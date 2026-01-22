Novas marcas chinesas de carro e moto terão concessionárias no ES em 2026

A Geely foi uma das marcas que faz sua estreia no mercado nacional no ano passado e em breve terá concessionárias no ES. Crédito: Karine Nobre

O mercado automotivo está se expandindo e trazendo novidades, com marcas inéditas (principalmente com origem na China) que têm aportado por aqui e despertado o interesse em seus modelos que trazem, além de bastante tecnologia embarcada, preços competitivos e mais opções de escolha para o consumidor.



O ano passado viu uma leva grande de marcas e grupos automotivos apostando no país e o indicativo é que 2026 não deve ser diferente. Prova disso é que o Espírito Santo se prepara para receber novas concessionárias de montadoras que tiveram sua estreia nacional no ano passado, como é o exemplo da Geely (que além da marca própria, trouxe ainda a Zeekr e se prepara para apresentar a Lotus no país) e se aliou à Renault do Brasil.

No Espírito Santo, a marca será representada pelo Grupo Orletti, que planeja abrir as primeiras lojas em março, sendo uma na Reta da Penha, em Vitória; e outra na avenida Lindenberg, em Vila Velha. Segundo Luciano Garcia, diretor comercial do Grupo Orletti, as obras já estão a todo vapor e a chegada da marca representa um momento estratégico para o grupo e para o setor automotivo local.

Pontos de venda da Geely estão localizados em shoppings antes da inauguração da concessionária da marca no ES. Crédito: Divulgação

“Vivemos um momento marcante para o Grupo, com a responsabilidade de apresentar a Geely ao público capixaba. A marca chega ao Espírito Santo como uma referência global, com forte foco em tecnologia, segurança e inovação”, diz.

Enquanto as duas novas lojas não abrem as portas, os modelos estão sendo comercializados em pontos de vendas estabelecidos nos shoppings Vitória e Vila Velha. Outra marca que chegou no país ano passado e será representada também pelo grupo por aqui é a MG Motor (montadora britânica que pertence ao grupo chinês Saic), que já está com veículos sendo exibidos nos shoppings da Grande Vitória. Ainda não há previsão de inauguração da loja da marca.

Moto premium chinesa

A marca chinesa Voge anunciou sua chegada ao país no ano passado. Crédito: Voge Motorcycles/Divulgação

Outro grupo capixaba que tem investido em novas marcas é o Triunfo Auto Group, que tem a Zeekr em seu portfólio, marca premium de veículos 100% elétricos, que teve sua primeira concessionária inaugurada no ano passado, em Vitória.

Mas são as motocicletas que se destacam em seu portfólio, que tem as marcas Ducati, Triumph e a indiana Bajaj, que terá a sua terceira loja em Vila Velha, em fevereiro (as outras duas estão em Vitória e Serra).

E em breve, o grupo traz outra marca de duas rodas, a chinesa Voge, que integra o grupo Loncin Motor Co. Ltd., uma das maiores fabricantes de motores e motocicletas do mundo. Criada em 2018, a Voge se posiciona no segmento premium de motocicletas e já está presente em 60 países, totalizando 581 mil unidades vendidas até outubro de 2025.

A loja da Voge no Estado tem previsão de ser inaugurada em maio deste ano, em Vitória, segundo o CEO do Triunfo Auto Group, André Orletti. Os modelos que serão comercializados ainda serão divulgados este ano, já que a marca anunciou a sua chegada ao país no final do ano passado.

Fusca e outros carros antigos serão atração em encontro na Serra

O Fusca chegou ao Brasil ainda na década de 1950. Crédito: Shutterstock

Em homenagem ao Dia Nacional do Fusca, comemorado em 20 de janeiro, a Vitoriawagen Serra realiza, neste sábado (24), o Encontro de Carros Antigos. O evento tem entrada gratuita e acontece das 9 às 14 horas, na concessionária localizada na BR-101, na Serra.

A programação inclui exposição de veículos Volkswagen antigos, mostra de carrinhos em miniatura, além de recreação infantil e praça de alimentação com food trucks e chopp. O encontro conta com a participação de grupos e clubes ligados ao antigomobilismo, como Fusqueiros ES, VAG ES, Clube de Veículos Antigos e Capixaba Diecast & Colecionáveis.

Mais de 7,8 mil motoristas do ES já tiveram a CNH renovada automaticamente

Novas regras agora permitem renovação automática para bons condutores. Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A nova política de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e trânsito já garantiu a renovação automática da habilitação de 7.825 condutores no Espírito Santo. A medida, em vigor desde 9 de janeiro, é voltada para os “bons condutores” inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) que não cometeram infrações nos últimos 12 meses.

A renovação ocorre de forma digital através da base nacional de dados, eliminando a necessidade de taxas ou idas ao Detran. O documento atualizado fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, exibindo o selo de “Bom Condutor”.

No entanto, existem critérios de elegibilidade: motoristas com 70 anos ou mais não têm direito ao benefício, e condutores a partir dos 50 anos podem utilizá-lo apenas uma vez. Também ficam de fora pessoas com CNH vencida há mais de 30 dias ou com restrições médicas progressivas.

