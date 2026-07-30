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Maior espécie de arraia do mundo é registrada em Guarapari no ES

O animal permaneceu por aproximadamente 45 minutos ao redor da embarcação, permitindo um registro raro e medições inéditas por meio de drone

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2026 às 14:13

A maior espécie de raia do mundo foi registrada durante uma expedição científica realizada em alto-mar, na costa de Guarapari, no Espírito Santo, na última segunda-feira (27). A raia-jamanta, ou raia-manta (Mobula birostris) pode atingir até oito metros de envergadura e pesar cerca de duas toneladas. O animal permaneceu por aproximadamente 45 minutos ao redor da embarcação, permitindo um registro raro e medições inéditas por meio de drone.


O flagrante aconteceu durante uma expedição do Programa de Monitoramento de Cetáceos, Porto de Tubarão, realizada pelo Instituto O Canal/Jubarte.lab. A equipe, que navegava a cerca de 20 milhas náuticas (cerca de 37 km) da costa monitorando baleias, avistou um animal próximo ao barco.


A bióloga marinha Bruna Rezende Gonçalves, mestranda em Oceanografia Ambiental pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e coordenadora-geral do Projeto Amigos da Jubarte/Jubarte.lab, contou que, nos primeiros minutos, ninguém conseguiu identificar qual era o animal.


"Pensamos que pudesse ser a nadadeira dorsal de um golfinho. Depois, pelo jeito de nadar, imaginamos que fosse um tubarão. Quando consegui observar melhor, identifiquei que era uma raia-jamanta", contou.

Segundo Bruna, além dela e do marinheiro da embarcação, estavam outras três pesquisadoras. A equipe interrompeu por alguns minutos o monitoramento das baleias para acompanhar apenas a visitante inesperada.


"A raia ficou rodeando a embarcação por quase uma hora. Conseguimos fazer imagens com drone e celular. As baleias-jubarte apareceram próximas e pensamos que elas poderiam interagir, mas acabaram se afastando e a raia permaneceu com a gente", lembrou. A pesquisadora contou que o encontro emocionou toda a equipe.

Foi um presente da natureza poder observar um animal tão bonito e tão perto e por tanto tempo

Bruna Rezende Bióloga Marinha 

Medidas com a mesma técnica usada nas baleias

As imagens registradas pelo drone permitiram que os pesquisadores utilizassem a fotogrametria, técnica empregada pelo Jubarte.lab para medir baleias, também na raia.


"A gente fez a fotogrametria a partir das imagens de drone e conseguiu estimar uma envergadura de aproximadamente 5,8 metros, de uma ponta da nadadeira peitoral até a outra. É um indivíduo adulto", afirmou a pesquisadora.


Segundo Bruna, não foi possível determinar o sexo do animal porque seria necessária uma imagem da parte inferior do corpo.


Nos últimos dez anos, esta foi apenas a terceira vez que a equipe registra uma raia-jamanta durante os monitoramentos científicos realizados no litoral capixaba.

Gigante dos oceanos 
Maior espécie de raia do mundo é registrada durante pesquisa com baleias no Espírito Santo
Maior espécie de raia do mundo é registrada durante pesquisa com baleias no Espírito Santo Ana Júlia Vianna | Projeto Amigos da Jubarte | Jubarte.lab

O biólogo e especialista em peixes João Luiz Gasparini confirmou que o animal registrado é uma raia-manta (Mobula birostris), considerada uma das maiores espécies de raia do planeta. A registrada em Guarapari pode alcançar entre sete e oito metros de envergadura e pesar até duas toneladas.


"Hoje, temos três espécies de raias‑manta gigantes: Mobula birostris, Mobula alfredi e Mobula thurstoni (Móbula Iarai)”, disse João.


Segundo o pesquisador, embora a espécie ocorra naturalmente no litoral brasileiro, os avistamentos são pouco frequentes.


Gasparini explicou que a espécie vive em águas tropicais, subtropicais e temperadas de todos os oceanos, e se alimenta, principalmente, de plâncton.


A espécie enfrenta ameaças como a pesca acidental, risco de abalroamento por grandes embarcações e a suscetibilidade à poluição crescente nos marés.

Detalhes da raia-jamanta

Segundo especialistas, a espécie se diferencia dos outros membros da família pela boca terminal, direcionada para frente, e a mandíbula superior sem dentes. Apresenta as nadadeiras cefálicas em forma de chifres, por isso os nomes populares de peixe-diabo e morcego-do-mar. A coloração é variada.


Existem raias totalmente negras com manchas brancas na parte inferior, e também raias verde-escuras ou marrons na parte superior, ambas com variações brancas na porção inferior.


Animal dócil, de reprodução tardia. Normalmente nada bem vagarosamente e, muitas vezes, com suas nadadeiras expostas, o que lembra as de um tubarão. Apesar disso, é extremamente mansa e permite que o mergulhador se aproxime.


A raia-jamanta vive no máximo 20 anos. No mundo existem cerca de 500 tipos de raia. Só no Brasil são 46.

(Com informações de Juirana Nobres, g1 ES)

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