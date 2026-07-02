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Comportamento de cachorro-do-mato surpreende biólogo em reserva no ES

Espécie conhecida pelo comportamento arisco foi flagrada circulando tranquilamente pela Reserva Kaetés, entre os municípios de Castelo e Vargem Alta

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 18:07

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

02 jul 2026 às 18:07

Um cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), espécie conhecida pelo comportamento arisco, foi flagrado circulando tranquilamente pela Reserva Kaetés, entre os municípios de Castelo e Vargem Alta, na noite de quarta-feira (1º). Segundo o biólogo Gabriel Falquetto, que atua na unidade há um ano, a cena é um indicativo de que o trabalho de conservação e preservação da área tem dado resultado.


"Ele é um bicho muito arisco, então, quando escuta o barulho do carro ou percebe algum movimento, já corre e se esconde. Observá-lo aqui na reserva, com esse comportamento tranquilo, sem desconfiança ou medo, mostra que todo o trabalho de conservação e preservação está sendo eficaz. Foi incrível", afirmou.

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Gabriel conta que foi a primeira vez que conseguiu observar a espécie de perto desde que começou a trabalhar na reserva. O cachorro-do-mato é um mamífero de porte médio, com pelagem acinzentada e tons amarronzados. Pesa entre cinco e oito quilos, mede de 60 a 70 centímetros e costuma viver sozinho.


De hábitos predominantemente noturnos, a espécie é onívora e oportunista, alimentando-se do que encontra no ambiente. A dieta inclui principalmente frutas, além de pequenos mamíferos, aves, lagartos e outros animais.

Gabriel Falquetto

Embora tenha ampla distribuição pelos biomas brasileiros e seja considerada de baixo risco de extinção, o biólogo destaca que a preservação do habitat natural continua sendo essencial para garantir a conservação da espécie.

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