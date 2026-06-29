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Coluna Abdo Filho

Cerimônia em Aracruz contará com pesos-pesados da GWM

A comitiva da Great Wall Motors contará com quase vinte representantes, muitos vindos da China. Investimento ficará na casa dos R$ 5 bilhões

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

29 jun 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho

Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo
Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo Divulgação/GWM

A cerimônia desta terça-feira (30), que marcará o início dos trabalhos da GWM no terreno onde irá construir uma fábrica de automóveis, em Aracruz, contará com pesos-pesados da corporação chinesa. O que mostra a importância do evento. A comitiva da Great Wall Motors contará com quase vinte representantes, muitos vindos da China. Entre eles estará Xiangjun Meng, CPO (Chief Product Officer) da GWM global, responsável pela estratégia de produto. Na hierarquia, está abaixo apenas de Jack Wey, fundador e presidente da GWM, que não virá.

Meng estará acompanhado de Mingxing Wang e Bing Zhao, gerentes-gerais da GWM no mundo. Qi Jie, CEO da GWM do Brasil, também estará em Aracruz. O peso dos executivos que estarão na cerimônia de terça é bem maior do que o dos que estiveram, no Palácio Anchieta, em 24 de fevereiro deste ano, quando foi anunciado o projeto da multinacional no Norte capixaba.

A cerimônia de terça será uma espécie de lançamento da pedra fundamental (muito embora as obras ainda não tenham data para começar). O governador do Estado, Ricardo Ferraço, entregará aos executivos chineses a autorização para que o empreendimento seja erguido na área de 1,74 milhões de metros quadrados desapropriada há poucos meses pelo governo capixaba.

A GWM ainda não divulgou o cronograma das intervenções, mas a expectativa é de que o investimento bilionário seja construído de maneira faseada. Os primeiros carros devem sair da linha em 2029. O investimento total deve ficar na casa dos R$ 5 bilhões e a produção, na capacidade máxima, deve alcançar os 200 mil carros por ano. A fábrica de Aracruz vai abastecer o mercado brasileiro, América Latina e pode também ir para a União Europeia (estar ao lado de um porto é fundamental para a GWM).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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