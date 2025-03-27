Nissan mostra que continua no jogo e anuncia, de uma só vez, quase 30 carros

Produtos previstos para o mercado latino-americano para os próximos anos incluem novas gerações do Versa e da Frontier, além de um SUV subcompacto Crédito: Nissan/Divulgação

A Nissan tem sido a verdadeira protagonista de uma série dramática nos últimos meses, desde o anúncio da redução da participação da Renault na composição acionária da montadora japonesa. Chegou-se a anunciar uma parceria da Nissan com a Honda , o que as tornaria em um dos maiores grupos automotivos do planeta, mas essa conversa não foi para a frente. Em seguida, houve rumores de que a Nissan estaria buscando aliar-se à Tesla.

Mas no início de março outra notícia voltou os holofotes para a japonesa, a troca de seu Representante Executivo, Presidente e CEO, onde entra Ivan Espinosa (antes Chief Planning Officer) no lugar de Makoto Uchida . E nem bem o mês terminou e a montadora já anunciou um plano ambicioso para os próximos anos que envolve tanto a Nissan quanto a marca de luxo Infiniti com a chegada de 26 modelos entre novidades, repaginações e estreia em novos mercados, mostrando que a empresa continua no jogo, tal e qual uma reviravolta no final de uma série.

No comunicado emitido pela Nissan nesta quarta-feira (26), a empresa detalhou todos os próximos passos, em que já desenhou as estratégias para cada região. O Brasil, provavelmente, vai ser palco de lançamentos como a nova geração do Versa, da picape Frontier e de um SUV subcompacto, que deve ficar abaixo do Kicks.

A montadora também anunciou a decisão de variar suas motorizações, não focando apenas em modelos 100% elétricos. Segundo a empresa, a futura linha de modelos vai incluir tecnologias como e-Power de condução 100% elétrica e híbridos plug-in, veículos elétricos (VEs) de nova geração e motores de combustão interna (ICE) avançados.

A terceira geração do sistema e-Power vai oferecer até 15% de otimização da economia em velocidades mais altas, em comparação com o sistema atual, de segunda geração. Ele também vai entregar níveis menores de emissões e menos ruído e vibrações. A tecnologia utiliza um motor a gasolina de pequena capacidade e uma bateria de íons de lítio para alimentar um motor elétrico que faz as rodas funcionarem.

Veja os modelos anunciados da Nissan

1 - Versa: deve ganhar uma nova geração e reestilização. Ao contrário do que se imaginou, o sedã compacto vai permanecer firme e forte na região da América Latina, o que deve incluir o Brasil na lista.

2 - Sentra: uma nova geração do Sentra, o sedã médio campeão de vendas da Nissan, será lançada ainda este ano nos mercados dos EUA e Canadá. Não há informações dessa nova geração para o Brasil.

Linha de novos produtos para o mercado norte-americano Crédito: Nissan/Divulgação

3 - SUV subcompacto: foi anunciado um novo SUV subcompacto, que deve ficar abaixo do Kicks Play (que deve conviver por um tempo com a geração nova do Kicks no Brasil). O modelo chega em um momento que outras marcas (como Chevrolet e Volkswagen) apostam nesse segmento que já tem o Fiat Pulse e o Renault Kardian como veteranos.

4 - Frontier: a picape vai ganhar um redesign, sistema de infoentretenimento aprimorado e tecnologias avançadas de assistência ao motorista (ADAS).

5 - Leaf: o modelo elétrico que chegou a ser vendido no Brasil volta repaginado, em formato de um SUV. EUA, Canadá e Europa serão os primeiros mercados a receber o novo Nissan Leaf, ainda este ano, e em 2026 será a vez da Austrália, mas não há menção à chegada do modelo para o Brasil.

6 - Rogue: o SUV médio aventureiro terá a produção da sua quarta geração a partir de 2026 e será o primeiro a oferecer a tecnologia e-Power para os consumidores dos EUA e Canadá. Além disso, a Nissan também vai oferecer uma versão do Rogue com um motor de combustão interna, além de uma versão híbrida plug-in.

