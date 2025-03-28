Lexus amplia portfólio no Brasil e lança SUV híbrido plug-in por R$ 457.990

Na dianteira, chama atenção a tradicional grade spindle grille, projetada para otimizar a aerodinâmica e a eficiência, além do sistema de iluminação Full LED com DRL em formato de “L” Crédito: Lexus/Divulgação

A Lexus acaba de anunciar a chegada do NX 450h+, o novo híbrido plug-in da marca no Brasil. Entre os destaques do novo modelo estão a motorização do veículo, que acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos e oferece até 55 km de autonomia no modo 100% elétrico, e a garantia de até dez anos. O modelo chega em versão única com carregamento na tomada com preços que partem de R$ 457.990.

Exterior e interior

O novo Lexus NX 450h+ tem um design com apelo esportivo e sofisticado. Na dianteira, chama atenção a tradicional grade spindle grille, projetada para otimizar a aerodinâmica e a eficiência, além do sistema de iluminação Full LED com DRL em formato de “L”.

As rodas são de liga leve de 20 polegadas com acabamento diamantado. Na traseira, as lanternas em Full LED são interligadas sobre a tampa do porta-malas, que oferece abertura e fechamento elétrico com a função hands-free.

Disponível em oito diferentes opções de cores externas, o modelo é oferecido nos tons Branco Sônico, Cinza Titanium, Cinza Cromo, Preto Grafite, Verde Musgo, Azul Celestial, Bronze e Vermelho.

O interior do veículo é equipado com iluminação ambiente temática que permite escolher entre 14 diferentes combinações inspiradas na natureza, como os modos “Rain Forest” e “Sunset”. Também há materiais com detalhes de madeira e outras texturas em quatro cores de revestimento (bege, caramelo, granada e preto), enquanto o teto panorâmico possui sistema de abertura elétrica.

A central multimídia tem uma tela de 14” que pode ser controlada pela voz, por meio da frase “Olá, Lexus” Crédito: Lexus/Divulgação

Com design interno baseado no conceito Tazuna, o novo Lexus NX 450h+ tem assentos que permitem uma ligação mais sensorial entre o automóvel e os ocupantes, com sistema de ventilação para os bancos dianteiros e aquecimento para todos, além de ajustes elétricos em 12 posições para motorista e 8 posições para passageiro, além de ar-condicionado digital automático dual zone.

A central multimídia tem uma tela de 14” que pode ser controlada pela voz, por meio da frase “Olá, Lexus”, oferecendo conectividade para os sistemas Android Auto e Apple CarPlay, bem como sistema de som com assinatura da Mark Levinson com 17 alto-falantes. Completa a hospitalidade a bordo o conjunto formado pelas maçanetas eletrônicas e-Latch, o retrovisor interno digital – com apoio de câmera instalada no vidro traseiro – e segunda fileira com rebatimento elétrico.

Motorização

Com 308 cv de potência combinada, o NX 450h+ acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos. O modelo é equipado com um motor a combustão de 2.5 litros de quatro cilindros com 187 cv de potência e 23,6 kgfm de torque, além de dois motores elétricos – um no eixo dianteiro, com 182 cv e 27 kgfm, e outro no traseiro, com 54 cv e 12,1 kgfm.



NX 450h+ tem 308 cv de potência combinada, indo de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos Crédito: Lexus/Divulgação

O NX 450h+ oferece sistema de tração integral (AWD) controlado eletronicamente que ajusta a distribuição de torque entre os eixos para diferentes condições de uso e estilos de condução. Dessa forma, o veículo proporciona uma experiência de direção mais precisa e segura, desde as exigências mais suaves até as performances mais esportivas, fundamentado pela assinatura dinâmica Lexus Driving Signature.

A novidade é equipada com transmissão Hybrid Transaxle continuamente variável do tipo planetária e tecnologia shift-by-wire, que substitui conexões mecânicas por comandos elétricos. Em conjunto, esses recursos garantem acelerações mais lineares, trocas de marchas mais rápidas e suaves, além de contribuírem para a maior eficiência no consumo de combustível.

Já a bateria de íons de lítio de 18,1 kWh oferece até 55 km de autonomia no modo totalmente elétrico. A Lexus também oferece de série, sem custo adicional, um carregador portátil e um wallbox da WEG capaz de recarregar o veículo completamente em 2h45.

O modelo alcança médias de 14,5 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada no modo híbrido, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Já no modo elétrico – seguindo a metodologia do Inmetro para equiparar o consumo de energia ao uso de combustível (km/l e) –, registra 36,1 “km/l e” na cidade e 29,6 “km/l e” na estrada.

