Veja o ranking das cores de carros mais buscadas pelos capixabas

Frota mundial tem ficado cada vez mais acromática, segundo pesquisa. Crédito: Shutterstock

Um levantamento exclusivo realizado pelo Webmotors Autoinsights mostrou quais foram as cores de carros que os capixabas mais buscaram pela plataforma de vendas, no período de janeiro a abril deste ano. Segundo a pesquisa, a cor de carro que mais recebeu visitas nesse período foi o branco, liderando com 23,33% das buscas (no ranking nacional, o branco está em segundo lugar, com 22,28% das buscas).



Em seguida está o preto, com um percentual de 21,32% (é a mais buscada no Brasil, com 22,42% do total de buscas no período). Depois estão, completando as cinco primeiras posições, o prata (21,32%), cinza (17,34%) e azul (7,42%). Veja o ranking completo abaixo:

Essa tendência tem sido vista no mundo todo, segundo um relatório divulgado pela Basf, no início do ano, onde 81% dos carros novos vendidos no mundo em 2023 tinham tons acromáticos. Um levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), divulgado em outubro do ano passado, mostrou que 68% dos veículos em circulação no Brasil são nas cores branco, preto, prata e cinza.

Usados mais vendidos

O Espírito Santo foi destaque, novamente, no crescimento de vendas na Região Sudeste de veículos usados e seminovos. O Estado teve um crescimento percentual de 14,7% no primeiro quadrimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, ficando à frente de RJ (12,%), MG (7,9% e SP (4,5%).

Ao todo, no período de janeiro a abril deste ano, foram comercializadas 141.999 unidades de usados e seminovos, segundo levantamento da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto)

Já as vendas nacionais no acumulado do ano superaram em 11% o mesmo período de 2024, chegando a 5.373.438 de veículos comercializados. Segundo o presidente da Fenauto, Enilson Sales, a previsão da entidade é de chegar a dezembro com um novo recorde de vendas em torno de 16,5 milhões de veículos comercializados.

“Embora o momento do mercado seja positivo e promissor, precisamos ter cautela, pois alguns pontos devem ser levados em consideração, como o desempenho da economia, índice de confiança do consumidor, alta de juros etc. Vamos acompanhando mês a mês esse desempenho”, complementa.

Dois lançamentos chegam às concessionárias do ES

O Nivus GTS foi o lançamento mais recente da Volkswagen no país. Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Vitoriawagen apresenta, nesta sexta (9) e sábado (10), o esportivo Volkswagen Nivus GTS, lançado na última semana. O modelo estará nas lojas de Vitória, Serra e Guarapari, que terão um café da manhã para receber os clientes. O modelo estará disponível para testes-drive nos dois dias.

As picapes F-150 e Maverick, da Ford, agora fazem parte da família Tremor. Crédito: Ford/Divulgação

Outro lançamento recente é o da linha Tremor da Ford. E a Viafor está preparando um evento de apresentação das versões mais radicais das picapes Maverick e F-150 no dia 27 de maio. Os dois modelos já estão nas concessionárias para que os clientes conheçam de perto seus diferenciais.

Consórcio automotivo pelo Grupo Águia Branca

Os planos disponíveis têm parcerias com administradoras homologadas pelas concessionárias. Crédito: Shutterstock

As concessionárias do Grupo Águia Branca vão oferecer planos de consórcio diferenciados por meio de parcerias com administradoras homologadas pelas concessionárias e regulamentadas pelo Banco Central do Brasil. As marcas atendidas incluem BYD Vitória Motors, Vitória Motors Jeep, Savana e Vitória Diesel (representantes da Mercedes-Benz), além de Kurumá, Osaka e Kyoto (representantes da Toyota).

Entre os diferenciais está a isenção da taxa de adesão: ao pagar a primeira parcela, o cliente já passa a fazer parte do grupo de consórcio. Também é possível utilizar um veículo usado como lance e há a possibilidade de antecipar a contemplação utilizando o próprio crédito como lance. São oferecidos planos com taxas reduzidas e até cashback. A flexibilidade de pagamento varia de 13 a 126 meses, com parcelas mensais, trimestrais ou semestrais, pagas via boleto bancário.