7 - Pathfinder: SUV médio de luxo vai ganhar uma versão renovada com foco nos mercados dos EUA e Canadá.

8 - Novo veículo elétrico: no final do ano fiscal de 2027, está programado o início da produção de um novo veículo elétrico da Nissan na planta de Canton, no estado americano do Mississippi. O novo modelo será um SUV com foco em aventuras.

9 - X-Trail e-Power: versão com motorização eletrificada se expandirá para mercados adicionais da região da América Latina.

10 - Kei car: com foco no segmento de carros mini (kei cars), a Nissan vai renovar um de seus modelos dessa faixa, no Japão.

11 - Minivan: no ano fiscal 2026, será a estreia de uma nova geração de minivan, equipada com a terceira geração do sistema e-Power, também no Japão.

12 - Micra: subcompacto da marca (que já foi vendido no Brasil com o nome de March) volta à Europa em uma versão nova e elétrica, com design sofisticado e desenvolvido em conjunto com a Renault. Mantendo a essência de suas gerações anteriores, o modelo tem design assinado pelo Nissan Design Europe em Londres e será comercializado exclusivamente para os clientes europeus. Sua comercialização começará antes do final do ano.

13 - Qashqai: SUV compacto da Nissan terá uma nova geração, que irá estrear a terceira geração do sistema e-Power na Europa no final de 2025 e em 2026 na Austrália.

14 - Juke: outro SUV compacto da marca, chegará em uma versão 100% elétrica na Europa, tornando-se o quarto carro elétrico de passeio zero emissões da Nissan no continente. Baseado no conceito “Hyper Punk”, o SUV compacto vai dar continuidade à tradição do design ousado e conectividade avançada do Juke, com possibilidades de customização para satisfazer o desejo dos proprietários de expressarem sua personalidade.

O novo Nissan Leaf chegará aos mercados em meados deste ano Crédito: Nissan/Divulgação

15 - Z Nismo: modelo vai ampliar a gama de modelos da divisão de superesportivos da Nissan trazendo a experiência de um carro esportivo pronto para as pistas. O foco desse lançamento será o Oriente Médio.

16 - Monovolume (MPV): marcado para estrear na Índia no ano fiscal de 2025

17 - SUV médio (C-SUV) de 5 lugares: também vai estrear na Índica em 2026. Os dois modelos serão produzidos localmente na planta de Chennai, seguindo a estratégia “One Car, One World” para dar sustentação às vendas domésticas e entregar exportações de classe mundial nas configurações de direção à direita e esquerda. A Nissan definiu uma meta de atingir 100 mil unidades tanto nas vendas domésticas quanto nas exportações a partir da Índia.

18 - Ariya: crossover 100% elétrico da Nissan que começará a ser comercializado na Austrália ainda em 2025.

19 - Patrol: terá sua nova geração comercializada na região da Oceania, definida pela montadora como o maior mercado no mundo para veículos com a direção do lado direito. O novo Patrol também será lançado no Egito e na África do Sul no ano fiscal de 2025 e de 2026, respectivamente.

20 - Nova picape de uma tonelada: com a colaboração da Mitsubishi Motors, modelo deve estrear também na Oceania.

21 - Magnite: SUV compacto vai estrear no mercado dos países africanos com direção do lado esquerdo durante o ano fiscal de 2025.

22 - Novo SUV de 5 lugares: também vai chegar a alguns mercados africanos durante o ano fiscal de 2026.

Nova geração Nissan Micra (conhecido como March no Brasil) será lançada como elétrico na Europa Crédito: Nissan/Divulgação

Os modelos da Infinity

23 - QX60: SUV de três fileiras de bancos será comercializado com a sua versão renovada nos mercados dos EUA e Canadá.

24 - QX80: maior modelo da marca ganha novo pacote Sport para EUA e Canadá.

25 - QX65: a marca de luxo também não vai ficar de fora da tendência dos SUVs cupês e estreia o novo QX65, inspirado no Infiniti FX. O modelo promete uma alternativa elegante com duas fileiras de bancos no segmento popular dos crossovers médios para EUA, Canadá, América Latina (mas não houve definição se o modelo virá para o Brasil) e Oriente Médio.