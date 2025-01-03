Versão SR adota um visual mais esportivo para tornar o Nissan Versa mais atraente

O Versa é hoje o modelo de entrada da Nissan no Brasil, mas compartilha essa posição com o SUV Kicks Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

Desde que o hatch compacto Nissan March deixou de ser produzido no Brasil, em 2020, coube ao sedã compacto Versa ocupar o cargo de “modelo de entrada” da marca japonesa no mercado brasileiro. Na prática, tal função é compartilhada com o utilitário esportivo Kicks , o “best seller” da marca no Brasil, produzido na fábrica de Resende (RJ), com faixa de preços pouco superior.

Em 2024, o Versa obteve 9.753 emplacamentos nos dez primeiros meses do ano, que o deixam como sétimo colocado no ranking nacional de vendas do segmento de sedãs compactos, superado pelos concorrentes Chevrolet Onix Plus (49.013 emplacamentos de janeiro a outubro), Fiat Cronos (34.012), Hyundai HB20S (27.280), Volkswagen Virtus (26.506), Toyota Yaris sedã (19.192) e Honda City sedã (12.798).

A SR preserva as caraterísticas básicas das demais configurações da linha Versa Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

Ficou na frente apenas do Renault Logan, que deixou de ser produzido no Paraná no fim de outubro após 17 anos em linha, totalizando 4.519 vendas em 2024. A versão SR (que significa “Sport Rally”) do sedã produzido em Aguascalientes, no México – com detalhes esportivos, mas sem alterações no motor 1.6 aspirado – chegou em maio deste ano. Com preço de R$ 125.190, posiciona-se R$ 4.700 acima da intermediária Advance e R$ 13.800 abaixo da “top” Exclusive.

A SR preserva as caraterísticas básicas das demais configurações da linha Versa. Tem 4,50 metros de comprimento, 1,74 metro de largura, 1,47 metro de altura e 2,62 metros entre os eixos, com porta-malas de 482 litros. A plataforma V da linha Versa é de 2012, porém, foi atualizada na geração lançada em 2020 para aceitar recursos de assistência ao motorista (ADAS).

O conceito de design do sedã é o V Motion 2.0, sem grandes ousadias, entretanto, contemporâneo e equilibrado Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

O conceito de design do sedã é o V Motion 2.0, sem grandes ousadias, entretanto, contemporâneo e equilibrado. Os volumes bem marcados fazem com que o sedã compacto pareça ser um médio. Sob o capô, o Versa SR traz o mesmo motor 1.6 16V flex de toda a linha do sedã, que rende 113 cavalos a 5.600 rpm e 15,3 kgfm 4 mil giros com etanol, sempre gerenciado por um câmbio X-tronic CVT com 6 marchas simuladas. É o mesmo conjunto mecânico usado pelo Kicks.

Para ter redução de preço de R$ 13.800 em relação à “top” Exclusive, a SR abdica de revestimento em couro sintético nos bancos, assinatura e faróis em leds, ar-condicionado digital, apoio central traseiro, monitor de ponto cego e dos alertas de atenção do motorista e de tráfego cruzado traseiro.

Foram mantidos os alertas de colisão com assistente inteligente de frenagem (pode atuar no freio autonomamente) e de objetos esquecidos no banco traseiro. As rodas passam de 17 para 16 polegadas e a central multimídia reduz de 8 para 7 polegadas.

A SR traz de série faróis halógenos, seis airbags, chave presencial para travas e ignição por botão Push Start, central multimídia com espelhamento via cabo para Android Auto e Apple CarPlay, controle de cruzeiro, carregador de celular sem fio, câmera 360 graus, vidros com acionamento elétrico nas quatro portas e painel de instrumentos com tela colorida de 7 polegadas.

O motor é 1.6 16V flex, que rende 113 cavalos a 5.600 rpm e 15,3 kgfm 4 mil giros com etanol Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

Ser apenas uma opção mais despojada e mais barata que a Exclusive não bastaria para criar uma nova opção atraente aos consumidores. Para isso, o Versa SR aposta em uma estética mais esportiva e jovial. Tal proposta é explicitada pelos emblemas “SR” na grade frontal e na tampa traseira, carenagens dos retrovisores externos e grade em preto brilhante, rodas de 16 polegadas diamantadas e um elegante spoiler da cor da carroceria na tampa do porta-malas.

Internamente, a esportividade é evocada pelas costuras duplas em laranja nos bancos, no console frontal e nos painéis das portas. O acabamento em preto brilhante no painel e a imitação de fibra de carbono nos puxadores das portas reforçam o estilo, assim como o volante revestido em couro sintético e os detalhes em alumínio e cromados no console central, no painel e nas portas.

Em 2024, o Versa obteve 9.753 emplacamentos nos dez primeiros meses do ano Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

O custo inicial de R$ 125.190 do Versa SR vale somente para a carroceria na cor Preto Premium. As outras cores disponíveis – Cinza Grafite, Branco Diamond, Prata Lunar e Vermelho Scarlet (a do modelo testado) – acrescentam R$ 2 mil à fatura.

Há vários opcionais disponíveis para a SR, incluindo sensor de estacionamento dianteiro (R$ 1.132), iluminação interna (R$ 519), calha de chuva (R$ 316), tapete para porta-malas (R$ 406), tapete de banco traseiro para pets (R$ 518) e interface sem fio para o multimídia (R$ 758).

