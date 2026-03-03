Karine Nobre
A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Estrutura logística do ES é estratégica para importações de carros da GM

Estado é uma das principais portas de entrada dos veículos da nova fase da multinacional, que deve lançar em breve primeiro eletrificado flex da marca no Brasil

Vitória
Publicado em 03/03/2026 às 17h00
GM Blazer EV no Porto de Vitória
O Porto de Vitória tem recebido os carros da GM que chegam ao Brasil . Crédito: Chevrolet/Divulgação

A estrutura logística do Espírito Santo tem sido estratégica para a GM, que vem se aproximando cada vez mais do Estado, principalmente na importação de modelos da marca em sua nova fase de eletrificação no país. Foi pelo Espírito Santo que o Blazer 100% elétrico chegou primeiro no Brasil, assim como o Captiva (novo SUV também a bateria, lançado recentemente pela empresa).

Em visita ao Estado, o vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação & ESG da General Motors América do Sul, Fabio Rua, falou sobre essa proximidade com o Espírito Santo e também sobre os planos de eletrificação da marca no país. Segundo Rua, o Brasil terá os primeiros veículos híbridos flex da GM no mundo.

“Isso é uma visão importante que temos empreendido no país. Em breve, devemos anunciar esses veículos, que fazem parte do diferencial histórico e competitivo que o Brasil tem em relação ao etanol”, acrescenta.

Sobre o Estado, a proposta da GM é continuar estreitando essa proximidade pelas facilidades que o Porto de Vitória oferece. “Os carros já saem dos navios mobilizados para os pátios rapidamente. Isso é um diferencial e faz com que a gente procure aperfeiçoar e a se aproximar cada vez mais do Estado, que adotou a tecnologia elétrica”, diz.

O interesse do capixaba cada vez maior por modelos eletrificados tem sido um ponto de atenção da empresa. Tanto é que as concessionárias do Estado estão entre as mais modernas do país, inclusive, com uma divisão específica para carros elétricos, afirma Rua.

“O Espírito Santo é um Estado com uma boa infraestrutura de recarga elétrica. Aqui tem cada vez mais mais estações de recarga, ajudando a abastecer os veículos que circulam nas ruas”, comenta.

Híbrido flex

Já quando falamos de Brasil, é a tecnologia híbrida que tem dominado o interesse de compra na hora de escolher um carro eletrificado. Por isso, a GM planeja ter o primeiro híbrido flex da marca mundialmente sendo lançado no Brasil. Segundo Rua, a multinacional tem como compromisso eletrificar praticamente todo o seu portfólio no país e na América do Sul até o final desta década.

“Isso vai ser feito com tecnologias desenvolvidas e produzidas no Brasil e também outras, que complementam nosso portfólio, que virão de fora. Mas o compromisso com a descarbonização é inequívoco, é rápido, e ele está sendo implementado para que até o final desta década tenhamos a maioria do nosso portfólio com algum tipo de eletrificação”, explica.

Os SUVs 100% elétricos Spark e Captiva serão produzidos na Planta Automotiva do Ceará.
Os SUVs 100% elétricos Spark e Captiva serão produzidos na Planta Automotiva do Ceará. Crédito: GM/Divulgação

Em relação à crescente investida chinesa no país, a empresa tem dado a resposta por meio da joint-venture Saic-GM-Wuling (SGMW), criada em 2002 entre a General Motors e as chinesas Saic Motor e Liuzhou Wuling Motors.

Os frutos dessa parceria já começaram a chegar ao Brasil, como é o caso do Spark (que iniciou, em dezembro de 2025, sua produção nacional por meio do regime SKD, com kits parcialmente desmontados na fábrica de Horizonte, no Ceará, antiga planta da Troller) e o Captiva, que foi lançado no início do ano.

“A GM foi uma das primeiras empresas do mundo a firmar joint-ventures na China, isso na década de 1990. Ao longo de muitos anos, entendemos que o mercado chinês poderia ser abastecido com produção local. E hoje, existe a possibilidade desses carros também serem exportados para outros mercados. O brasileiro e sul-americano como um todo, são candidatos para receber esses carros”, complementa.

Grupo de consórcios oferece financiamento para lances e troca de veículos

O Grupo Disal anunciou o lançamento da Disal Max, nova solução que oferece crédito com condições e taxas especiais para um grupo pré-selecionado de clientes do Consórcio Disal. Dentre as possibilidades da Disal Max, destacam-se a troca imediata de veículo com financiamento da diferença e o uso do crédito para custear ofertas de lances. A ferramenta também atende consorciados já contemplados que buscam modelos de valor superior, além de permitir a reorganização do orçamento de quem já faturou o veículo, possibilitando a ampliação de prazos ou a redução das parcelas mensais.

Curso gratuito de mecânica básica para mulheres

Mulher mecânica
Curso é voltado para mulheres interessadas em conhecer melhor o funcionamento do próprio veículo e aprender cuidados básicos de manutenção. Crédito: Shutterstock

O mês de março traz algumas ações voltadas para o público feminino, como é o caso da Vitoriawagen, que colocou na sua agenda, o curso Manual de Iniciação à Mecânica (MIM). Gratuito, o curso é voltado para mulheres interessadas em conhecer melhor o funcionamento do próprio veículo e aprender cuidados básicos de manutenção.

Na proposta, experiência prática, com orientações sobre verificação de óleo, calibragem de pneus, funcionamento do motor, interpretação de luzes do painel e procedimentos preventivos, entre outras informações. O curso será realizado em três unidades da concessionária: Guarapari (14 de março), Vitória (21 de março) e Serra (28 de março). As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo contato (27) 98817-3434.

