Assembleia do ES aprova doação de área igual a 240 campos de futebol para fábrica da GWM

Os deputados estaduais aprovaram, em sessão virtual na Assembleia Legislativa, na manhã desta segunda-feira (29), a doação de uma área de 1,74 milhão de metros quadrados em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, para a instalação da fábrica da montadora chinesa Great Wall Motors (GWM).





A área cedida pelo Estado equivale a dez estádios do Maracanã inteiros, colocados lado a lado, ou a cerca de 240 campos de futebol, conforme o tamanho padrão adotado na Copa do Mundo deste ano (105x68m). A aprovação ocorreu na véspera da cerimônia marcada pelo governo do Espírito Santo para entregar aos executivos chineses a autorização para que o complexo industrial seja erguido na área.





O evento de entrega está marcado para as 10 horas de terça-feira (30), em Barra do Riacho, no terreno onde será construída a fábrica. E vai contar com nomes importantes da liderança da montadora. Vêm ao Estado Xiangjun Meng, CPO (Chief Product Officer) da GWM global, responsável pela estratégia de produto, entre outros.





A proposta apreciada na Assembleia Legislativa recebeu parecer favorável das comissões reunidas de Justiça, de Infraestrutura e de Finanças, sob a relatoria do deputado Alcântaro Filho (Republicanos), mesmo tendo manifestações contrárias.





“Esse projeto, colocando as questões ideológicas à parte, tende a fomentar o nosso desenvolvimento econômico, não só de Aracruz, da região, mas de todo o Espírito Santo, consolidando ainda mais o nosso Estado no mapa do Brasil e no mapa do desenvolvimento econômico do mundo”, afirmou.





Mazinho dos Anjos (MDB) lembrou que outros estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tinham interesse em trazer a indústria automotiva, mas o Espírito Santo venceu essa concorrência. “Esse investimento vai transformar não só aquela região, mas todo o Estado do Espírito Santo”, afirmou.





Thiago Hoffmann (PSB), Lucas Polese (PL) e Capitão Assumção (PL) também se manifestaram em prol do projeto de lei. Outro que defendeu a proposta do Estado foi o deputado João Coser (PT).





“Quando você traz uma indústria automobilística, você gera um desenvolvimento no entorno muito grande”, observou.





O posicionamento do petista contrastou com o entendimento da colega de partido Iriny Lopes (PT). Ela avaliou que o projeto de lei não leva em consideração outros aspectos que não sejam econômicos. “São requisitos ambientais, são requisitos de proteção de população tradicional e requisitos de mão de obra”, ressalvou.





Já Camila Valadão (Psol) lembrou que a fábrica da mesma empresa no Estado de São Paulo foi instalada via compra de terreno e não de doação. E cobrou ainda mecanismos de fiscalização e prestação de contas das contrapartidas assumidas pela empresa de forma clara e objetiva.