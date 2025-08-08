Karine Nobre
A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

ES tem o melhor desempenho de vendas de seminovos do Sudeste no ano

Estado teve as maiores médias de vendas no mês de julho e no acumulado de 2025 na região; volume geral de carros comercializados no período foi recorde no Brasil

Vitória
Publicado em 08/08/2025 às 13h28
Atualizado em 08/08/2025 às 13h28
comprar carro
Modelos usados e seminovos tiveram uma média de 75 mil unidades vendidas por dia no país. Crédito: Shutterstock

As vendas de modelos seminovos e usados no país bateram o recorde no mês de julho. O aquecimento do mercado, mesmo com as altas taxas de juros de financiamento ainda não fizeram as vendas do setor recuar e o Espírito Santo tem se destacado na região Sudeste.

Segundo levantamento divulgado pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o ES teve uma alta de vendas de 25,6% de julho de 2025 para o mesmo mês em 2024 (MG ficou em segundo, com alta de 23,3%, seguido de RJ com 16,6% e SP com 12,3%).

O mesmo aconteceu no acumulado do ano: 22,6% de crescimento de janeiro a julho em comparação ao mesmo período do ano passado (em seguida está RJ com 13,5%, depois MG com 12,9% e SP com 7,6%). Ao todo, foram comercializados, em julho, 47.442 veículos no Estado e o acumulado do ano é de 271.156 veículos.

Para André Paullo Silva, proprietário da Naxter Veículos, que trabalha com modelos seminovos, isso é reflexo de alguns fatores ligados ao Espírito Santo, como estabilidade econômica e política e o bom momento vivido pelo agronegócio.  Assim como fatores externos, a exemplo do crescimento das vendas de veículos zero quilômetro e, por mais contraditório que pareça, as taxas de juros mais altas. 

“Quando o mercado de novos vai bem, o de seminovos e usados também vai, a troca resulta em mais carros usados entrando para serem comercializados. Além disso, com o preço dos modelos zero mais alto, as pessoas buscam um seminovo por ser um investimento menor e com parcelas possíveis, no caso do financiamento”, explica.

O head de Seminovos da Águia Branca Seminovos, Bruno Bobbio, também concorda com os fatores regionais no ES. "Não se trata de um único fator responsável pelo destaque do Espírito Santo em relação aos outros Estados do Sudeste. O que percebemos aqui é um alinhamento entre oportunidade de mercado, bom momento econômico regional e esforço coordenado das equipes de venda. Esses fatores, somados, ajudam a explicar esse desempenho expressivo”, explica.

Ele conta, inclusive, que a empresa teve julho como o melhor mês de vendas.  "Julho foi o melhor mês do ano em volume de vendas para a empresa no Estado, e esse desempenho veio como resultado de uma combinação de fatores. Internamente, tivemos um crescimento de 25% no fluxo de clientes em relação ao mês anterior. Esse aumento está diretamente ligado a ações integradas de atração, como campanhas digitais, geração e conversão de leads, além de um trabalho forte de prospecção ativa realizado pelo nosso time comercial", acrescenta.

Recorde nacional

Segundo a Fenauto, julho bateu recorde de vendas de usados e seminovos no país: foram 1.711.074 comercializadas, um crescimento de 19,1% sobre junho e 16,6% a mais do que o mesmo mês de 2024.

As vendas acumuladas de usados e seminovos no país chegou a 10.061.523 veículos, total 14,2% a mais do que no mesmo período do ano passado. Ainda, segundo a entidade, o patamar de vendas diárias é de 75 mil veículos, o maior registrado até agora. E o acumulado de vendas do ano (de janeiro a julho) é 16,63% maior que a do mesmo período de 2024.

“[Esse resultado] é excepcional em vista das incertezas do mercado. Ainda temos uma expectativa positiva para o fechamento do ano com um bom resultado em torno de 16 milhões de veículos comercializados, mas isso depende muito do comportamento da economia e do crédito na praça. Estamos acompanhando esses fatores com muita atenção”, diz o presidente da Fenauto, Enilson Sales.