Experiência a bordo - Bem dimensionado

Modelo tem 4,50 metros de comprimento, 1,74 metro de largura, 1,47 metro de altura e 2,62 metros entre os eixos, com porta-malas de 482 litros Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

Desde sua estreia em 2011, o Versa sempre foi um sedã compacto reconhecido pelo bom espaço interno, tanto nos bancos da frente quanto atrás, e pelo porta-malas generoso – na atual geração, são 482 litros. A percepção de amplitude é potencializada pelos fartos e eficientes nichos para objetos, como o compartimento sob o apoio de braços entre os bancos.

Na frente, os eficientes bancos Zero Gravity apoiam as costas e reforçam o conforto – não cansa após longas horas ao volante. O isolamento acústico é eficiente, apesar do câmbio CVT ser um tanto rumoroso nos giros mais elevados. O aspecto interior do Versa remete bastante ao do utilitário esportivo Kicks. Na versão SR, traz detalhes que reforçam o estilo mais esportivo.

Para ter redução de preço de R$ 13.800 em relação à “top” Exclusive, a SR abdica de revestimento em couro sintético nos bancos Crédito: Nissan/Divulgação

O console frontal e o volante multifuncional – que conta com regulagem de altura e profundidade – são revestidos em couro sintético, enquanto guarnições nas portas simulam fibra de carbono. Costuras e detalhes alaranjados nos bancos revestidos em tecido preto, nas portas e no console reforçam a desejável jovialidade da variante.

O acabamento preserva o bom padrão da linha Versa, com predomínio de plástico rígido mas com texturas agradáveis e encaixes corretos e sem rebarbas. Há tomadas USB para o banco traseiro, no entanto, não há saídas de ar-condicionado específicas para o pessoal de trás.

O 1.6 16V de quatro cilindros aspirado com 113 cavalos e 15,3 kgfm do Versa mostra que o carro dá conta Crédito: Nissan/Divulgação

O painel de instrumentos é parcialmente digital. No multimídia, o destaque é a câmera 360 graus – uma composição das câmeras externas, simulando uma imagem aérea –, recurso usual nos modelos da Nissan que ajuda bastante na hora de estacionar.

Contudo, a central multimídia Nissan Connect com display “touchscreen” colorido de 7 polegadas não oferece espelhamento de celular wireless, obrigando a se recorrer aos cabos USB (do tipo A), algo que gera uma sensação de anacronismo. Além da tela não ser das maiores, o multimídia parece defasado em relação aos sedãs compactos concorrentes.

Impressão ao dirigir - Tempero insinuando

O Versa SR aposta em uma estética mais esportiva e jovial Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

Em um segmento progressivamente dominado por motores turbo de três cilindros, o 1.6 16V de quatro cilindros aspirado com 113 cavalos e 15,3 kgfm do Versa mostra que dá conta de um sedã compacto com 1.139 quilos, embora o câmbio CVT com 6 marchas simuladas, com uma calibração voltada para o rendimento energético, às vezes torne as reações às pressões no pedal do acelerador mais demoradas.

Na versão SR, a relação peso/potência é de 10 kg/cv, o zero a 100 km/h fica em 10,7 segundos e a velocidade final em 180 km/h – números que passam longe da esportividade insinuada pela estética do modelo. De fato, as acelerações são progressivas e suaves, tornando o sedã agradável para o uso no trânsito urbano.

A central multimídia Nissan Connect com display touchscreen colorido de 7 polegadas não oferece espelhamento de celular wireless Crédito: Nissan/Divulgação

Mas o CVT eventualmente apresenta aquela característica um tanto incômoda de elevar demais o giro do motor quando o motorista pisa fundo para retomar a velocidade. Com o torque máximo surgindo em 4 mil rpm, isso ocorre com certa frequência.

O fato do motor não ter turbocompressor e de contar com corrente e não com correia no comando de válvulas ajudou a dar fama de confiabilidade e de durabilidade ao conjunto do Versa – algo que, juntamente com os amplos espaços internos e do porta-malas, torna o sedã compacto da Nissan uma das opções preferenciais entre os taxistas e motoristas de aplicativos.

Na última avaliação do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, o consumo urbano com etanol e gasolina do Versa foi de 8,1 e 11,8 km/h e o rodoviário ficou em 10,5 e 15,0 km/l, respectivamente com etanol e gasolina. A direção elétrica do Versa SR é bem calibrada, oferecendo leveza em baixas velocidades e o peso adequado nas mais altas.

Dentro da utilização normal, o conjunto suspensivo controla bem os movimentos da carroceria. Porém, em trechos sinuosos percorridos em velocidades mais elevadas, a suspensão traseira por eixo de torção não se mostra tão precisa.

O consumo urbano com etanol e gasolina do Versa foi de 8,1 e 11,8 km/h e o rodoviário ficou em 10,5 e 15,0 km/l, com etanol e gasolina Crédito: Nissan/Divulgação

A arquitetura rígida da suspensão traseira funciona bem no asfalto liso, mas não contribui para que eventuais irregularidades do piso sejam filtradas de forma tão eficiente, comprometendo um pouco o conforto em caminhos mal pavimentados – neles, o sedã trepida um pouco mais do desejável.

Ficha técnica - Nissan Versa SR