Harley-Davidson retorna ao ES após 5 anos e BYD abre loja de marca de luxo

Nova loja da Harley-Davidson fica em Vitória. Crédito: MGB/Divulgação

Depois de um hiato de cinco anos, a Harley-Davidson retorna oficialmente ao Espírito Santo. Quem traz a marca de volta ao Estado é o Motor Grupo Brasil (MGB), que representa a BMW e a Volvo por aqui. Com mais de 500 m², a A MGB Harley-Davidson fica na avenida Vitória Fernando Ferrari e traz toda a linha de motocicletas da marca, grife, acessórios e itens de personalização e oficina completa.



Segundo o gerente-geral da loja, Vinicius Ayres, a MGB Harley-Davidson será uma ponte com os clientes da marca na Região Nordeste, além dos capixabas. “O MGB é um dos maiores grupos de veículos premium do Brasil e a nova loja será uma das primeiras a ser inaugurada no novo modelo mundial da marca, o padrão Fuel Facility Program”, explica.

Nova loja da Harley-Davidson no ES





Segundo Ayres, essa é uma iniciativa global da marca que traz um layout mais moderno com elementos configuráveis e experiência aprimorada para o cliente. Inclusive, haverá o retorno das atividades do Harley Owner Group (HOG), espaço voltado para os proprietários da marca se encontrarem. Durante a inauguração, que acontece neste sábado (7), a partir do meio-dia, haverá a apresentação da nova diretoria e a proposta de reconectar a comunidade com passeios, encontros e ações.

“Temos vários motoclubes já confirmados para a inauguração, inclusive de capitais do Nordeste, como Fortaleza, Recife e Maceió. As expectativas para a abertura desta nova loja são grandes. Inclusive, mesmo antes da inauguração, já vendemos algumas unidades”, adianta.

Denza no ES

A BYD trouxe o B5 SUV off-road da marca de luxo Denza durante o Salão do Automóvel de SP. Crédito: Karine Nobre

E por falar em marcas premium, a Denza, marca de luxo da BYD, também chega em breve ao Espírito Santo. Assim como a montadora chinesa que já é a quinta maior do país (9,57% do mercado em 2025, segundo Fenabrave), a Denza será representada pelo Grupo Águia Branca no Estado.

Em comunicado breve à imprensa, ainda sem data prevista, foi adiantado que a Denza terá sua primeira loja em Vitória, mas a base da marca já opera um canal exclusivo de relacionamento para informações comerciais. Inclusive, já tem perfil oficial nas redes sociais.

A Denza teve sua estreia oficial no Brasil em dezembro, com a apresentação da marca acontecendo durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Em seu primeiro mês completo de vendas, já acumula a primeira posição entre os modelos premium, em Brasília, e ficou à frente da Land Rover em volume de vendas em São Paulo. No cenário nacional, a marca ultrapassou a Lexus, impulsionada pela comercialização de 130 unidades do off-road B5, seu modelo de estreia.

Omoda & Jaecoo Orvel cresce acima da média nacional e projeta expansão

Omoda & Jaecoo aproveitou o salão para apresentar mais dois novos modelos. Crédito: Karine Nobre

A Omoda & Jaecoo Orvel encerrou 2025 com 260 veículos comercializados no Espírito Santo, movimentando mais de R$ 55 milhões em vendas ao longo do ano. Parte do Grupo Orletti, a operação capixaba alcançou 11% da fatia de mercado no Estado, enquanto nacionalmente, a marca fechou o período com participação média de 3% de share.

“O Espírito Santo respondeu muito bem à proposta da Omoda & Jaecoo. Temos um público cada vez mais atento à tecnologia, ao conforto e à eficiência, e isso se traduziu diretamente em vendas acima da média nacional”, afirma Bruno Fortes, diretor comercial da Omoda Jaecoo Orvel.

Para 2026 a marca trabalha com expectativa de crescimento de 50% em relação a 2025, afirma Fortes, impulsionada pela ampliação do portfólio e pelo fortalecimento da rede, além da chegada dos modelos Jaecoo 5 (apresentado durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo), Jaecoo 8 e Omoda 4.

“Esses lançamentos, somados ao nosso portfólio atual, fazem parte de uma estratégia que projeta a Omoda & Jaecoo sair de cerca de 10 mil veículos comercializados em 2025 para aproximadamente 50 mil unidades em 2026 em todo o país, de acordo com a montadora. É um salto importante que mostra o potencial da marca no mercado brasileiro”, destaca.

