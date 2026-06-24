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Coluna Abdo Filho

Portocel faz primeira operação com GWM e chega a 50 mil carros importados em 2026

Avanço acompanha a crescente presença de veículos híbridos e eletrificados no mercado brasileiro. O Espírito Santo é a maior porta de entrada de carros do Brasil

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

24 jun 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Carros da chinesa GWM estacionados no pátio de Portocel, em Aracruz Divulgação/Barca Filmes

Portocel recebeu a primeira operação da montadora chinesa GWM em suas instalações, com a chegada de 4,3 mil veículos. O desembarque, iniciado no sábado (20), foi concluído nesta terça-feira (23). Além de um novo cliente, a operação consolida o terminal, inaugurado nos anos 70 para movimentar celulose e carga florestal de Cenibra e Aracruz Celulose (hoje Suzano), como uma das maiores portas de entrada de automóveis importados do Brasil. Apenas no primeiro semestre de 2026, Portocel movimentou 50 mil veículos, o dobro das 25 mil unidades registradas ao longo de todo o ano anterior. O mês de junho concentra cerca de 30% das operações realizadas neste ano.

“Estamos preparados para diversificar cada vez mais nossas atividades. A operação com veículos tem apresentado resultados muito positivos e reforça nossa capacidade de atender novos mercados, fortalecendo o papel da Portocel como plataforma logística multipropósito”, destaca Julio César Lourenço, coordenador da área Comercial & Novos Negócios da Portocel.

O avanço acompanha a crescente presença de veículos híbridos e eletrificados no mercado brasileiro. Importante lembrar que o Espírito Santo é a maior porta de entrada de carros estrangeiros no Brasil. A maior parte entra pelo Complexo Portuário de Vitória, administrado pela Vports.

Lourenço comemora o aumento do movimento de carros e acrescenta que a expansão da carteira de cargas também inclui o setor de rochas ornamentais. Em 2025, a Portocel movimentou 250,3 mil toneladas de blocos de granito e a expectativa é alcançar 300 mil toneladas até o final deste ano.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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