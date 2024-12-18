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Linha 2025

Versão híbrida do Toyota Corolla agora só na topo de linha

Montadora traz sedã médio com algumas mudanças visuais e tecnológicas, mas retira de linha versão mais barata eletrificada do modelo

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 11:08

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

18 dez 2024 às 11:08
Toyota Corolla GR-Sport 2025
Versão GR-Sport do Corolla ganhou alguns retoques no visual, incluindo a grade dianteira Crédito: Toyota/Divulgação
A Toyota anunciou a chegada da linha 2025 do Corolla, que chega às lojas da marca com leves retoques no visual da versão GR-Sport e também algumas novidades tecnológicas. Mas a “novidade” fica mesmo por conta da saída da versão híbrida mais barata do modelo, a Altis Hybrid (os preços partiam de R$ 187.990), ficando apenas a mais cara, Altis Hybrid Premium, que passou de R$ 198.890 para R$ 199.990 na linha 2025.
Por outro lado, o modelo passa a fazer parte do programa Toyota 10, que pode elevar o tempo de garantia do modelo a até 10 anos, sendo que é ativado automaticamente após os 5 anos de garantia de fábrica desde que as revisões do modelo sejam realizadas na rede autorizada da marca.
Essa cobertura adicional é renovável a cada 12 meses ou 10 mil km e contempla peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios até o limite máximo de 60 meses (totalizando 120 meses quando somados à garantia inicial) e 200 mil km para uso particular ou 100 mil km para uso comercial – o que ocorrer primeiro.
Toyota Corolla GR-Sport 2025
Versão a combustão tem motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC, com potência de até 175 cv a 6.600 rpm Crédito: Toyota/Divulgação
Sobre a motorização, o sedã médio não mudou nada. Permanece o propulsor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC, com potência de até 175 cv a 6.600 rpm e 21,3 kgfm de torque a 4.400 rpm quando abastecido com etanol. Esse powertrain está associado à transmissão Direct Shift com simulação de dez marchas.
Já na configuração híbrida flex, permanece o motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex, que entrega 101 cv quando abastecido com etanol e 98 cv com gasolina, além de 14,5 kgfm de torque (com etanol ou gasolina). Esse propulsor funciona em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgfm de torque, o que proporciona uma potência combinada de 122 cv.
Toyota Corolla GR-Sport 2025
Versão GR-Sport tem teto solar elétrico Crédito: Toyota/Divulgação

Atualizações

A linha 2025 do sedã médio mais vendido no Brasil (e que recentemente voltou ao topo do pódio de carro mais comercializado no mundo após ultrapassar o Tesla Model Y) traz novidades relacionadas a conforto, conveniência e tecnologia. Um dos destaques vai para a nova central multimídia Toyota Play 2.0, que aumentou de 9 polegadas para 10 polegadas. Ela agora aceita espelhamento sem fio para o celular para os sistemas Apple CarPlay e Android Auto e traz portas USB do tipo “C”.
O Toyota Safety Sense (TSS) também foi atualizado com novas funcionalidades, reforçando a atenção com a segurança:
  • Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (ACC): agora com atuação em todas as velocidades, que incorpora a função de parada e retomada da aceleração de maneira autônoma.
  • Sistema de alerta de mudança de faixas com assistente de permanência – LDA (Lane Departure Alert): agora adiciona o assistência a permanência de faixa – LTA (Lane Tracing Assist) –, que atua continuamente corrigindo a direção a fim de manter o veículo centralizado na faixa que se encontra, oferecendo resistência caso o motorista desvie a direção sem o uso do indicador de mudança de direção.
Toyota Corolla GR-Sport 2025
Modelo passa a fazer parte do programa Toyota 10, que pode elevar o tempo de garantia do modelo a até 10 anos Crédito: Toyota/Divulgação
As versões topo (Altis Premium e GR-Sport) recebem também o sistema Toyota Serviços Conectados, que permite ao proprietário consultar status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas sem nenhum custo adicional no aplicativo Toyota App.
Além disso, ao adquirir o pacote completo de Serviços Conectados, que conta com um período gratuito de 12 meses, o proprietário pode contar com rastreamento e imobilização de veículo roubado, alertas remotos de limite de velocidade e acionamento do alarme, cerca geográfica – que permite determinar um perímetro de circulação a partir do qual é enviada uma notificação –, monitoramento aprimorado que aciona o cliente em caso de acidente e as autoridades caso não seja possível o contato. Também está disponível a contratação adicional de Wi-Fi para até oito dispositivos.

