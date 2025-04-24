ES tem maior crescimento do Sudeste na venda de carros usados

Foram comercializados, no Espírito Santo, 102.776 veículos seminovos e usados nos três primeiros meses de 2025 Crédito: Arives/Divulgação

O Espírito Santo foi destaque na comercialização de carros usados e seminovos nos três primeiros meses do ano. Segundo dados divulgados pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o Estado teve um crescimento de 12,9% nas vendas de janeiro a março deste ano, ficando em primeiro na Região Sudeste nesse período. Em seguida estão Rio de Janeiro (10,7%), Minas Gerais (8,9%) e São Paulo (3,6%).

De janeiro a março foram comercializados, no Espírito Santo, 102.776 veículos seminovos e usados, enquanto que no mesmo período de 2024, essa quantidade foi de 91.029 unidades. Para o diretor da Associação de Revendedores Independentes de Veículos do Espírito Santo (Arives), Romeu Marroquio, há alguns fatores que explicam esse resultado.

“O primeiro é o fator político, pois o Estado está muito bem administrado há alguns anos. Não somente neste, mas de governos anteriores também, o que acaba refletindo no mercado em geral, dando mais confiança para investimentos. Nosso Estado está indo muito bem na agricultura, principalmente no cultivo do café, impulsionando as regiões como Linhares, São Mateus e Colatina”, analisa.

Além desse cenário, ele também destaca ainda a construção civil e também os salários em dia do funcionalismo público. “A Enseada do Suá, por exemplo, está um verdadeiro canteiro de obras, o que impulsiona também a economia. E temos os funcionários públicos, que estão tendo aumento acima da inflação, o que ajuda na compra”, complementa.

Corolla é o usado mais buscado no ES na OLX E por falar em modelos usados e seminovos, o Toyota Corolla foi o automóvel mais buscado no Espírito Santo por meio da OLX, no primeiro trimestre. Segundo a plataforma, o índice de busca do sedã foi de 5,5% de participação dentre todos os modelos. O Volkswagen Gol, com 4,1% de share, vem em segundo lugar, e o Honda Civic, em terceiro, com 3,4%. Completam as sete primeiras posições o Fiat Palio, com 2,6%; Toyota Hilux e Fiat Strada, com 2,5%, Fiat Uno, com 2,4%, e Chevrolet Onix, com 2,3%.

Grupo Orletti inaugura nova loja Orvel Omoda | Jaecco

Loja foi inaugurada na semana passada e terá os dois modelos da marca lançados recentemente Crédito: Divulgação

“Essas novas marcas representam um importante passo na diversificação dos nossos produtos e serviços dentro da jornada de crescimento do grupo”, afirma o CEO do Grupo Orletti, Wagner Orletti.

Mais carros chineses vendidos no Estado Outra marca chinesa de veículos eletrificados que em breve deve chegar ao mercado capixaba é a GAC, por meio do Grupo Lider, que já tem outra montadora do outro lado do mundo em seu portfólio, a GWM. A inauguração da loja de Vitória está prevista para o mês de maio. Pelo perfil da loja encontrado em uma rede social, há previsões de de abrir lojas em Vila Velha e também fora do Estado, em Niterói (RJ).

Marcas do Grupo Águia Branca participam de evento agro em GO

A BYD Vitória Motors esteve no evento pela segunda vez e deu destaque para a picape híbrida Shark Crédito: Divulgação

A Azul Agro e a BYD Vitória Motors, marcas pertencentes ao Grupo Águia Branca, participaram da Tecnoshow Comigo 2025, uma das principais feiras do agronegócio no Brasil, que aconteceu no início do mês, em Rio Verde (GO).

A Azul Agro apresentou máquinas da New Holland Crédito: Divulgação

A Azul Agro apresentou máquinas da New Holland, como a PL 6.000, CR 7.90, o trator 7630 e o pulverizador SP 3500. Além disso, ofereceu condições facilitadas de financiamento e destacou o projeto “É Tempo de Mulher”, voltado ao protagonismo feminino no agro. Já a BYD Vitória Motors, presente pelo segundo ano consecutivo na feira, apostou na picape híbrida Shark como destaque, além dos modelos Song Plus e King.

Lexus Vitória promove evento para lançamento do NX 450h+ O lançamento do SUV híbrido plug-in Lexus NX 450h+ foi em grande estilo. A Lexus Vitória escolheu a enoteca Gran Cave, na Mata da Praia, em Vitória, para receber os convidados do evento, que participaram de um jantar harmonizado e receberam brindes exclusivos da marca de luxo da Toyota.

Financiamento de veículos no Brasil cai em março

As vendas financiadas de veículos no Brasil totalizaram 551 mil unidades em março Crédito: Shutterstock

As vendas financiadas de veículos no Brasil totalizaram 551 mil unidades em março deste ano, entre novos e usados, de acordo com dados da B3. O número, que inclui autos leves, pesados e motos em todo o país, representa uma queda de 3,6% na comparação com o mesmo período de 2024.

Em relação a fevereiro deste ano, o recuo foi de 2,3%. Por outro lado, o financiamento de motos cresceu 4,8% em relação a março de 2024, e 1,5% em relação a fevereiro.

“O resultado do primeiro trimestre mostra que o setor continua aquecido, dando continuidade ao movimento visto no segundo semestre de 2024. Vale ressaltar que a queda em março na comparação com o mês anterior é justificada pela sazonalidade do carnaval, uma vez que a média de veículos financiados em março por dia útil é maior do que em fevereiro.”, afirma o superintendente de Produtos de Financiamentos na B3, Daniel Takatohi.