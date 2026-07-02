Novo plano do governo prevê R$ 2,8 trilhões para petróleo e gás

Neste ano, o megaleilão de reserva de capacidade de energia gerou polêmica do setor ao contratar R$ 515 bilhões de térmicas de grupos como J&F, dos irmãos Batista, BTG, de André Esteves, e Petrobras.





O pregão foi questionado no TCU (Tribunal de Contas da União) e na Justiça tanto por sua metodologia, como também por priorizar a contratação de fontes poluentes em detrimento, por exemplo, de renováveis ou então da instalação de baterias elétricas -cujo leilão deve sair apenas no final do ano.





Dentre os R$ 374 bilhões previstos para energia limpa no plano decenal, a Folha de S. Paulo considerou a rubrica de geração distribuída (R$ 1,6 bi), que não é detalhada dentro do documento, mas que no mercado consiste quase que totalmente em painéis solares ou térmicas de biomassa.





Além disso, são previstos R$ 38 bilhões para baterias, R$ 79 bilhões para eólica, R$ 54 bilhões para hidráulica, R$ 36 bilhões para solar e R$ 115 bilhões para biocombustíveis.

O governo ainda projeta R$ 117 bilhões para a área de transmissão.





Pelo lado da capacidade instalada, as térmicas não-renováveis representam a rubrica que apresenta maior crescimento 130%. Essa tecnologia também utiliza gás, mas também outros combustíveis, e o documento não apresenta este detalhamento.





O gás natural também é, por outro lado, a fonte que impulsiona o aumento nas emissões de gás carbônico pelos próximos dez anos, crescendo 66% entre 2025 e 2035. O plano argumenta que "este combustível tem papel importante na garantia do suprimento no setor elétrico".





O óleo diesel continua sendo a principal fonte de emissões do Brasil, mas permanece estável em 39% na próxima década.





Os setores de transporte e indústria seguem como os principais poluentes do país, mas reduzem sua parcela de 71% para 66% das emissões. A área que cresce, neste mesmo período, é o setor elétrico, que passa de 9% para 12%.





O documento aponta um aumento de 79% para autoprodução de energia e geração distribuída (rubrica que engloba principalmente pequenas usinas ou painéis solares instalados em casas, por exemplo), que nos últimos anos recebeu uma série de incentivos fiscais e inclusive sofre críticas por ser beneficiado por isso.





A energia nuclear, defendida por exemplo pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deve ver um crescimento de 2 GW de capacidade instalada em todo o país para 3 GW, até 2035.





As baterias, que hoje ainda não somam nada, devem chegar a 6,6 GW. Eólica e solar também crescem (respectivamente, de 35 GW para 50 GW e de 20 GW para 29 GW), enquanto as hidráulicas devem ficar estáveis (sobem de 110 GW para 118 GW).