de Viviane Mosé e fala do atual momento que o mundo passa, de inclusão e ajuda, e mostra a distribuição de renda como uma saída. O clipe conta com personalidades como Jean Wyllys e Gabriel O Pensador colocando máscaras e lavando as mãos e ao final mostra o apoio a projetos solidários. Confira a música.
- "MY FUTURE" - BILLIE EILISH
- Depois de fazer a música tema para o filme 007 Sem Tempo para Morrer, Billie Eilish está de volta com a inédita My Future, que chega com clipe em animação. A música fala sobre querer conhecer o seu eu futuro e começa de forma calma e melancólica, até que tudo começa a clarear e o ritmo acelerar. Confira a nova obra da moça.
- "TOMA" - LUÍSA SONZA FEAT. MC ZAAC
- Depois do sucesso de "Braba", Luísa Sonza emplaca "Toma", em parceria com MC Zaac. O single conta com uma batida de pop funk para lá de sensual. A canção vem com um clipe repleto de referências aos anos 1980. Muito feliz com mais este lançamento. Acho que num momento como este que o país, e o mundo passa, é muito importante levarmos entretenimento e um pouquinho de alegria para a galera. Foi demais gravar com Zaac! Ele é um querido e mega talentoso. Muito empolgada com este lançamento, diz Luísa.
- "COPO DE VINHO" - GABILY
- Gabily inicia um novo projeto. Depois do "Putaria Clássica" em que transformava hits de funk em ritmos mais calmos, a carioca apresenta "Eternos Clássicos" regravando funks clássicos. O primeiro single deste novo projeto é "Copo de Vinho", de Robinho da Prata, que ganhou a versão voz e violão. O responsável pela mixagem da nova versão é o DJ Malboro. Juntamente com a faixa, Gabily também apresenta um clipe intimista, onde canta os versos
- "MY OASIS" - SAM SMITH FEAT. BURNA BOY
- Sam Smith se uniu ao nigeriano Burna Boy para criar "My Oasis". O single fala de amor e se destaca pelos vocais dos artistas. A canção marca o começo de um novo capítulo na carreira de Sam Smith: "'My Oasis' é uma canção que eu escrevi recentemente com Jimmy Napes e Burna Boy. Essa faixa foi um belo escape para minhas emoções nesses tempos. Estou muito animado por lançar essa música com Burna Boy, de quem sou fã há anos".
- "WE ARE CHAOS" - MARILYN MANSON
- Marilyn Manson apresenta "We Are Chaos", canção que dará nome ao seu 11º álbum de estúdio. O single chegou acompanhado por um vídeo idealizado em parceria com o diretor e ilustrador Matt Mahurin. Quando eu escuto WE ARE THE CHAOS é como se ele tivesse sido feito ontem, ou como se o mundo se repetisse, da forma como ele sempre faz, de modo que a faixa-título e as histórias parecem ter sido escritas hoje. Esse trabalho foi completamente gravado antes que alguém tivesse escutado, até que ele estivesse completo. Definitivamente há um lado A e um lado B, seguindo a lógica tradicional. Mas, assim como um LP, é um círculo achatado. Cabe ao ouvinte encaixar a última peça do quebra-cabeça no conjunto das canções", explica Manson sobre o disco, que terá 10 faixas e será lançado dia 11 de novembro. Confira o clipe abaixo.
- "SÓ QUERO VIAJAR" - MELIM E CYNTHIA LUZ
- Melim mistura seu pop solar com a voz de Cynthia Luz, rendendo a fofíssima canção "Só Quero Viajar". A faixa fala sobre o impulso de querer viajar para qualquer lugar com a pessoa amada, algo que muitos devem estar sentindo durante o período de isolamento social. "Quando recebi o convite do pessoal do Malibu pra gravar a música com o Melim, eu topei logo de cara! Admiro a Gabi, o Rodrigo e o Diogo, acho o trabalho que fazem juntos incrível! O resultado final ficou maravilhoso, um som leve, para curtir com os amigos, com a família ou com aquela pessoa que você ama", relata Cynthia. Confira o resultado.
- "3 POR 1 REAL" - CAROL BAMBO E MATEUS CARRILHO
- A diva paraense Carol Bambo apresenta uma boa parceria com o cantor Mateus Carrilho. A mistura de pop com influências regionais de ambos rende numa canção romântica cheia de gingado. 3 Por 1 Real chega com clipe em que a cantora, que já foi VJ da MTV, e Mateus interpretam personagens que se descobrem almas gêmeas, no sentido de compartilharem o mesmo amor baratinho, como diz a música.
DISCOS E EPs
- "THE LION KING: THE GIFT [DELUXE]" - BEYONCÉ
- Beyoncé prometeu e serviu. A cantora trouxe a versão deluxe de "The Lion King: The Gift" acompanhada do registro visual "Black is King", baseado nas canções do álbum, que compõem a trilha do filme "O Rei Leão". A nova versão do disco chega com 17 faixas já que não tem mais os interlúdios do longa e com as faixas "Black Parade" e "Find Your Way Back". O filme/disco visual completo está disponível apenas no Disney+, mas Beyoncé disponibilizou o registro de Already. Confira abaixo o vídeo e o disco.
