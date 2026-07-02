AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Novo plano do governo prevê R$ 2,8 trilhões para petróleo e gás
Setor de energia

Novo plano do governo prevê R$ 2,8 trilhões para petróleo e gás

Volume de investimentos previstos é sete vezes maior que as cifras propostas para energia renovável

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 19:18

Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 

02 jul 2026 às 19:18
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovou nesta quinta-feira (2) um plano energético que concentra esforços no petróleo, vê o gás natural ganhar espaço na matriz e prevê crescimento das emissões de gases do efeito estufa pelo setor de energia.

Ao todo, o plano estima investimentos de R$ 3,5 trilhões até 2035, dos quais R$ 2,8 trilhões (80%) seriam destinados ao petróleo e gás. O valor representa sete vezes o montante projetado para energias renováveis, de R$ 374 bilhões.

Elaborado pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética) e aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, o plano prevê crescimento também das renováveis, com destaque para a MMGD (micro e mini geração distribuída), que hoje gera riscos de colapso do sistema elétrico.

A concentração dos investimentos em petróleo reflete o desenvolvimento de reservas do pré-sal. Segundo o plano, o país chegará a 2035 produzindo 4,9 milhões de barris por dia, alta de 22% em relação à produção atual.

A aposta no petróleo é questionada por cientistas e organizações ambientalistas, já que a queima de combustíveis fósseis é apontada como a principal causa da mudança climática. O governo Lula defende que o país precisa explorar as riquezas de seu subsolo.

Veja Também 

Homem usando celular para navegar na internet

Quase 1 milhão ganha acesso à internet em dez anos no ES

Carros da GWM no terreno onde será a fábrica no ES

Carros da GWM produzidos no ES vão ser exportados para América do Sul e Europa

Trem das Montanhas Capixabas na estação de Matilde, Alfredo Chaves: serviço esteve ativo entre 2009 e 2013

ES assina acordo para recuperar antiga ferrovia e viabilizar Trem das Montanhas

O documento não cita especificamente investimentos diretos na bacia de Foz do Amazonas, mas afirma que a Margem Equatorial "é apontada por especialistas como promissora para a produção de hidrocarbonetos".


A Foz simboliza a nova fronteira da expansão petroleira no Brasil e, nos últimos anos, um dos principais focos de críticas sobre a política energética brasileira. A região, na costa do Amapá, é considerada sensível pela biodiversidade na região.


Em 2025, às vésperas da COP30 (a conferência sobre mudança climática das Nações Unidas) o governo Lula concedeu a licença ambiental para a Petrobras iniciar a perfuração do bloco 59 desta bacia, após anos de embate sobre o empreendimento.


Apesar da posição contrária da então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a licença foi concedida pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) após meses de pressão de políticos como o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodriques (PT-AP), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e o próprio Lula.


O plano dá destaque também para o gás natural, o combustível que terá maior crescimento tanto em oferta (71%) quanto em demanda (65%) nos próximos dez anos. O investimento em usinas termelétricas -que usam não só gás, mas também carvão- para geração de energia é previsto em R$ 167 bilhões.

Exploração de petróleo em terra no Norte do Espírito Santo Carlos Alberto da Silva

Neste ano, o megaleilão de reserva de capacidade de energia gerou polêmica do setor ao contratar R$ 515 bilhões de térmicas de grupos como J&F, dos irmãos Batista, BTG, de André Esteves, e Petrobras.


O pregão foi questionado no TCU (Tribunal de Contas da União) e na Justiça tanto por sua metodologia, como também por priorizar a contratação de fontes poluentes em detrimento, por exemplo, de renováveis ou então da instalação de baterias elétricas -cujo leilão deve sair apenas no final do ano.


Dentre os R$ 374 bilhões previstos para energia limpa no plano decenal, a Folha de S. Paulo considerou a rubrica de geração distribuída (R$ 1,6 bi), que não é detalhada dentro do documento, mas que no mercado consiste quase que totalmente em painéis solares ou térmicas de biomassa.


Além disso, são previstos R$ 38 bilhões para baterias, R$ 79 bilhões para eólica, R$ 54 bilhões para hidráulica, R$ 36 bilhões para solar e R$ 115 bilhões para biocombustíveis.

O governo ainda projeta R$ 117 bilhões para a área de transmissão.


Pelo lado da capacidade instalada, as térmicas não-renováveis representam a rubrica que apresenta maior crescimento 130%. Essa tecnologia também utiliza gás, mas também outros combustíveis, e o documento não apresenta este detalhamento.


O gás natural também é, por outro lado, a fonte que impulsiona o aumento nas emissões de gás carbônico pelos próximos dez anos, crescendo 66% entre 2025 e 2035. O plano argumenta que "este combustível tem papel importante na garantia do suprimento no setor elétrico".


O óleo diesel continua sendo a principal fonte de emissões do Brasil, mas permanece estável em 39% na próxima década.


Os setores de transporte e indústria seguem como os principais poluentes do país, mas reduzem sua parcela de 71% para 66% das emissões. A área que cresce, neste mesmo período, é o setor elétrico, que passa de 9% para 12%.


O documento aponta um aumento de 79% para autoprodução de energia e geração distribuída (rubrica que engloba principalmente pequenas usinas ou painéis solares instalados em casas, por exemplo), que nos últimos anos recebeu uma série de incentivos fiscais e inclusive sofre críticas por ser beneficiado por isso.


A energia nuclear, defendida por exemplo pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deve ver um crescimento de 2 GW de capacidade instalada em todo o país para 3 GW, até 2035.


As baterias, que hoje ainda não somam nada, devem chegar a 6,6 GW. Eólica e solar também crescem (respectivamente, de 35 GW para 50 GW e de 20 GW para 29 GW), enquanto as hidráulicas devem ficar estáveis (sobem de 110 GW para 118 GW).

Veja Também 

Placa solar da usina que será instalada no Aeroporto de Vitória

Usina solar do Aeroporto de Vitória terá o tamanho de 10 campos do Maracanã

Diretor de produção global da GWM (CPO) Xiangjun Meng

GWM planeja levar mão de obra do ES para se especializar na China

Imagem de destaque

Safra do café faz o ES ter maior contratação de carteira assinada em três anos

Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo

Área próxima a porto e profissionalismo: GWM aponta motivos para instalar fábrica no ES

Carros da GWM no terreno onde será a fábrica no ES

Área da GWM no ES pode abrigar fábrica de baterias para carros elétricos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Petróleo Petróleo e gás Petróleo em terra Petróleo no mar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista morre e trânsito é interditado na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Estação Central de Colatina passa por reformas desde maio deste ano.
Estação Central de Colatina será interditada a partir desta sexta-feira (3)
Imagem de destaque
9 receitas de sopas leves para manter a dieta nos dias frios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados