Karine Nobre
A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Frota de veículos eletrificados no ES cresce mais de 23% em seis meses

Estado já ultrapassa 12 mil unidades de carros eletrificados rodando pelas ruas; no país, esse número chega a mais de 481 mil carros

Publicado em 02/10/2025 às 13h13
Modelos 100% elétricos tiveram o maior salto de crescimento no ES. Crédito: Shutterstock

A frota de veículos eletrificados no Espírito Santo registrou um crescimento de 23,24% no período de seis meses. Em dezembro de 2024, o Estado registrou 10.530 unidades de veículos eletrificados (elétricos, híbridos e híbridos plug-in) circulando pelas ruas. Já em junho deste ano, esse número contabilizou 12.988 veículos dessa categoria.

Os dados foram fornecidos pela NeoCharge a partir de números da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Um dos destaques fica para os 100% elétricos (BEV), que registraram o maior salto percentual: 31,52%, passando de 2.443 em dezembro de 2024 para 3.213 em junho deste ano.

Em segundo lugar de crescimento, estão os híbridos plug-in (PHEV), com um aumento de 24,62%, passando de 3.558 para 4.434 no mesmo período. E, em terceiro, estão os híbridos (HEV), com percentual de crescimento de 17,93%, saltando de 4.529 para 5.341 nesse intervalo de tempo.

Aliás, os híbridos são a maioria da frota eletrificada hoje, tanto no Espírito Santo quanto no Brasil. Segundo o levantamento, o país tem hoje 481.284 unidades (eram 374.423 unidades em dezembro do ano passado), o que representou um crescimento de 28% no período de dezembro de 2024 a junho de 2025. Atualmente, os híbridos (PHEV e HEV) representam 57% do total, e os 100% elétricos, 43%.

“Este ano temos grandes perspectivas para um crescimento ainda mais acelerado da mobilidade elétrica no Brasil, impulsionado pela presença de grandes montadoras como BYD, Caoa Chery e GWM, que estão fortalecendo o setor no país”, afirma Ayrton Barros, diretor geral da NeoCharge.

Quando analisado o recorte por modelos, o preferido dos brasileiros entre os 100% elétricos é o BYD Dolphin, com mais de 21 mil unidades circulando no país (21.992), seguido pelo BYD Dolphin Mini (21.910 unidades) e GWM Ora (7.097 unidades). Em relação aos híbridos plug-in, o BYD Song Plus (25.560 unidades), Haval H6 (22.185 unidades) e Volvo XC 60 (12.260 unidades) lideram entre os motoristas no Brasil.

Renault Kardian 2026 e o inédito Boreal chegam na Orvel

As concessionárias Orvel Renault já estão se preparando para trazer os dois lançamentos mais recentes da marca francesa. O primeiro a chegar, ainda este mês, será a linha 2026 do Kardian, que estreou novo interior, novas opções de cores e mais tecnologia embarcada. Já em novembro, será a vez do inédito Boreal, SUV que chega para competir com o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross, com o lançamento previsto para o próximo mês.

CVC celebra 40 anos de operações no ES

Comemoração dos 40 anos da CVC
Evento marcou a celebração dos 40 anos de operações da CVC. Crédito: Divulgação

A CVC comemorou, em 17 de setembro, 40 anos em um evento que reuniu colaboradores, parceiros e a diretoria do Grupo Lider, que controla a cadeia de concessionárias da Chevrolet. A CVC foi a primeira loja do Grupo Lider a se instalar em uma região metropolitana. Atualmente, a marca é a maior revendedora Chevrolet do Espírito Santo, responsável por 60% das vendas da marca no Estado.

Durante a celebração, representantes da General Motors entregaram à CVC Serra o título de “Concessionária A”, reconhecimento concedido pela 23ª vez à revenda em razão de sua performance operacional e atendimento ao cliente.

Comemoração dos 40 anos da CVC
Loja da Chevrolet no ES recebeu a premiação "Concessionária A". Crédito: Divulgação

Estiveram presentes o presidente e o vice-presidente do Grupo Lider, Bráulio Braz e Danilo Tambasco; os diretores e membros do Conselho Executivo, José Braz Neto, Eloy José Braz e Erick Braz Tambasco; além da diretora Juliana Braz.

Modelos híbridos da Omoda entram em pré-venda no ES

Omoda | Jaecoo prepara o lançamento de dois modelos híbridos no Brasil: a versão HEV do Omoda 5, que por aqui estreou com uma versão 100% elétrica e o Omoda 7, ainda inédito no país, chegando na versão híbrida plug-in (PHEV). Os dois modelos já estão em fase de pré-venda na Orvel Omoda | Jaecoo e a expectativa é de que o Omoda 5 HEV chegue ao mercado por menos de R$ 170 mil e que o Omoda 7 PHEV tenha o preço em torno de R$ 260 mil.

Grupo Águia Branca abre nova concessionária da Toyota em Itabira

Toyota Osaka em Itabira
Concessionária é a primeira da Toyota na cidade. Crédito: Divulgação

O Grupo Águia Branca inaugurou, nesta quarta-feira, 1°, sua nova concessionária Toyota em Itabira (MG). A Osaka Toyota (grupo de concessionárias da marca em Minas Gerais; em Brasília, onde o grupo também tem lojas, as da marca japonesa se chamam Kyoto) está situada no bairro Quatorze de Fevereiro, região central da cidade, e é a primeira concessionária oficial da Toyota na cidade.

“A chegada da Toyota a Itabira por meio da Osaka marca um momento histórico para a cidade e para a nossa rede de concessionárias. Estamos muito satisfeitos em proporcionar aos clientes da região um atendimento completo, com veículos de qualidade, condições especiais de financiamento e um serviço pós-venda diferenciado. Esperamos que todos conheçam de perto a experiência Osaka”, afirma o gerente regional de vendas da concessionária, Thiago Macedo.

