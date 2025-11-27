Saiba quais são os celulares mais usados por motoristas de aplicativo

Pesquisa mostra que mais de 70% dos celulares analisados foram fabricados de 2022 a 2024. Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa realizada pelo Data Gaudium, núcleo de inteligência da Gaudium (startup com foco em mobilidade e logística), mostrou o domínio de três marcas de smartphones mais utilizadas por motoristas de aplicativo no país.



De acordo com o levantamento, Samsung, Xiaomi e Motorola somam 95% dos aparelhos em circulação. Outro detalhe é que os dispositivos são atualizados: mais de 70% dos celulares analisados foram fabricados de 2022 a 2024, o que indica que os motoristas buscam modelos recentes. Foram analisadas corridas realizadas entre os dias 1 de maio e 30 de setembro de 2025 em aplicativos que utilizam o sistema Machine, um sistema de automatização de mobilidade.

Embora o 4G ainda seja predominante, o estudo registra um crescimento acelerado da tecnologia 5G entre os motoristas, sinalizando uma transição em curso. “A concentração de mercado e a rápida atualização dos smartphones mostram que os motoristas dependem de tecnologia confiável para manter a produtividade. A chegada do 5G intensifica essa pressão, exigindo aparelhos compatíveis e conectividade de alta qualidade para suportar apps de transporte e comunicação em tempo real”, afirma Vinícius Guahy, coordenador de conteúdo e comunidade da Gaudium.

Lexus Vitória transforma pós-venda em referência

Lexus Vitória trabalha seus atendimentos baseados na filosofia japonesa Omotenashi. Crédito: Divulgação

O pós-venda é hoje um dos pilares mais estratégicos do mercado automotivo premium. De acordo com o levantamento da JD Power de 2025, 72% dos consumidores do segmento luxo colocam o atendimento e a manutenção no centro da decisão de recompra.

Com foco nisso, a Lexus Vitória tem trabalhado seus atendimentos baseados na filosofia japonesa Omotenashi, que é antecipar necessidades e promover hospitalidade genuína. Cada cliente recebe um suporte de consultores, que acompanham a jornada do veículo e atua de forma consultiva. Para o gestor Lexus Vitória, Azet Gade, a atenção aos detalhes durante o processo de compra é o que diferencia a operação.

“Em um mercado automotivo cada vez mais orientado pela experiência, o verdadeiro luxo está no cuidado. O relacionamento que estabelecemos na jornada Lexus começa antes mesmo da chegada do cliente. Nosso compromisso é transformar o pós-venda em um momento de encantamento”, destaca.

Honda amplia garantia de seus automóveis para 6 anos

O WR-V foi o primeiro modelo da Honda a trazer garantia total de seis anos. Crédito: Honda/Divulgação

Todos os automóveis comercializados pela rede de concessionárias da Honda com produção a partir de 2026 serão oferecidos com garantia total de seis anos. A ação começou com o recém-lançado Honda WR-V e agora é estendida para toda a linha de produtos, considerando automóveis 0km, produzidos no Brasil ou importados, e ano/modelo 26/26.

A garantia total de seis anos oferecida pela Honda não tem limite de quilometragem e cobre de forma abrangente os principais itens e sistemas do veículo, incluindo: motor, transmissão, sistema de combustível, freios, direção, suspensão, SRS (airbags), sistema elétrico, faróis, multimídia, ar-condicionado, tecnologias ADAS (Honda Sensing), carroçaria e interior, conforme os termos de garantia.

Para manter a validade da garantia, é necessário que todas as revisões sejam realizadas na rede de concessionárias Honda, dentro dos prazos estabelecidos no manual do proprietário. Itens de desgaste natural e de manutenção preventiva não estão cobertos pela garantia.

