Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil

A revolução dos veículos eletrificados começa nos portos. E, no Brasil, tem encontrado no Espírito Santo seu principal ponto de entrada





O aumento das importações vem acompanhado da formação de um novo eixo logístico e industrial, impulsionado pela estratégia global das montadoras, por políticas públicas voltadas à mobilidade sustentável e pela engenharia tarifária progressivamente restritiva.

No encontro entre transição energética e reorganização das cadeias produtivas, o Estado passou a ocupar posição singular. Tornou-se plataforma de acesso ao mercado brasileiro e espaço de experimentação de desafios ligados à infraestrutura, regulação, tributação e capacidade logística.

A compreensão desse movimento possui três vetores: a escalada das importações, a estrutura logística e aduaneira instalada e o cronograma de recomposição tarifária que vem reorganizando o mercado desde 2024.

A escolha do Espírito Santo como hub automotivo não é casual. O Estado reúne infraestrutura portuária integrada , rede de CLIAs (a maior área de recintos alfandegados de zona secundária da América Latina) e programas estaduais de competitividade que reduzem custo logístico e aumentam previsibilidade para importadores.

Em 2025, dados do Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo) apontaram que 165 mil veículos eletrificados ingressaram pelos portos capixabas, em operações concentradas sobretudo em BYD e GWM. E o principal vetor dessa expansão é de natureza normativa e estrutural.