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Fábrica em Aracruz

GWM planeja levar mão de obra do ES para se especializar na China

Profissionais com conhecimento da tecnologia usada em território chinês também vão qualificar mercado capixaba

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 17:56

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 jul 2026 às 17:56
Diretor de produção global da GWM (CPO) Xiangjun Meng
Diretor de produção global da GWM (CPO) Xiangjun Meng Carlos Alberto Silva

A instalação da nova fábrica da Great Wall Motor (GWM) em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo, vai gerar cerca de 9 mil empregos diretos para atuação na linha fabril dos carros elétricos e híbridos da marca. Para qualificar os profissionais, a empresa planeja levar parte da mão de obra que vai atuar no Espírito Santo para conhecer de perto a tecnologia da indústria na China.


A ideia do intercâmbio foi anunciada pela empresa durante o lançamento oficial do empreendimento, na terça-feira (30), no terreno onde será construída a unidade fabril. 


A estratégia foi detalhada pelo CPO (Chief Product Officer) Global da GWM, Xiangjun Meng, que destacou a importância de ter pessoas preparadas para lidar com as inovações da marca. Ele é responsável pelo setor de desenvolvimento de produtos da companhia.


Segundo Ricardo Bastos, diretor de relações institucionais da GWM no Brasil, a ideia é que esses profissionais possam se aprofundar o conhecimento chinês, que hoje lidera o setor de eletrificação global, para depois aplicarem esse conhecimento na planta de Aracruz.


Ele explica que a nova fábrica, que promete ser a mais tecnológica do país, não exigirá apenas força bruta, mas também competências intelectuais, respondendo ao perfil exigido pela indústria automotiva moderna. 


Como as etapas mais severas de produção — como estamparia, pintura e soldagem — são altamente automatizadas, o papel humano se desloca para o controle de qualidade, programação e sistemas eletrônicos.

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Embora a tecnologia seja avançada, a demanda por pessoas continua alta para monitorar os sistemas da fábrica, de acordo com Bastos.


Para sustentar o projeto, o governo do estado e a GWM já mobilizaram uma rede de ensino e capacitação. O plano de formação envolve a participação do Senai, Ifes e Ufes.


A planta de Aracruz será uma unidade de multienergia, fabricando veículos elétricos, híbridos e, possivelmente, a combustão, dependendo da demanda do mercado. 


O investimento para a construção do complexo está na casa de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,20 bilhões), mas pode ser revisto para cima. A previsão é que o complexo também abrigue uma fábrica de baterias para os carros elétricos, a exemplo do que já é feito pela empresa na China.

Lançamento da pedra fundamental da GWM em Aracruz
Lançamento da pedra fundamental da GWM em Aracruz Cacá Lima

Capacitação

Já Paulo Baraona, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), destaca que a qualificação da mão de obra para a GWM será um processo altamente especializado. Ele enfatiza que, embora o Estado já lide com grandes indústrias, o setor automobilístico de alta tecnologia exige um novo patamar de capacitação.


Além dos trabalhadores que serão contratados pela empresa, a proposta é também enviar professores do Senai para a China para aprenderem as tecnologias da GWM. Profissionais técnicos chineses também virão ao Espírito Santo para auxiliar no treinamento local.


A perspectiva é que o Senai adote uma metodologia de cursos personalizados para atender às necessidades exatas de conhecimento, ou seja, com turmas sendo preparadas com um currículo que corresponde à demanda tecnológica da fábrica.

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