Orvel prepara chegada do Renault Boreal no Estado

A Orvel Renault está se preparando para a chegada do Boreal, C-SUV da marca francesa, que foi apresentado no mês passado. As vendas estão previstas para começar em outubro deste ano. O Boreal é o quarto modelo lançado no framework da estratégia Renault International Game Plan 2024‑2027, que prevê o lançamento de oito novos veículos fora da Europa com investimento de 3 bilhões de euros, focando em SUVs dos segmentos C e D para aumentar o valor agregado por unidade vendida.

Capixabas percorrem mais de 1.300 km de moto para chegar a festival

Capixabas no Capital Moto Week 2025

12 Loucos por Scooter no Capital Moto Week 2025
Os motociclistas saíram de Vila Velha até Brasília. Divulgação
12 Loucos por Scooter no Capital Moto Week 2025
O grupo tem o nome de 12 Loucos por Scooter. Divulgação
12 Loucos por Scooter no Capital Moto Week 2025
Eles já participaram de duas edições do Festival Interlagos Motos, em São Paulo. Divulgação
12 Loucos por Scooter no Capital Moto Week 2025
A iniciativa faz parte das comemorações do Dia do Motociclista, que aconteceu em 27 de julho. Divulgação
A iniciativa faz parte das comemorações do Dia do Motociclista, que aconteceu em 27 de julho
A iniciativa faz parte das comemorações do Dia do Motociclista, que aconteceu em 27 de julho
A iniciativa faz parte das comemorações do Dia do Motociclista, que aconteceu em 27 de julho
A iniciativa faz parte das comemorações do Dia do Motociclista, que aconteceu em 27 de julho

Um grupo de capixabas embarcou em uma aventura no dia 30 de julho rumo à Brasília. Os motociclistas saíram de Vila Velha para participar da 20ª edição do Capital Moto Week, que terminou na última semana, e aconteceu em Brasília. Foram 1.300 km para chegar até a capital do país, totalizando 2.600 km de percurso de ida e volta.

O grupo, chamado 12 Loucos por Scooter, recebeu o convite da montadora japonesa por meio da Moto Vena. A iniciativa faz parte das comemorações do Dia do Motociclista, que aconteceu em 27 de julho. Os motociclistas já participaram juntos de duas edições do Festival Interlagos Motos, em São Paulo.

Ônibus elétricos crescem no primeiro semestre

O mercado de ônibus elétricos no Brasil registrou um crescimento de 141% no primeiro semestre em relação a 2024:foram emplacadas 306 unidades em todo o país, nesse período, enquanto em 2024, esse número foi de 127 unidades. Em junho, 34 ônibus elétricos entraram em circulação, um crescimento de 278% em comparação com o mesmo mês do ano anterior (9 veículos). São Paulo é o principal destino desses veículos, uma vez que dos 306 ônibus elétricos emplacados no primeiro semestre, 275 estão em operação na capital paulista, o que equivale a 90% do total nacional. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Toyota Corolla lidera índice de usados de sedãs

Preço médio do seguro do Toyota Corolla Altis Flex 2020/2020 é de R$ 3.957,48.
Toyota Corolla lidera com 81,5 pontos nas faixas de sedãs com até 3 anos. Crédito: Toyota/Divulgação

O Toyota Corolla teve o índice mais alto entre os sedãs usados. Segundo levantamento do Índice de Veículos Usados Grupo OLX - Fenauto de junho, o modelo lidera com 81,5 nas faixas com até 3 anos; com 81,5, de 4 a 8 anos e 81 pontos e de 9 a 12 anos. Com 70,5 o Honda Civic segue na dianteira dentre os sedãs a partir dos 13 anos. O índice cruza dados de procura e venda da plataforma OLX e Fenauto, e analisa desempenhos categorizados por tipos de carroceria e idade do veículo.

Já nos hatches quem lidera entre os modelos de até 3 anos é o Chevrolet Onix, com 81,1 pontos, e entre os carros de 4 a 8 anos, com 81. O Hyundai HB20 está na dianteira dentre os modelos de 9 a 12 anos. Volkswagen Gol segue à frente no caso dos veículos acima de 13 anos.

No caso dos SUVs, o Volkswagen T-Cross está à frente entre os modelos seminovos, com 78,1 pontos. O Jeep Compass lidera entre os veículos de 4 a 8 anos. Ford EcoSport segue reinando na faixa de 9 a 12 anos e a partir dos 13 anos.

A Gazeta integra o

Saiba mais