- "SUCH PRETTY FORKS IN THE ROAD" - ALANIS MORISSETTE
- Alanis Morissette está de volta com um álbum de inédias oito anos após "Havoc and Braighlights" (2012). O disco conta com 11 faixas, sendo quatro já lançadas como single: Reckoning, Reasons I Drink, Smiling e Diagnosis. O disco é bem pessoal para ALanis, que fala de temas difíceis como doenças mentais, medicamentos e alcoolismo. Confira.
- "HISTÓRIAS - EP1" - MANO WALTER
- Falar de amor é a especialidade de Mano Walter, que reuniu composições inéditas e participações especiais das cantoras Paula Fernandes e Márcia Fellipe e lança o EP Histórias. O novo projeto, que teve início com o lançamento do single Matuto de Verdade no final de maio, traz agora quatro faixas inéditas: Chorona, Sou Eu, Deu Medo e Sem Você Não Dá. Esta é a primeira de duas partes que, juntas, vão compor o próximo álbum do artista. A música de trabalho do EP, Chorona, conta com a participação de Paula Fernandes e pode ser definida como uma representante do estilo sertanejo romântico. Confira o clipe da apresentação e o EP.
- "ARRAIÁ 67" - ATITUDE 67
- Encerrando com chave de ouro o Arraiá 67, as faixas Eu que lute pra prestar, Borbulhas de amor e Diarista chegaram a todos os aplicativos de música. Elas completam o álbum de 13 faixas de regravações de clássicos do forró e sertanejo em ritmo de arraiá. Assim, "Borbulhas de Amor" contou com participação do próprio Fagner, enquanto "Diarista" teve os vocais de Tayrone. Única canção autoral do disco, "Eu Que Lute Pra Prestar" tem a participação de Felipe Araújo, que se jogou na mistura de sons que o Atitude 67 tem como marca. Confira abaixo os vídeos das três canções e o disco completo.
- "TUDO VIRA REGGAE - AO VIVO" - MANEVA
- O disco é uma celebração ao Dia Internacional do Reggae. No mercado desde o dia 1º de julho, ele anda tendo os vídeos da apresentação que gerou o disco sendo lançados semanalmente. Na última sexta-feira (31), foi a vez de "O Vento" ser apresentada. Canção de sucesso do Los Hermanos, "O Vento" ganhou uma versão reggae que está fazendo sucesso nas redes sociais. "Atemporal, essa é a palavra. Somos fãs declarados de Los Hermanos, diz Tales de Polli (vocalista). O décimo álbum de carreira do MANEVA conta ainda com as faixas Epitáfio, Péssimo negócio, Te devoro, Evidências, Metamorfose ambulante, Anunciação, Na rua, na chuva, na fazenda e o medley de À francesa e Noite do prazer. Confira o video de "O Vento" e o disco completo.
- "TURNÊ ANTI-HERÓI (AO VIVO)" - JÃO
- Jão apresenta o resultado da turnê "Anti-Herói" nos registros em áudio e vídeo. O projeto, apresentado em 2019, conta com 10 faixas inéditas do cantor paulista. Em todas as músicas do álbum, Jão assina a composição e produção. Natural de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, Jão ganhou destaque em 2018 com o lançamento do single Imaturo, mas foi com LOBOS, seu primeiro álbum, lançado no final do mesmo ano, que o cantor firmou sua posição com um dos principais novos nomes da música pop brasileira.
- "INFINITO INTERNO" - 3030
- "Que saudade do futuro". Esta é a frase que o grupo 3030 usa para descrever o novo álbum "Infinito Interno". Com 15 canções, o disco fala de religião, sentimentos, romance, introspeção e isolamento. Bruno Chelles, LK e Rod misturam os versos livres do rap com a brasilidade do álbum Tropicália e com as sonoridades do pop. Os singles Lunar, Oração e Céu já adiantaram um pouco do que será esse trabalho de espiritualidade, fé e meditação. Rael e Ponto de Equilíbrio deixam suas marcas nas canções "Fé" e "Liberdade", respectivamente. A música de trabalho é "Alma de Cigana", uma ótima escolha para apresentar o disco aos que ainda não conhecem o trabalho do grupo. A canção chega com clipe. Confira o resultado do clipe e disco.
- "WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG" - DOMINIC FIKE
- Álbum de estreia de Dominic Fike, "What Could Possibly Go Wrong" traz um bom resgate do pop. Ele reúne canções já lançadas, como as ótimas Chicken Tenders e Politics & Violence, com novidades abusando de vertentes como o soft pop, chegando a flertar com o hip hop. "Cancel Me" é outra boa canção que chegou com clipe. Confira o vídeo e as 14 canções do disco.