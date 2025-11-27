Karine Nobre
A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Saiba quais são os celulares mais usados por motoristas de aplicativo

Pesquisa mostra que apenas três marcas são as mais utilizadas por profissionais do segmento, sendo que a maioria tem aparelhos atualizados

Vitória
Publicado em 27/11/2025 às 01h58
Atualizado em 27/11/2025 às 04h58
Pesquisa mostra que mais de 70% dos celulares analisados foram fabricados de 2022 a 2024. Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa realizada pelo Data Gaudium, núcleo de inteligência da Gaudium (startup com foco em mobilidade e logística), mostrou o domínio de três marcas de smartphones mais utilizadas por motoristas de aplicativo no país.

De acordo com o levantamento, Samsung, Xiaomi e Motorola somam 95% dos aparelhos em circulação. Outro detalhe é que os dispositivos são atualizados: mais de 70% dos celulares analisados foram fabricados de 2022 a 2024, o que indica que os motoristas buscam modelos recentes. Foram analisadas corridas realizadas entre os dias 1 de maio e 30 de setembro de 2025 em aplicativos que utilizam o sistema Machine, um sistema de automatização de mobilidade.

Embora o 4G ainda seja predominante, o estudo registra um crescimento acelerado da tecnologia 5G entre os motoristas, sinalizando uma transição em curso. “A concentração de mercado e a rápida atualização dos smartphones mostram que os motoristas dependem de tecnologia confiável para manter a produtividade. A chegada do 5G intensifica essa pressão, exigindo aparelhos compatíveis e conectividade de alta qualidade para suportar apps de transporte e comunicação em tempo real”, afirma Vinícius Guahy, coordenador de conteúdo e comunidade da Gaudium.

Águia Branca Seminovos tem descontos de até R$ 20 mil e primeira parcela para 2026

A Águia Branca Seminovos está com a Black November, campanha que traz condições especiais para compra e troca de veículos. Durante o período da promoção, que vai até o dia 30 de novembro, os clientes podem receber descontos de até R$20 mil na compra do seminovo e a possibilidade de iniciar o pagamento só em 2026. Já quem pretende trocar de carro pode aproveitar bônus de até R$10 mil na avaliação do usado. E na compra de veículos certificados Toyota, o cliente ganha a primeira revisão. E para quem já tem um carro, a campanha “Revisou, Renovou” traz uma oportunidade de solicitar a avaliação do veículo usado e trocar de carro.

*Conteúdo de Marca*

Lexus Vitória transforma pós-venda em referência

Lexus Vitória
Lexus Vitória trabalha seus atendimentos baseados na filosofia japonesa Omotenashi. Crédito: Divulgação

O pós-venda é hoje um dos pilares mais estratégicos do mercado automotivo premium. De acordo com o levantamento da JD Power de 2025, 72% dos consumidores do segmento luxo colocam o atendimento e a manutenção no centro da decisão de recompra.

Com foco nisso, a Lexus Vitória tem trabalhado seus atendimentos baseados na filosofia japonesa Omotenashi, que é antecipar necessidades e promover hospitalidade genuína. Cada cliente recebe um suporte de consultores, que acompanham a jornada do veículo e atua de forma consultiva. Para o gestor Lexus Vitória, Azet Gade, a atenção aos detalhes durante o processo de compra é o que diferencia a operação.

“Em um mercado automotivo cada vez mais orientado pela experiência, o verdadeiro luxo está no cuidado. O relacionamento que estabelecemos na jornada Lexus começa antes mesmo da chegada do cliente. Nosso compromisso é transformar o pós-venda em um momento de encantamento”, destaca.

Triumph abre nova loja na Serra

A Triumph Motorcycles inicia as operações da concessionária Triumph Serra, localizada no bairro Santa Rita. Esta é a primeira concessionária da marca no município e o espaço contará com showroom completo, boutique de acessórios e vestuário, oficina especializada, serviços de pós-venda e atendimento. Com a chegada da Triumph Serra, a marca passa a contar com 41 concessionárias em operação no Brasil.

Honda amplia garantia de seus automóveis para 6 anos

Honda WR-R 2026
O WR-V foi o primeiro modelo da Honda a trazer garantia total de seis anos. Crédito: Honda/Divulgação

Todos os automóveis comercializados pela rede de concessionárias da Honda com produção a partir de 2026 serão oferecidos com garantia total de seis anos. A ação começou com o recém-lançado Honda WR-V e agora é estendida para toda a linha de produtos, considerando automóveis 0km, produzidos no Brasil ou importados, e ano/modelo 26/26.

A garantia total de seis anos oferecida pela Honda não tem limite de quilometragem e cobre de forma abrangente os principais itens e sistemas do veículo, incluindo: motor, transmissão, sistema de combustível, freios, direção, suspensão, SRS (airbags), sistema elétrico, faróis, multimídia, ar-condicionado, tecnologias ADAS (Honda Sensing), carroçaria e interior, conforme os termos de garantia.

Para manter a validade da garantia, é necessário que todas as revisões sejam realizadas na rede de concessionárias Honda, dentro dos prazos estabelecidos no manual do proprietário. Itens de desgaste natural e de manutenção preventiva não estão cobertos pela garantia.

Empresa realiza leilões durante o Salão do Automóvel de SP

A Copart realizou o primeiro leilão automotivo 100% transmitido diretamente do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, uma ação inédita na história do evento. Entre os destaques, motocicletas 0km e veículos elétricos puderam ser arrematados com descontos de até 30% em relação à tabela Fipe. A companhia vai promover mais certames direto do Salão dos dias 27 a 29 de novembro, sempre às 15h. Para participar, basta cadastrar-se no site da empresa e informar a documentação necessária.

