Grupo automotivo capixaba prepara abertura de primeira loja da Zeekr no ES

Agora, a mais nova dessa lista é a Zeekr, que apresentou, no ano passado, o modelo X e, mais recentemente, o 001, ambos 100% elétricos. No Estado, ela será representada pelo grupo Triunfo Motorcycles, que, até agora, trabalhava apenas no segmento das duas rodas (com concessionárias das marcas Ducati, Triumph e Bajaj).

“Esta será a primeira marca de automóveis do grupo. O Espírito Santo tem um importante mercado de carros eletrificados e a Zeekr é uma marca que se posiciona um patamar acima das empresas chinesas que chegaram até agora no país”, avalia o CEO do grupo Triunfo Motorcycles, André Orletti.

A montadora chinesa faz parte do mesmo grupo da Volvo, que é controlado por outra empresa originária da China, a Geely, que atualmente tem uma parceria com a Renault e já apresentou um dos modelos que em breve serão comercializados no Brasil (além disso, a Geely deve trazer outras marcas controladas por ela para o país). Inclusive, segundo Orletti, a Zeekr está posicionada acima da Volvo e, recentemente, seus modelos foram classificados entre os mais seguros.

Com previsão de inauguração para o final de julho, a concessionária da Zeekr ficará localizada na avenida Leitão da Silva, em Vitória, com um espaço de 2 mil metros quadrados e oferecerá, além dos modelos lançados no país, toda a gama de peças e serviços.

“Será uma loja completa, com funilaria, peças, pintura, alinhamento… Nossa expectativa de vendas, por ser um nicho bem restrito - carros 100% elétricos premium -, deve ser de comercializar cerca de 12 unidades por mês”, complementa.

Carlider abre loja em Santa Maria de Jetibá

O Grupo Lider abriu mais uma loja de sua revenda de seminovos, a Carlider, desta vez em Santa Maria de Jetibá, na região Central Serrana do Espírito Santo. Além do estoque físico com pronta entrega, os consumidores podem acessar, na própria loja, a plataforma digital Carlider, que reúne mais de 500 veículos disponíveis.

Segundo o executivo do Grupo Lider, Celso Duarte, todos os automóveis são revisados e contam com a garantia de procedência. “Antes de serem colocados à venda, os veículos passam por uma rigorosa vistoria cautelar, que verifica a autenticidade do motor, chassi, hodômetro, lacre das placas e outros componentes, além da documentação”, acrescenta.

A nova loja conta com uma seleção que vai desde modelos de entrada até veículos premium, além de peças e acessórios originais. A unidade também oferece veículos por assinatura, com valor fixo mensal, por meio da plataforma Lider Drive, além de consórcios de carros e motos.

“A Carlider oferece uma jornada de inovação e excelência em mobilidade, redefinindo o conceito de compra, venda e troca de veículos. A loja também permite agendar serviços de manutenção e reparos, com conveniência, confiabilidade e opções como financiamento, seguros e planos de manutenção”, afirma.

Toyota alcança o marco de 3 milhões de veículos produzidos no Brasil

Um Corolla Cross XRX híbrido flex foi o carro de número 3 milhões a sair da linha de produção da Toyota Brasil, na fábrica de Sorocaba (SP). A empresa japonesa está instalada no país desde 1958, há 67 anos, sendo a primeira operação fora do Japão, onde iniciou a produção do lendário Bandeirante, que teve mais de 100 mil unidades feitas no país.

Já em 1998, a Toyota iniciou a fabricação nacional do Corolla, o modelo com maior volume de unidades fabricadas no Brasil, com 1,5 milhão de carros produzidos desde então. Nos anos seguintes foram produzidos outros modelos conhecidos da marca, como a perua Fielder e o Etios.

Atualmente, além do Corolla ainda são fabricados no Brasil o SUV Corolla Cross e o Yaris hatch, este último destinado exclusivamente à exportação. Até o fim do ano, a unidade de Sorocaba iniciará a fabricação de um novo modelo compacto híbrido flex pleno.

Recentemente a empresa anunciou um investimento de R$ 11,5 bilhões no país para a construção de uma nova fábrica em Sorocaba, ampliando a capacidade de produção de veículos e motores e a introdução de novos modelos equipados com a tecnologia híbrida flex plena.

“O marco de 3 milhões de veículos produzidos é um reflexo direto da dedicação dos nossos colaboradores, da confiança dos nossos clientes e da parceria dos nossos concessionários e fornecedores. Esta conquista reforça a relevância da operação brasileira e o nosso compromisso contínuo com o país e com o futuro da mobilidade na região”, afirma Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil.

