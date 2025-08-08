ES tem o melhor desempenho de vendas de seminovos do Sudeste no ano

Modelos usados e seminovos tiveram uma média de 75 mil unidades vendidas por dia no país. Crédito: Shutterstock

As vendas de modelos seminovos e usados no país bateram o recorde no mês de julho. O aquecimento do mercado, mesmo com as altas taxas de juros de financiamento ainda não fizeram as vendas do setor recuar e o Espírito Santo tem se destacado na região Sudeste.



Segundo levantamento divulgado pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o ES teve uma alta de vendas de 25,6% de julho de 2025 para o mesmo mês em 2024 (MG ficou em segundo, com alta de 23,3%, seguido de RJ com 16,6% e SP com 12,3%).

O mesmo aconteceu no acumulado do ano: 22,6% de crescimento de janeiro a julho em comparação ao mesmo período do ano passado (em seguida está RJ com 13,5%, depois MG com 12,9% e SP com 7,6%). Ao todo, foram comercializados, em julho, 47.442 veículos no Estado e o acumulado do ano é de 271.156 veículos.

Para André Paullo Silva, proprietário da Naxter Veículos, que trabalha com modelos seminovos, isso é reflexo de alguns fatores ligados ao Espírito Santo, como estabilidade econômica e política e o bom momento vivido pelo agronegócio. Assim como fatores externos, a exemplo do crescimento das vendas de veículos zero quilômetro e, por mais contraditório que pareça, as taxas de juros mais altas.

“Quando o mercado de novos vai bem, o de seminovos e usados também vai, a troca resulta em mais carros usados entrando para serem comercializados. Além disso, com o preço dos modelos zero mais alto, as pessoas buscam um seminovo por ser um investimento menor e com parcelas possíveis, no caso do financiamento”, explica.

O head de Seminovos da Águia Branca Seminovos, Bruno Bobbio, também concorda com os fatores regionais no ES. "Não se trata de um único fator responsável pelo destaque do Espírito Santo em relação aos outros Estados do Sudeste. O que percebemos aqui é um alinhamento entre oportunidade de mercado, bom momento econômico regional e esforço coordenado das equipes de venda. Esses fatores, somados, ajudam a explicar esse desempenho expressivo”, explica.

Ele conta, inclusive, que a empresa teve julho como o melhor mês de vendas. "Julho foi o melhor mês do ano em volume de vendas para a empresa no Estado, e esse desempenho veio como resultado de uma combinação de fatores. Internamente, tivemos um crescimento de 25% no fluxo de clientes em relação ao mês anterior. Esse aumento está diretamente ligado a ações integradas de atração, como campanhas digitais, geração e conversão de leads, além de um trabalho forte de prospecção ativa realizado pelo nosso time comercial", acrescenta.

Recorde nacional

Segundo a Fenauto, julho bateu recorde de vendas de usados e seminovos no país: foram 1.711.074 comercializadas, um crescimento de 19,1% sobre junho e 16,6% a mais do que o mesmo mês de 2024.

As vendas acumuladas de usados e seminovos no país chegou a 10.061.523 veículos, total 14,2% a mais do que no mesmo período do ano passado. Ainda, segundo a entidade, o patamar de vendas diárias é de 75 mil veículos, o maior registrado até agora. E o acumulado de vendas do ano (de janeiro a julho) é 16,63% maior que a do mesmo período de 2024.

“[Esse resultado] é excepcional em vista das incertezas do mercado. Ainda temos uma expectativa positiva para o fechamento do ano com um bom resultado em torno de 16 milhões de veículos comercializados, mas isso depende muito do comportamento da economia e do crédito na praça. Estamos acompanhando esses fatores com muita atenção”, diz o presidente da Fenauto, Enilson Sales.

Capixabas percorrem mais de 1.300 km de moto para chegar a festival

Capixabas no Capital Moto Week 2025





Os motociclistas saíram de Vila Velha até Brasília . Divulgação





O grupo tem o nome de 12 Loucos por Scooter . Divulgação





Eles já participaram de duas edições do Festival Interlagos Motos, em São Paulo . Divulgação





A iniciativa faz parte das comemorações do Dia do Motociclista, que aconteceu em 27 de julho . Divulgação

Um grupo de capixabas embarcou em uma aventura no dia 30 de julho rumo à Brasília. Os motociclistas saíram de Vila Velha para participar da 20ª edição do Capital Moto Week, que terminou na última semana, e aconteceu em Brasília. Foram 1.300 km para chegar até a capital do país, totalizando 2.600 km de percurso de ida e volta.

O grupo, chamado 12 Loucos por Scooter, recebeu o convite da montadora japonesa por meio da Moto Vena. A iniciativa faz parte das comemorações do Dia do Motociclista, que aconteceu em 27 de julho. Os motociclistas já participaram juntos de duas edições do Festival Interlagos Motos, em São Paulo.

Toyota Corolla lidera índice de usados de sedãs

Toyota Corolla lidera com 81,5 pontos nas faixas de sedãs com até 3 anos. Crédito: Toyota/Divulgação

O Toyota Corolla teve o índice mais alto entre os sedãs usados. Segundo levantamento do Índice de Veículos Usados Grupo OLX - Fenauto de junho, o modelo lidera com 81,5 nas faixas com até 3 anos; com 81,5, de 4 a 8 anos e 81 pontos e de 9 a 12 anos. Com 70,5 o Honda Civic segue na dianteira dentre os sedãs a partir dos 13 anos. O índice cruza dados de procura e venda da plataforma OLX e Fenauto, e analisa desempenhos categorizados por tipos de carroceria e idade do veículo.

Já nos hatches quem lidera entre os modelos de até 3 anos é o Chevrolet Onix, com 81,1 pontos, e entre os carros de 4 a 8 anos, com 81. O Hyundai HB20 está na dianteira dentre os modelos de 9 a 12 anos. Volkswagen Gol segue à frente no caso dos veículos acima de 13 anos.

No caso dos SUVs, o Volkswagen T-Cross está à frente entre os modelos seminovos, com 78,1 pontos. O Jeep Compass lidera entre os veículos de 4 a 8 anos. Ford EcoSport segue reinando na faixa de 9 a 12 anos e a partir dos 13 anos.

A Gazeta integra o Saiba mais