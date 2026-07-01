GWM planeja levar mão de obra do ES para se especializar na China

A instalação da nova fábrica da Great Wall Motor (GWM) em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo, vai gerar cerca de 9 mil empregos diretos para atuação na linha fabril dos carros elétricos e híbridos da marca. Para qualificar os profissionais, a empresa planeja levar parte da mão de obra que vai atuar no Espírito Santo para conhecer de perto a tecnologia da indústria na China.





A ideia do intercâmbio foi anunciada pela empresa durante o lançamento oficial do empreendimento, na terça-feira (30), no terreno onde será construída a unidade fabril.





A estratégia foi detalhada pelo CPO (Chief Product Officer) Global da GWM, Xiangjun Meng, que destacou a importância de ter pessoas preparadas para lidar com as inovações da marca. Ele é responsável pelo setor de desenvolvimento de produtos da companhia.





Segundo Ricardo Bastos, diretor de relações institucionais da GWM no Brasil, a ideia é que esses profissionais possam se aprofundar o conhecimento chinês, que hoje lidera o setor de eletrificação global, para depois aplicarem esse conhecimento na planta de Aracruz.





Ele explica que a nova fábrica, que promete ser a mais tecnológica do país, não exigirá apenas força bruta, mas também competências intelectuais, respondendo ao perfil exigido pela indústria automotiva moderna.





Como as etapas mais severas de produção — como estamparia, pintura e soldagem — são altamente automatizadas, o papel humano se desloca para o controle de qualidade, programação e sistemas eletrônicos.