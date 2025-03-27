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Nova fase?

Nissan mostra que continua no jogo e anuncia, de uma só vez, quase 30 carros

Montadora japonesa que recentemente teve seu comando trocado, adiantou lançamentos para os próximos dois anos, incluindo novo SUV abaixo do Kicks

Publicado em 27 de Março de 2025 às 17:59

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

27 mar 2025 às 17:59
Novos anúncios de modelos da Nissan
Produtos previstos para o mercado latino-americano para os próximos anos incluem novas gerações do Versa e da Frontier, além de um SUV subcompacto Crédito: Nissan/Divulgação
A Nissan tem sido a verdadeira protagonista de uma série dramática nos últimos meses, desde o anúncio da redução da participação da Renault na composição acionária da montadora japonesa. Chegou-se a anunciar uma parceria da Nissan com a Honda, o que as tornaria em um dos maiores grupos automotivos do planeta, mas essa conversa não foi para a frente. Em seguida, houve rumores de que a Nissan estaria buscando aliar-se à Tesla.
Mas no início de março outra notícia voltou os holofotes para a japonesa, a troca de seu Representante Executivo, Presidente e CEO, onde entra Ivan Espinosa (antes Chief Planning Officer) no lugar de Makoto Uchida. E nem bem o mês terminou e a montadora já anunciou um plano ambicioso para os próximos anos que envolve tanto a Nissan quanto a marca de luxo Infiniti com a chegada de 26 modelos entre novidades, repaginações e estreia em novos mercados, mostrando que a empresa continua no jogo, tal e qual uma reviravolta no final de uma série.
No comunicado emitido pela Nissan nesta quarta-feira (26), a empresa detalhou todos os próximos passos, em que já desenhou as estratégias para cada região. O Brasil, provavelmente, vai ser palco de lançamentos como a nova geração do Versa, da picape Frontier e de um SUV subcompacto, que deve ficar abaixo do Kicks.
A montadora também anunciou a decisão de variar suas motorizações, não focando apenas em modelos 100% elétricos. Segundo a empresa, a futura linha de modelos vai incluir tecnologias como e-Power de condução 100% elétrica e híbridos plug-in, veículos elétricos (VEs) de nova geração e motores de combustão interna (ICE) avançados.
A terceira geração do sistema e-Power vai oferecer até 15% de otimização da economia em velocidades mais altas, em comparação com o sistema atual, de segunda geração. Ele também vai entregar níveis menores de emissões e menos ruído e vibrações. A tecnologia utiliza um motor a gasolina de pequena capacidade e uma bateria de íons de lítio para alimentar um motor elétrico que faz as rodas funcionarem.