Segurança e tecnologia

O SUV oferece o sistema Lexus Safety System 3.0, bem como uma série de tecnologias de segurança ativa para auxiliar o condutor Crédito: Lexus/Divulgação

No quesito segurança passiva, o novo NX 450h+ tem sete airbags: um de joelho para o motorista, dois frontais, dois laterais para motorista e passageiro dianteiro, além de dois de cortina. E o SUV também oferece o sistema Lexus Safety System 3.0, bem como uma série de tecnologias de segurança ativa para auxiliar o condutor:

• Sistema de Saída de Faixa (LTA): o sistema entra automaticamente em ação e avisa o motorista com um sinal sonoro ou vibração no volante, para corrigir o curso sempre que ultrapassar as marcações da pista.

• Sistema de Mudança de Faixa (LDA): o sistema entra automaticamente em ação para auxiliar o motorista no processo de mudança de faixa, monitorando aproximação de carros, para prevenir potenciais colisões.

• Sistema de Colisão Frontal (PCS): suporte na prevenção de colisão e danos por meio de alertas sonoros. Se necessário, ativa automaticamente o sistema de frenagem (acima de 20 km/h).

• Farol Alto Adaptativo (AHS): acende e apaga parcialmente os LEDs do farol do veículo, para evitar o ofuscamento do motorista à frente e na mão contrária, o que ajuda a garantir a visibilidade ideal durante a condução noturna.

• Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (DRCC): utiliza laser, radar e câmeras para manter uma distância constante e segura em relação ao carro da frente. O sistema ainda diminui ou aumenta automaticamente a velocidade, de acordo com o tráfego.

• Alerta de Ponto Cego (BSM): monitor de ponto cego que identifica automóveis fora do campo de visão do motorista e emite alertas por meio de aviso no retrovisor externo do veículo.

• Suporte à frenagem de estacionamento: dispositivo que emite um aviso sonoro para informar o motorista sobre a presença de tráfego na traseira do veículo e caso necessário age com frenagem automática enquanto possui velocidade de até 20km/h.

• Radar de verificação de perímetro (Safety Exit Assist – SEA): sistema que opera com o auxílio dos sensores do BSM para detectar veículos que se aproximam por trás, incluindo bicicletas, para evitar colisões com a porta aberta. Se o sistema identificar um potencial acidente, um sinal sonoro é emitido, junto com um alerta visual que se acende no retrovisor externo. Caso a pessoa insista em abrir a porta, o sistema realizará o travamento automático.

O Lexus NX 450h+ também traz freios ABS ventilados nas quatro rodas e regenerativos na dianteira Crédito: Lexus/Divulgação

Também há controle de tração e estabilidade com assistência de partida em subida, além de sistema de iluminação lateral (cornering lamp), os sensores de estacionamento inteligente (Intelligent Clearance Sonar – ICS) que funcionam em velocidades de até 15 km/h e o Assistente Ativo em Curvas (Active Cornering Assist – ACA) que completam o pacote de comodidades do novo SUV premium.

O Lexus NX 450h+ também traz freios ABS ventilados nas quatro rodas e regenerativos na dianteira, sistema Isofix, câmera de visão 360° e Advanced Park, assistente de estacionamento automático (paralelo e perpendicular) com 12 sensores ultrassônicos capaz de atuar de maneira semiautônoma, sem intervenção do condutor na direção.

Garantia de 10 anos

A Lexus oferece garantia de até 10 anos ou 200 mil quilômetros para todos os veículos fabricados a partir de 2020 – incluindo modelos seminovos. Sem custo adicional para os clientes, esse benefício integra o programa LexusCare.

Para usufruir da extensão de garantia, o proprietário de um veículo Lexus modelo 2020/2020, com menos de 200 mil km (para pessoas físicas) ou 100 mil km (para pessoas jurídicas), deve adequar o veículo ao Plano de Manutenção Periódica em uma concessionária autorizada, logo após o término da garantia básica de 5 anos. Não há nenhuma taxa de adesão, mas é importante que o veículo esteja em conformidade com as condições originais de fábrica.

A Lexus oferece garantia de até 10 anos ou 200 mil quilômetros para todos os veículos fabricados a partir de 2020 Crédito: Lexus/Divulgação

Essa garantia estendida oferece proteção para os componentes essenciais do veículo, como motor, transmissão, sistema de arrefecimento, freios, peças de carroceria e sistemas elétricos (não incluindo multimídia), com limite máximo de 10 anos ou 200 mil quilômetros para uso particular, e 100 mil quilômetros para uso comercial.