Comportamento de cachorro-do-mato surpreende biólogo em reserva no ES

Um cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), espécie conhecida pelo comportamento arisco, foi flagrado circulando tranquilamente pela Reserva Kaetés, entre os municípios de Castelo e Vargem Alta, na noite de quarta-feira (1º). Segundo o biólogo Gabriel Falquetto, que atua na unidade há um ano, a cena é um indicativo de que o trabalho de conservação e preservação da área tem dado resultado.





"Ele é um bicho muito arisco, então, quando escuta o barulho do carro ou percebe algum movimento, já corre e se esconde. Observá-lo aqui na reserva, com esse comportamento tranquilo, sem desconfiança ou medo, mostra que todo o trabalho de conservação e preservação está sendo eficaz. Foi incrível", afirmou.