Veja os modelos anunciados da Nissan

1 - Versa: deve ganhar uma nova geração e reestilização. Ao contrário do que se imaginou, o sedã compacto vai permanecer firme e forte na região da América Latina, o que deve incluir o Brasil na lista.
2 - Sentra: uma nova geração do Sentra, o sedã médio campeão de vendas da Nissan, será lançada ainda este ano nos mercados dos EUA e Canadá. Não há informações dessa nova geração para o Brasil.
Novos anúncios de modelos da Nissan
Linha de novos produtos para o mercado norte-americano Crédito: Nissan/Divulgação
3 - SUV subcompacto: foi anunciado um novo SUV subcompacto, que deve ficar abaixo do Kicks Play (que deve conviver por um tempo com a geração nova do Kicks no Brasil). O modelo chega em um momento que outras marcas (como Chevrolet e Volkswagen) apostam nesse segmento que já tem o Fiat Pulse e o Renault Kardian como veteranos.
4 - Frontier: a picape vai ganhar um redesign, sistema de infoentretenimento aprimorado e tecnologias avançadas de assistência ao motorista (ADAS).
5 - Leaf: o modelo elétrico que chegou a ser vendido no Brasil volta repaginado, em formato de um SUV. EUA, Canadá e Europa serão os primeiros mercados a receber o novo Nissan Leaf, ainda este ano, e em 2026 será a vez da Austrália, mas não há menção à chegada do modelo para o Brasil.
6 - Rogue: o SUV médio aventureiro terá a produção da sua quarta geração a partir de 2026 e será o primeiro a oferecer a tecnologia e-Power para os consumidores dos EUA e Canadá. Além disso, a Nissan também vai oferecer uma versão do Rogue com um motor de combustão interna, além de uma versão híbrida plug-in.
7 - Pathfinder: SUV médio de luxo vai ganhar uma versão renovada com foco nos mercados dos EUA e Canadá.
8 - Novo veículo elétrico: no final do ano fiscal de 2027, está programado o início da produção de um novo veículo elétrico da Nissan na planta de Canton, no estado americano do Mississippi. O novo modelo será um SUV com foco em aventuras.
9 - X-Trail e-Power: versão com motorização eletrificada se expandirá para mercados adicionais da região da América Latina.
10 - Kei car: com foco no segmento de carros mini (kei cars), a Nissan vai renovar um de seus modelos dessa faixa, no Japão.
11 - Minivan: no ano fiscal 2026, será a estreia de uma nova geração de minivan, equipada com a terceira geração do sistema e-Power, também no Japão.
12 - Micra: subcompacto da marca (que já foi vendido no Brasil com o nome de March) volta à Europa em uma versão nova e elétrica, com design sofisticado e desenvolvido em conjunto com a Renault. Mantendo a essência de suas gerações anteriores, o modelo tem design assinado pelo Nissan Design Europe em Londres e será comercializado exclusivamente para os clientes europeus. Sua comercialização começará antes do final do ano.
13 - Qashqai: SUV compacto da Nissan terá uma nova geração, que irá estrear a terceira geração do sistema e-Power na Europa no final de 2025 e em 2026 na Austrália.
14 - Juke: outro SUV compacto da marca, chegará em uma versão 100% elétrica na Europa, tornando-se o quarto carro elétrico de passeio zero emissões da Nissan no continente. Baseado no conceito “Hyper Punk”, o SUV compacto vai dar continuidade à tradição do design ousado e conectividade avançada do Juke, com possibilidades de customização para satisfazer o desejo dos proprietários de expressarem sua personalidade.
Novos anúncios de modelos da Nissan
O novo Nissan Leaf chegará aos mercados em meados deste ano Crédito: Nissan/Divulgação
15 - Z Nismo: modelo vai ampliar a gama de modelos da divisão de superesportivos da Nissan trazendo a experiência de um carro esportivo pronto para as pistas. O foco desse lançamento será o Oriente Médio.
16 - Monovolume (MPV): marcado para estrear na Índia no ano fiscal de 2025
17 - SUV médio (C-SUV) de 5 lugares: também vai estrear na Índica em 2026. Os dois modelos serão produzidos localmente na planta de Chennai, seguindo a estratégia “One Car, One World” para dar sustentação às vendas domésticas e entregar exportações de classe mundial nas configurações de direção à direita e esquerda. A Nissan definiu uma meta de atingir 100 mil unidades tanto nas vendas domésticas quanto nas exportações a partir da Índia.
18 - Ariya: crossover 100% elétrico da Nissan que começará a ser comercializado na Austrália ainda em 2025.
19 - Patrol: terá sua nova geração comercializada na região da Oceania, definida pela montadora como o maior mercado no mundo para veículos com a direção do lado direito. O novo Patrol também será lançado no Egito e na África do Sul no ano fiscal de 2025 e de 2026, respectivamente.
20 - Nova picape de uma tonelada: com a colaboração da Mitsubishi Motors, modelo deve estrear também na Oceania.
21 - Magnite: SUV compacto vai estrear no mercado dos países africanos com direção do lado esquerdo durante o ano fiscal de 2025.
22 - Novo SUV de 5 lugares: também vai chegar a alguns mercados africanos durante o ano fiscal de 2026.
Novos anúncios de modelos da Nissan
Nova geração Nissan Micra (conhecido como March no Brasil) será lançada como elétrico na Europa Crédito: Nissan/Divulgação

Os modelos da Infinity

23 - QX60: SUV de três fileiras de bancos será comercializado com a sua versão renovada nos mercados dos EUA e Canadá.
24 - QX80: maior modelo da marca ganha novo pacote Sport para EUA e Canadá.
25 - QX65: a marca de luxo também não vai ficar de fora da tendência dos SUVs cupês e estreia o novo QX65, inspirado no Infiniti FX. O modelo promete uma alternativa elegante com duas fileiras de bancos no segmento popular dos crossovers médios para EUA, Canadá, América Latina (mas não houve definição se o modelo virá para o Brasil) e Oriente Médio.
26 - SUV elétrico de luxo: inspirado no conceito Vision QXe, que associa a última palavra na linguagem de design Artistry in Motion da marca com uma série de equipamentos tecnológicos. Para EUA e Canadá.

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