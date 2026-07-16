Ninho de ave ameaçada de extinção em pilar da 3ª Ponte mobiliza força-tarefa

Quase 92 mil veículos passam todos os dias pelos 3,3 km de extensão da Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha. Mas, 70 metros abaixo do asfalto, entre os pilares de concreto, existe um cenário que poucos conhecem: uma colônia de aves marinhas ameaçadas de extinção tenta sobreviver em um ambiente construído pelo homem.





Os trinta-réis-de-bando de bico amarelo, também conhecidos como andorinhas-do-mar, escolheram um dos 61 pilares da ponte como local de reprodução. A espécie entrou para a lista de animais ameaçados de extinção no Espírito Santo em 2022.





A mudança de comportamento aconteceu depois da epidemia de gripe aviária, em 2023, quando milhares de aves desapareceram das ilhas onde tradicionalmente faziam seus ninhos, especialmente em Vila Velha.



Na natureza, adaptar-se costuma significar sobreviver. Para os trinta-réis, porém, a adaptação criou um novo desafio. Diferentemente das ilhas, onde os filhotes caminham em grandes grupos até desenvolverem força para voar, o concreto da ponte oferece pouco espaço. E isso cria um perigo para a sobrevivência dos animais mais novos.

