Maior espécie de arraia do mundo é registrada em Guarapari no ES

O flagrante aconteceu durante uma expedição do Programa de Monitoramento de Cetáceos, Porto de Tubarão, realizada pelo Instituto O Canal/Jubarte.lab. A equipe, que navegava a cerca de 20 milhas náuticas (cerca de 37 km) da costa monitorando baleias, avistou um animal próximo ao barco.





A bióloga marinha Bruna Rezende Gonçalves, mestranda em Oceanografia Ambiental pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e coordenadora-geral do Projeto Amigos da Jubarte/Jubarte.lab, contou que, nos primeiros minutos, ninguém conseguiu identificar qual era o animal.





"Pensamos que pudesse ser a nadadeira dorsal de um golfinho. Depois, pelo jeito de nadar, imaginamos que fosse um tubarão. Quando consegui observar melhor, identifiquei que era uma raia-jamanta", contou.