Versões e preços

Toyota Corolla GR-Sport 2025
Versão GR-Sport tem bancos de couro com detalhes em relevo e costura vermelha Crédito: Toyota/Divulgação
No visual a única versão que ganhou alguma mudança foi a esportiva GR-Sport, que teve o para-choque dianteiro redesenhado, frisos pretos, spoiler e difusor traseiro atualizados, rodas de 17” exclusivas com acabamento diamantado e lanternas com inédito efeito “smoked”.
Detalhes como volante, botão Start/Stop e chave inteligente com emblema GR, assim como costuras em vermelho, destacam a proposta desta versão. A versão tem ainda suspensão com molas e amortecedores mais firmes, os braços estruturais conectados ao chassi e os defletores na parte inferior da carroceria foram desenvolvidos para priorizar uma dirigibilidade mais emocional e esportiva, de acordo com a montadora.
Toyota Corolla GR-Sport 2025
A linha 2025 do sedã médio mais vendido no Brasil traz novidades relacionadas a conforto, conveniência e tecnologia Crédito: Toyota/Divulgação
O Corolla GR-Sport 2025 recebeu novos equipamentos, como sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que atuam em conjunto com a câmera de ré; e ar-condicionado automático Dual Zone, permitindo que motorista e passageiro ajustem as temperaturas de maneira independente.
A verão tem ainda solar elétrico, ar-condicionado digital dual zone, faróis e lanternas de LED, carregador sem fio para celular, Toyota Serviços Conectados, Alerta de Ponto Cego (BSM) e Sensor de Reconhecimento de Tráfego Traseiro (RCTA). Os preços partem de R$ 189.990.
Já a versão de entrada, o Corolla GLi, é destinada ao segmento de vendas diretas (PCD, Táxi, Produtor Rural e CNPJ). O modelo vem equipado com 7 airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista), ar-condicionado, central multimídia de 10” com espelhamento sem fio, volante com comandos de áudio e computador de bordo, câmera de ré, faróis e lanternas com acendimento automático, retrovisores externos com rebatimento elétrico, vidros frontais com película antirruído e sistema Isofix. Os preços partem de R$ 158.490.
Toyota Corolla GR-Sport 2025
O Corolla GR-Sport 2025 recebeu novos equipamentos, como sensores de estacionamento dianteiro e traseiro Crédito: Toyota/Divulgação
Na intermediária XEi, o modelo inclui quadro de instrumentos digital com tela TFT de 12,3” de alta resolução, acabamento interno com partes revestidas de couro e material sintético, ar-condicionado digital e automático, rodas de liga leve de aro 17”, chave inteligente Smart Entry e partida por botão, paddle-shift para trocas de marchas, farol alto automático, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, além de pacote Toyota Safety Sense (TSS) com Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC) para todas velocidades, Assistente de Pré-Colisão Frontal (PCS), Assistente de Permanência em Faixa (LTA). Os preços partem de R$ 161.990.
A versão topo de linha Altis 2.0L Premium tem ainda, além dos equipamentos da intermediária, acabamento interno nas cores bege e marrom, banco do motorista com regulagem elétrica de oito posições e retrovisores externos com rebatimento automático. Os preços partem de R$ 188.590 para a motorização a combustão e R$ 199.990 para a híbrida.
Toyota Corolla GR-Sport 2025
Nova central multimídia Toyota Play 2.0 aumentou de 9 polegadas para 10 polegadas Crédito: Toyota/Divulgação
Com informações da Toyota.

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